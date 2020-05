Krankenversicherung: Mehr Steuern sparen, Zinsen kassieren

22.5.2020 – Verbraucher, die ihre Beiträge bis zu drei Jahre im Voraus zahlen, können das beim Fiskus geltend machen. Das rechnet sich aber nur für bestimmte Zielgruppen und unter der Voraussetzung, dass der Krankenversicherer dieses Modell akzeptiert. Das VersicherungsJournal hat dazu die verschiedenen Angebote von 25 Gesellschaften, die Vollversicherungstarife offerieren, zusammengestellt.

WERBUNG

Zum Jahresanfang hat der Gesetzgeber das vor zehn Jahren verabschiedete Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung (VersicherungsJournal 6.4.2009) überarbeitet.

Es erfasst Beiträge für die Kranken- und Pflege-Pflichtversicherung sowie Beitragsentlastungs-Tarife für das Alter. Diese können jetzt bis zu drei Jahre im Voraus gezahlt werden, um sie im Jahr der Überweisung als Sonderausgaben in unbegrenzter Höhe von der Einkommensteuer abzusetzen.

Der finanzielle Vorteil […] kann mehrere Tausend Euro betragen. PKV-Verband zur Beitragsvorauszahlung

Steuersparmodell für Vollversicherte ab diesem Jahr verbessert

Bisher waren im § 10 Absatz 1 Nummer 3 EStG nur zweieinhalb Jahr Vorauszahlung akzeptiert worden (2.12.2019). Damit hat sich in diesem Jahr ein spezielles Steuersparmodell für Krankenvollversicherte verbessert.

Der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) erläutert das Prinzip so: „Alle Steuerpflichtigen können nicht nur Belastungen für die Basisabsicherung in der Kranken- und Pflegeversicherung, sondern auch für „sonstige Vorsorgebeiträge“ von der Steuer absetzen.

Für letztere gilt aber eine Maximalgrenze von 1.900 Euro (für Arbeitnehmer und Beamte) beziehungsweise von 2.800 Euro (für Selbstständige). Und auch das nur, sofern dieser Rahmen nicht schon durch die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung ausgefüllt ist. Das führt dazu, dass in der Regel kaum sonstige Beiträge vom Finanzamt anerkannt werden.

Zahlen Versicherte ihre PKV-Beiträge nun im Voraus, schöpfen sie zwar die Höchstgrenze in dem Jahr voll aus, in dem die Vorauszahlung anfällt. In den folgenden Jahren besteht dann aber der volle Spielraum und kann für sonstige Versicherungen wie private Zusatzversicherungen genutzt werden. Der finanzielle Vorteil aus diesem Vorgehen kann mehrere Tausend Euro betragen.“

Der Krankenversicherer muss mitmachen

Profitieren kann im Prinzip jeder Versicherte. Pflichtversicherte Arbeitnehmer und Rentner sind aber ausgeschlossen, da sie die Prämien nicht selbst überweisen.

Zweite Voraussetzung ist, dass der Krankenversicherer bereit ist, die Vorauszahlungen anzunehmen; dazu verpflichtet sind die Gesellschaften nicht. Deshalb hat die VersicherungsJournal-Redaktion bei 34 privaten Krankenversicherern, die Vollversicherungstarife anbieten, nachgefragt.

Neun Unternehmen haben sich an der Umfrage nicht beteiligt:

Konditionen unterscheiden sich stark

Die 25 auskunftswilligen Gesellschaften haben unterschiedliche Konditionen genannt. Mindestens fünf Anbieter verweigern ihren Kunden bei diesem Steuersparmodell die Gefolgschaft.

Die DKV Deutsche Krankenversicherung AG ist eine der wenigen Gesellschaften, die ihren Versicherten beispielsweise bereits seit 2011 die Möglichkeit, Beiträge im Voraus zu zahlen, bietet.

Die Central Krankenversicherung AG und die Gothaer Krankenversicherung AG lassen Vorauszahlungen in unbegrenzter Höhe zu, steuerlich relevant sind aber nur drei Jahresbeiträge. Branchenprimus Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. lässt Vorauszahlungen in Höhe von 36 Monaten zu, gewährt aber keinen Rabatt.

Ansonsten akzeptieren die Gesellschaften die Vorauszahlung von Jahresbeiträgen zwischen einem und drei Jahren. Auch, ob die Unternehmen für die angesprochene Beitragszahlung Skonto bieten und wie hoch dieser ausfällt, ist unterschiedlich.

Hohe Rabatte bei Vorauszahlung der Versicherungsbeiträge

Die Beiträge zur staatlich geförderten privaten Pflegeversicherung (Pflege-Bahr) sind generell monatlich zu zahlen. Alle anderen Prämien können zumindest jährlich überwiesen werden.

Gut die Hälfte der privaten Krankenversicherer zeigt sich für die frühere Zahlung allerdings nicht erkenntlich. Bei manchen Gesellschaften gilt das nur bei neueren Tarifen, während Altkunden noch Nachlässe bei jährlicher (und teilweise halbjährlicher) Zahlungsweise erhalten.

Sofern Skonto angeboten wird, dann meist drei oder vier Prozent auf den zwölffachen Monatsbeitrag. Das gilt auch bei Vorauszahlungen für drei Jahre.

Wenn für ein Jahr im Voraus gezahlt wird, entsprechend die drei oder vier Prozent Skonto einer Rendite von 6,96 beziehungsweise 9,49 Prozent. Diese vergleichsweise hoch verzinste „Geldanlage“ ist unabhängig von dem Steuersparmodell und gilt, soweit sie von den Krankenversicherern überhaupt angeboten werden, meist auch für Zusatzpolicen.