Keine Vorschusszahlung nach Leitungswasserschaden

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Das Analysehaus hat mehr als 300 Produkte von rund 100 Anbietern einer Bedingungsanalyse unterzogen. Die Höchstnote „FFF+“ wurde sparsam vergeben – an jeweils weniger als vier Dutzend Angebote für Familien beziehungsweise Singles. (Bild: Wichert) mehr ...

Das Analysehaus bewertete mit über 60 Leistungsfragen die Tarife der privaten Krankenversicherer. Vier von ihnen schafften es, in allen drei untersuchten Berufsgruppen zu den Top-Platzierten zu gehören. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

2.8.2023 –

Ein Reiserücktrittskosten-Versicherer bot als besonderes Plus eine „medizinische Stornoberatung“ an. Nachdem eine Versicherte den Service in Anspruch genommen hatte, beurteilte die Schadenabteilung den Fall anders als die Mediziner. Daher musste das Gericht über die Leistungspflicht entscheiden. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...