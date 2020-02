Lebensversicherer finanzieren mehr Immobilien

26.2.2020

Die deutschen Lebensversicherer haben im vergangenen Jahr Kredite für Wohnungsbau und Wohnungskauf in Höhe von gut 8,9 Milliarden Euro ausgezahlt und damit fast sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt zugesagt hat die Branche netto 10,3 Milliarden Euro zugesagt, das entspricht einem Plus von 15 Prozent.

WERBUNG

Insgesamt haben die Lebensversicherer 64,2 Milliarden Euro ihrer Kapitalanlagen in Immobiliendarlehen investiert. Diese Daten hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Dienstag veröffentlicht.

Gemessen an den gesamten Kapitalanlagen von 953,3 Milliarden Euro (Stand Ende September 2019) (VersicherungsJournal 30.1.2020) beträgt der Darlehensanteil etwa sieben Prozent. In 2018 waren es 5,9 Prozent.

Laut GDV werden mit diesen Mitteln überwiegend Eigenheimen und Eigentumswohnungen finanziert und etwa 17 Prozent entfallen auf größere Mietshäuser. Von den Neudarlehen aus 2019 flossen 30 Prozent in Neubauten, gut die Hälfte in Käufe, Renovierungen und Umbauten sowie knapp 16 Prozent der Kreditsumme in Umschuldungen.