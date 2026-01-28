Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Kfz-Policen: Ältere Fahrer zahlen bis zu 172 Prozent mehr

4.3.2026 – Weil im hohen Alter die Wahrscheinlichkeit schwerer Verkehrsunfälle wieder ansteigt, berechnen die Versicherer diesen Kunden deutlich erhöhte Beiträge. Die genauen Ausmaße der Zuschläge bei gleicher Schadenfreiheitsklasse beziffern die Autoren einer Verivox-Studie für drei Altersgruppen. Sie rechnen aber auch vor, wie groß das Sparpotenzial der Silberlocken durch Übertragungen gegenüber der Versicherung auf den eigenen Namen ausfällt.

Die Verivox GmbH zeigt in Modellrechnungen auf, wie sich die Beiträge zur Kfz-Versicherung im Alter entwickeln. In ihren Modellrechnungen gehen die Analysten nach eigenen Angaben jeweils von einem in Berlin wohnenden Modellkunden aus. Dieser wolle einen „VW Golf VIII 1.0 TSI“ mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern in einem Vollkaskovertrag versichern.

Demnach zahlt beispielsweise ein 65-Jähriger trotz gleicher Schadenfreiheitsklasse und identischer Tarifmerkmale – also allein durch sein Alter – 14 Prozent mehr als ein 55-Jähriger. Bei einem 75-Jährigen beträgt dieser Aufschlag bereits 69 Prozent, bei einem 85-Jährigen sogar 172 Prozent.

Damit fallen die maximalen Extrakosten für die älteren Autofahrer höher aus als in den Vorjahren. Eine entsprechende Modellrechnung vor fünf Jahren wies einen Aufschlag von bis zu 154 Prozent aus (VersicherungsJournal 26.1.2021).

Kfz-Versicherung über Kinder spart nicht automatisch Beiträge

Aljoscha Ziller (Bild: Verivox)
Aljoscha Ziller (Bild: Verivox)

Diese Alterszuschläge werden durch eine lange unfallfreie Fahrpraxis und eine hohe Schadenfreiheitsklasse lediglich moderat abgedämpft. Damit sind sie für viele Betroffene schwer nachvollziehbar, berichtet Aljoscha Ziller, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH.

Die Zuschläge entsprechen nach Angaben der Studienautoren jedoch der rein risikobasierten Kalkulation der Versicherer. „Statistisch steigt im hohen Alter die Wahrscheinlichkeit schwerer Unfälle wieder an“, erklärt Ziller. „Das schlägt sich direkt im Beitrag nieder.“

Laut Verivox können Senioren ihre Beiträge aber grundsätzlich senken, wenn das Fahrzeug über einen jüngeren Angehörigen versichert oder zusätzlich auf ihn zugelassen wird. Der Senior bleibt dabei als Fahrer eingetragen und behält den vollen Versicherungsschutz.

WERBUNG

Entlastung mit Übertragung der Schadenfreiheitsklasse

Allerdings gelte: „Versichern Autofahrer erstmalig einen Zweitwagen, erfolgt die Einstufung in eine niedrige Schadenfreiheitsklasse, meist SF ½.“ Dann wäre eine Versicherung über das 30 Jahre jüngere Kind nur für den 85-Jährigen günstiger – aber lediglich 16 Euro beziehungsweise ein Prozent.

„Erst mit der Übertragung der Schadenfreiheitsklassen wirkt sich die langjährige unfallfreie Fahrpraxis beitragsmindernd aus“, betonen die Tester. In ihren Modellrechnungen sinkt der Beitrag für den 75-Jährigen hierdurch um 163 Euro (17 Prozent) und für den 85-Jährigen um 808 Euro (53 Prozent).

Übertragung kann die Versicherungsprämie erhöhen

Das größte Sparpotenzial entstehe aber, wenn Versicherung und Zulassung des Autos sowie die Schadenfreiheitsklassen des Seniors vollständig auf das Kind übergingen. Dann sinkt der Beitrag für den 75-Jährigen um 281 Euro (30 Prozent) und für den 85-Jährigen um 917 Euro (60 Prozent).

