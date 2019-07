Irritierende Warnung vor Verlust des Versicherungsschutzes

4.7.2019 – DA Direkt hat sich den Kampf um höhere Verkehrssicherheit auf die Fahnen geschrieben. Als gefährlichen Trend hat das Unternehmen die Ablenkung vom Straßenverkehr ausgemacht. Doch die erste Aktion löst bei Juristen Widerspruch aus. Am Rande einer Veranstaltung erläuterte Unternehmenschef Peter Stockhorst die Pläne des Versicherers.

Die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt) hat am Mittwoch in Grevenbroich einen Workshop zum Thema „Unterschätzte Unfallgefahr: Ablenkung im Straßenverkehr“ veranstaltet.

Bei der Veranstaltung warnte das Unternehmen davor, dass ein Unfall infolge von Ablenkung auch gefährliche Folgen haben kann. Wer etwa telefoniert, ins Handschuhfach greift, Gegenstände umräumt oder sich um das quengelnde Kind auf der Rückbank kümmert, kann nach Aussage der Gesellschaft seinen Versicherungsschutz verlieren.

„Unaufmerksamkeit durch Ablenkung hat fatale Folgen. Verursacht man dadurch einen Unfall, kann man unter Umständen den Versicherungsschutz verlieren. Das heißt, man muss für etwaige Schäden oder für Verletzungen Dritter selber, mitunter auch ein Leben lang, aufkommen“, wird in einer Pressemitteilung ein DA Direkt-Experte zitiert.

Anwälte kritisieren Warnung

Verkehrsanwälte bestätigen, dass das sachlich unrichtig ist. „Wer einen Unfall fahrlässig verschuldet, braucht nicht ein Leben lang für die Opfer zahlen. Der Kfz-Haftpflichtversicherer muss die Opfer immer voll entschädigen“, stellt Dr. Marc Herzog, Fachanwalt für Verkehrs- und Versicherungsrecht fest.

Allein im Innenverhältnis sei der Versicherer möglicherweise zu einem Regress berechtigt. „Dafür muss er aber nachweisen, dass die Handlung tatsächlich grob fahrlässig war und für den Unfall ursächlich“, so Herzog. Rein theoretisch könnte der Autofahrer dann für bis zu 5.000 Euro in Regress genommen werden.

„Das ist bisher aber am Markt vollkommen unüblich“, sagt Rechtsanwalt Christian Janeczek, von der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins e.V. „Selbst bei Unfällen, die durch das Überfahren einer roten Ampel verursacht werden, ist mir kein Fall bekannt, bei dem ein Kfz-Haftpflichtversicherer Regress genommen hat“, so Janeczek.

Bisher wäre das nur bei Alkohol am Steuer oder Fahrerflucht üblich. Sollte die DA Direkt künftig bei jedem möglicherweise groben Fahrfehler Regress nehmen, sei das eine deutliche Verschärfung der bisherigen Regulierungspraxis.

Meist kein Verlust in Kasko

„Hier wird scheinbar, wenn auch im Namen der Verkehrssicherheit, weitgehend unberechtigt Angst und Schrecken vor dem Verlust des Versicherungsschutzes verbreitet“, kritisiert Jurist Herzog. Gleichzeitig erhalten die Autofahrer nämlich auch über die Vollkasko-Versicherung bei den meisten Versicherern bei grob fahrlässigen Fahrfehlern die Schäden am eigenen Fahrzeug ersetzt.

Herzog: „Die Assekuranzen verzichten in der Regel in den meisten Tarifen ausdrücklich auf eine Einrede der groben Fahrlässigkeit“. Allein beim Diebstahl oder wenn der Wagen unter Drogen geführt wird, können die Versicherer beim Kaskoschaden Abzüge machen.

Eine aktuelle Auswertung der Datenbank des Vergleichsanbieters Nafi GmbH zeigt, dass von 235 Tarifen lediglich 28 bei groben Fahrfehlern Abzüge machen können.

DA Direkt soll ausgebaut werden

Selbst verzichtet die DA Direkt in allen ihren Tarifen auf den Abzug. Das gut gemeinte Event, bei dem deutlich auf die Unfallgefahr durch Ablenkung hingewiesen wurde, hat so einen etwas problematischen Charakter erhalten.

Grundsätzlich will die Gesellschaft das Image nämlich auch über solche Veranstaltungen ausbauen. Künftig sollen mit Praxistests und einer wissenschaftlichen Studie die Autofahrer sensibilisiert werden. „In die Marke DA Direkt wird deutlich investiert“, bestätigte der Vorstandsvorsitzende Peter Stockhorst am Rande des Workshops.

So wurden zwar alle Büros in Deutschland geschlossen. Doch die betroffenen 80 Mitarbeiter sollen als 100-prozentige Homeoffice-Mitarbeiter in den neuen Auftritt der DA Direkt integriert werden (VersicherungsJournal 26.6.2019). „Wir schaffen ein Beraternetzwerk“, erläuterte der Manager. Die Kunden könnten jederzeit einen persönlichen Ansprechpartner erhalten.

Dabei habe der Online-Anbieter eine Alleinstellung im Markt. Zudem bietet man nun einen Rund-um-die-Uhr-Service an. Stockhausen: „Sie können also künftig auch um drei Uhr nachts anrufen“.

Check24 dominiert Direktgeschäft

Neben Kfz und den klassischen privaten Sach-, Unfall- und Haftpflichtsparten, will die DA Direkt ab Ende des Jahres auch im Markt der Krankenzusatz-Versicherung aktiv werden. „Als erstes Produkt kommen wir mit einer Zahnzusatzversicherung, die auf Basis der Schadenversicherung kalkuliert ist“, sagte der DA-Chef.

Weiterhin ist in der Kfz-Versicherung das Vergleichsportal Check24 dominant. Rund 50 Prozent des gesamten Kfz-Direktgeschäftes laufe über den Versicherungsmakler. Der gilt aber als sehr teuer. So soll ein Abschluss mittlerweile über 100 Euro kosten.

„Wer mit Check24 erfolgreich sein will, braucht einen technisch besonders ausgefeilten Tarif“, meint Stockhorst. So habe man jetzt bei der DA Direkt die Möglichkeit, tagesaktuelle Prämien festzusetzen. „Gleichzeitig können wir das Volumen, dass wir über Check24 absetzen wollen, auch über eine strengere Bonitätsprüfung der Kunden steuern“, so Stockhorst.