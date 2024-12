Kfz-Versicherung: Verivox beobachtet massive Preissteigerungen

13.12.2024 – Die Prämien in der Kfz-Versicherung steigen nach aktuellen Zahlen von Verivox deutlicher als von der Versicherungsbranche selbst erwartet. Für neu abgeschlossene Vollkasko-Tarife im November mussten die Verbraucher demnach 44 Prozent mehr zahlen als noch vor vier Jahren.

Der Versicherungsmakler Verivox Versicherungsvergleich GmbH hat anhand der eigenen gelisteten Tarife erneut ausgewertet, wie sich die Prämien in der Kfz-Versicherung entwickelt haben. Diesmal flossen anonymisiert alle Nutzerberechnungen auf dem Portal vom 1. bis 30. November 2024 ein.

Datengrundlage sind hierbei über 330 Tarife von 40 Kfz-Versicherern, wie ein Verivox-Sprecher auf Nachfrage dem VersicherungsJournal berichtet.

Aufwendiges statistisches Verfahren

Die Prämien werden anhand eines Kfz-Versicherungsindex berechnet, der von Professor Dr. Wolfgang Bischof, einem Statistikexperten an der Technischen Hochschule Augsburg, entwickelt wurde. Dieser Index basiert auf dem Gradient-Boosting-Verfahren (XGBoost). Dieses gleicht Verzerrungen aus, die durch das unterschiedliche Nutzerverhalten auf der Vergleichsplattform entstehen können.

„Würden wir einfach die durchschnittlichen Prämien auswerten, könnte es zu Verzerrungen kommen – etwa durch unterschiedliche Kundengruppen in den beiden Untersuchungszeiträumen, wie regionale Unterschiede oder soziodemografische Faktoren. Auch die Tatsache, dass Kunden in einem Zeitraum im Schnitt leistungsstärkere oder -schwächere Tarife suchen, könnte sich auswirken“, erklärt ein Sprecher.

Kfz-Versicherung für Versicherungswechsler deutlich teurer

Das Ergebnis: Wer seine Kfz-Versicherung wechseln wollte, sah sich im November 2024 mit massiven Preiserhöhungen konfrontiert. Im Vergleich zu November 2022 sind die Prämien über alle Versicherungsarten hinweg um 43 Prozent gestiegen.

Vollkasko-Tarife verteuerten sich mit einem Plus von 44 Prozent am stärksten. Auch die Teilkasko-Tarife haben mit einem Anstieg von 39 Prozent binnen zwei Jahren kräftig zugelegt, während die Haftpflicht-Versicherungen um 41 Prozent teurer geworden sind.

Damit haben sich die Prämien über alle Kfz-Versicherungen hinweg im laufenden Jahr erneut deutlich verteuert. Bereits 2023 stiegen die Kosten um 16 Prozent, und in diesem Jahr setzt sich der Preisanstieg mit weiteren 23 Prozent fort.

Kostenexplosion trifft Autoversicherer

„In nur zwei Jahren haben sich die Preise für die Kfz-Versicherungen um fast die Hälfte verteuert“, sagt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer von Verivox Versicherungsvergleich.

„Vor allem die enorm gestiegenen Kosten für Ersatzteile, Reparaturen und Stundenlöhne in den Werkstätten treiben die Preise in die Höhe. Diese Kostenexplosion trifft die Versicherer hart – und die Autofahrer müssen die Zeche zahlen“, so Schütz.

Bereits für den Monat Oktober hatte Verivox ähnliche Preisanstiege beobachtet (VersicherungsJournal 4.11.2024).

Weitere Prämienanstiege erwartet

Damit fallen die Prämienanstiege deutlicher aus als von der Versicherungsbranche erwartet. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hatte für das laufende Jahr Prämienanstiege von 7,8 Prozent prognostiziert.

Steigende Prämien sind dringend notwendig: Mehr als die Hälfte der Anbieter befand sich im Vorjahr in der Verlustzone (5.12.2024). Allerdings bildet der Verivox-Vergleich nur die Preise im Wechselsegment ab. Es bleibt abzuwarten, welche Prämienerhöhungen die Kfz-Versicherer gegenüber Bestandskunden durchsetzen werden.

Analysten halten höhere Preissteigerungen auch im kommenden Jahr für notwendig. Experten der Aktuargesellschaft Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH haben errechnet, dass die Prämien 2025 flächendeckend um rund 20 Prozent steigen müssten, um ein ausgeglichenes Ergebnis in der Kfz-Sparte zu erzielen.

Trotzdem bleibt der Wettbewerbsdruck hoch. Der Preisunterschied zwischen günstigen Tarifen und Angeboten aus dem mittleren Marktsegment beträgt bei vergleichbaren Leistungen aktuell 28 Prozent, berichtet Schütz.