Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Krieg im Iran: Welche Reiseversicherung leistet wann?

3.3.2026 – Nach den Militärangriffen der USA und Israels hat der Iran US-Militärstützpunkte in benachbarten Staaten der Golfregion angegriffen, die beliebte Urlaubsziele sind. Doch nicht alle deutschen Touristen können damit rechnen, dass ihre Reisepolice für eventuelle Mehrkosten einspringt. Der Branchenverband erklärt, in welchen Fällen beispielsweise eine Reiserücktrittsversicherung leistet – und wann nicht.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) informiert Verbraucher verstärkt über die Details der unterschiedlichen Reiseversicherungen am Markt. Aktueller Anlass ist der Krieg im Iran, von dem auch viele Touristen im Nahen Osten überrascht worden sind.

Denn durch die am Wochenende begonnenen Militäreinsätze sind derzeit zahlreiche Flugverbindungen unterbrochen, Flughäfen geschlossen und tausende Reisende in der Golfregion gestrandet. Darunter sind nach Schätzungen des Deutschen Reiseverbands 30.000 Deutsche.

Auch die internationale Schifffahrt ist direkt von dem bewaffneten Konflikt betroffen. Während sich vor der Straße von Hormus Öltanker stauen, sagen Kreuzfahrt-Reedereien wie Tui ihren Kunden ab. Doch laut „Hamburger Abendblatt“ befinden sich noch mehrere Kreuzfahrtschiffe in der Krisenregion.

Auswärtiges Amt aktualisiert Reisewarnungen

Das Auswärtige Amt hat seine Reisewarnungen und Teilreisewarnungen in den vergangenen zwei Tagen um Reise- und Sicherheitshinweise unter anderem für folgende Staaten beziehungsweise Gebiete aktualisiert:

  • Bahrain,
  • Israel/Palästinensische Gebiete,
  • Irak,
  • Iran,
  • Jemen,
  • Jordanien,
  • Katar,
  • Kuwait,
  • Libanon,
  • Oman,
  • Saudi-Arabien,
  • Syrien und
  • Vereinigte Arabische Emirate.

Vor Reisen in die alphabetisch sortierten Regionen werde gewarnt, heißt es von der Behörde. Weil mit weiteren Angriffen gerechnet werden müsse, wurden die Lufträume von Israel und Iran gesperrt. „Es kann jederzeit zur Sperrung weiterer Lufträume in der Region kommen“, warnt das Auswärtige Amt. „Mehrere Fluggesellschaften haben den Flugbetrieb in die Region eingestellt.“

WERBUNG

Wann welche Reiseversicherungen einspringen

Jörg Asmussen (Bild: GDV)
Jörg Asmussen (Bild: GDV)

„Viele Menschen fragen sich derzeit, ob sie ihre Urlaubsreise überhaupt noch antreten können“, sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Zu prüfen sei in diesem Zusammenhang auch, ob die Stornierung eines Vertrags von ihrer Reiseversicherung abgedeckt ist.

Eine Reiserücktrittsversicherung zum Beispiel leistet in der Regel bei persönlichen Hinderungsgründen wie einer unerwarteten schweren Erkrankung oder einem Unfall. Ein Rücktritt allein, weil sich die Sicherheitslage im Reiseland verschlechtert, ist normalerweise nicht versichert.

Pauschalreisen können jedoch in der Regel kostenfrei storniert werden, wenn am Urlaubsort oder in dessen Nähe „unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände“ auftreten, die den Aufenthalt oder die Anreise erheblich beeinträchtigen.

Kontakt mit Versicherer oder Vermittler empfohlen

Dubai (Bild: Achim Kottermann, Pixabay-Inhaltslizenz)
Dubai (Bild: Achim Kottermann, Pixabay-Inhaltslizenz)

Eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts ist ein mögliches Indiz, aber nicht zwingend Voraussetzung hierfür. „Auch ohne Reisewarnung können die Voraussetzungen für eine kostenfreie Stornierung gegeben sein“, heißt es vom GDV.