„Für 65-Jährige lohnt sich diese Lösung in der Regel noch nicht“, erklärt Ziller. „Der altersbedingte Zuschlag fällt hier meist noch moderat aus, gleichzeitig verfügen viele über eine sehr hohe Schadenfreiheitsklasse.“ Eine Übertragung könne die Versicherungsprämie dann sogar erhöhen.

Christian Hilmes

Leserbriefe zum Artikel:

Peter Schramm - Nicht aktuariell falsch, sondern oft vertriebs- und kundenfreundlich. mehr ...

Schlagwörter zu diesem Artikel
Kfz-Versicherung · Senioren
 
WERBUNG
Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Die Autoversicherer mit den größten Bestandsgewinnen
26.2.2026 – Vier Fünftel der 50 größten Akteure bauten zwischen 2019 und 2024 die Zahl der verwalteten Verträge aus. Zehn von ihnen wuchsen mehr als dreimal so stark wie der Markt. In der Spitze betrug das Plus über 1,8 Millionen Policen. Ein Anbieter konnte seinen Bestand mehr als verdreizehnfachen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Diesen Kfz-Versicherern fuhren die meisten Kunden davon
26.2.2026 – Entgegen dem Branchentrend reduzierte sich auf Sechsjahressicht bei jedem fünften der 50 umsatzstärksten Marktteilnehmer der Vertragsbestand. Ein Akteur verlor fast 330.000 Policen, ein anderer schrumpfte gar um fast 40 Prozent. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die Kfz-Haftpflichtversicherer mit den höchsten Schadenquoten
16.2.2026 – Die Schadenaufwendungen der 50 umsatzstärksten Gesellschaften sind 2024 noch einmal weiter gestiegen, in der Spitze um weit über 50 Prozent. Gegen den Branchentrend sank der Aufwand nur bei gut jedem dritten Akteur. Die Schadenquoten lagen bei bis zu über 120 Prozent. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Diese Autoversicherer haben die Prämien am stärksten erhöht
9.2.2026 – Die Beitragseinnahmen pro Vertrag sind bei 49 der 50 Marktgrößen im Geschäftsjahr 2024 gestiegen – um bis zu über ein Sechstel. Die Durchschnittsprämien liegen zwischen über 500 und unter 150 Euro. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Dies waren 2025 die größten Gewinn- und Verlustbringer in Schaden/Unfall
4.2.2026 – Der GDV hat vorläufige Geschäftszahlen für 2025 vorgelegt. In Komposit bewegte sich die Combined Ratio je nach Zweig zwischen 76 und 101 Prozent. Welche Sparten weiterhin (oder nicht mehr) zu den „Sorgenkindern“ der Branche gehören und wo es besonders große Veränderungen gab. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Das waren 2024 die häufigsten und teuersten Teilkasko-Schäden
29.1.2026 – Der Trend zu immer höheren Kosten setzt sich beschleunigt weiter fort. Welche Schadenursachen bei Pkw besonders oft vorkamen und für welche die Branche besonders tief in die Tasche greifen musste, zeigen GDV-Zahlen. In mehreren Kategorien gab es neue Rekordwerte. (Bild: Wichert) mehr ...
 
So groß ist die durchschnittliche Rentenlücke der deutschen Ruheständler
28.1.2026 – Eine Studie gibt Auskunft darüber, welche Einnahmen Rentnerhaushalte monatlich erzielen und welche Ausgaben sie haben. Unter dem Strich bleibt meistens ein Minus, je nach Altersgruppe aber unterschiedlich. (Bild: Kai Myller) mehr ...
 
Die Wohngebäudeversicherer mit den größten Einnahmesteigerungen
28.1.2026 – Der Großteil der Marktteilnehmer hat 2024, wie die Branche, das Prämienvolumen kräftig ausgebaut. Fünf von ihnen wuchsen um mehr als ein Viertel. Der Wachstumssieger konnte den Umsatz sogar fast vervierfachen. (Bild: Wichert) mehr ...
WERBUNG