Der Verband der deutschen Versicherer betont allerdings, dass die Umstände nach der Buchung eingetreten sein müssen.

Bei Reisen in Regionen, in denen bereits ein Krieg tobt, gilt diese Regelung demnach normalerweise nicht.

„Wir empfehlen, die Reise- und Sicherheitshinweise ernst zu nehmen“, erklärt Asmussen. Betroffene sollten „bei bestehenden Buchungen möglichst frühzeitig Kontakt mit Versicherer oder Vermittler aufnehmen“, rät er.

Rein politische oder militärische Risiken sind nicht gedeckt

Das gelte auch für Kunden mit einer Reiseabbruchversicherung. Sie ersetzt zusätzliche Rückreisekosten oder den Wert nicht genutzter Leistungen, wenn ein versichertes Ereignis eintritt. Hierzu zählen Todesfälle, schwere Unfallverletzungen oder unerwartet schwere Erkrankungen.

Ein weiterer Versicherungsfall ist gegeben, wenn zum Beispiel das Haus des Versicherten in seiner Abwesenheit durch einen Brand, eine Explosion oder Elementarereignisse wie Hochwasser oder Überschwemmung stark beschädigt wird.

„Rein politische oder militärische Risiken ohne ein solches versichertes Ereignis sind dagegen in der Regel nicht abgedeckt“, heißt es vom GDV. Die Versicherer geben weitere Informationen zu Reiseversicherungen im GDV-Verbraucherportal.

Christian Hilmes

Schlagwörter zu diesem Artikel
Elementarschaden · Reiseversicherung · Starkregen
 
WERBUNG
Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Fünf Mal Neues für Privatkunden
31.5.2018 – Bei den Wohngebäudetarifen der Öffentlichen Braunschweig sind Schäden durch Hochwasser und Starkregen für alle Kunden unabhängig von der Gefährdungszone eingeschlossen. Neue Tarife gibt es auch von der Arag, Degenia, dem HDI sowie Konzept & Marketing. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Campingversicherung – Streit um Sturmschaden
15.4.2014 – Es kommt regelmäßig vor, dass im Rahmen eines Sturms Niederschläge in eine versicherte Sache eindringen. Das Hammer Oberlandesgericht hatte zu klären, wie es in so einem Fall mit dem Versicherungsschutz aussieht. mehr ...
 
Die besten Wohngebäudeversicherungen laut Focus Money
20.2.2026 – Das Wirtschaftsmagazin hat in einem Vergleich 28 Policen von Versicherern und Assekuradeuren bewertet, mit denen ein typischer Privatkunde seine eigenen vier Wände absichern kann. Nur zwölf davon bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
So viele Gebäude stehen ohne erweiterte Elementarschadendeckung da
30.1.2026 – In vielen Bundesländern geht es rapide aufwärts, andere treten eher auf der Stelle. Dies zeigen aktuelle GDV-Zahlen zur Anbündelung von erweitertem Naturgefahrenschutz an die Wohngebäudeversicherung. (Bild: Wichert) mehr ...
 
GDV über Naturgefahren-Schäden 2025: „Glückssache“
5.1.2026 – Obwohl die Versicherer im abgelaufenen Jahr weniger Schadenkosten durch Naturgefahren hatten, sieht der Versichererverband keinen Grund zur Entwarnung. (Bild: Provinzial) mehr ...
 
Das waren 2024 die häufigsten und teuersten Schäden in Hausrat
25.11.2025 – Rund 33,5 Milliarden Euro haben die Versicherer in dieser Sparte seit der Jahrtausendwende an Versicherungsleistungen erbracht. Dabei machen ihnen langfristig insbesondere drei Gefahren immer mehr zu schaffen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Wohngebäudeversicherung: Die die häufigsten und teuersten Schäden 2024
14.10.2025 – In dieser Sparte hat die Branche seit 2002 fast 120 Milliarden Euro an Leistungen erbracht. Das vergangene Jahr war erneut ein besonders teures für die Assekuranz. Welche Gefahren den Versicherern am meisten zu schaffen machten. (Bild: Wichert) mehr ...
WERBUNG