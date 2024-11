Inter erhöht Überschussbeteiligung auf neuen 2025er-Höchstwert

26.11.2024 – Die Inter gewährt ihren Lebens- und Rentenversicherungskunden im kommenden Jahr eine laufende Verzinsung von 3,25 (2024: 3,0) Prozent, wie der Lebensversicherer am Montag bekanntgab. Die gesamte Verzinsung liegt bei 3,75.

Am Montag hat die Inter Lebensversicherung AG die Überschussdeklaration für 2025 per Pressemitteilung bekanntgegeben. Demnach wird die laufende Verzinsung von 3,0 auf 3,25 Prozent angehoben. Zum jetzigen Zeitpunkt bietet kein Lebensversicherer mehr.

Dritte Anhebung der laufenden Verzinsung in Folge

Dies ist bereits die dritte Erhöhung in Folge (23.12.2022). Für das laufende Jahr hatte das Unternehmen um 0,75 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent angehoben und gehört damit zu den führenden Gesellschaften im Markt (6.12.2023, 18.1.2024).

Die letzte Reduzierung (auf 2,0 Prozent laufende Verzinsung) gab es für das Jahr 2021 (7.1.2021), nachdem der Wert zuvor vier Mal in Folge bei 2,50 Prozent gelegen hatte. Höher als für 2024 lag der Wert zuletzt 2014 mit 3,3 Prozent. 3,00 Prozent waren es 2015 (20.12.2013). Zwei und drei Jahre davor wurden sogar 3,75 Prozent deklariert (23.12.2011).

Hinzu kommen den Angaben zufolge „Schlussüberschussanteile sowie weitere laufende Überschussbeteiligungen“. Damit ergebe sich etwa bei „Inter MeinLeben Klassik“ eine gesamte Verzinsung von 3,75 Prozent.

Rang 67 nach Beitragseinnahmen

Die Inter belegt in der Rangliste nach verdienten Bruttoprämien laut dem Map-Report Nummer 936 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2023“ Platz 67. Der Umsatz verminderte sich um knapp zwei Prozent auf unter 82 Millionen Euro. Der Marktanteil beträgt 0,13 Prozent.

Beim Bestand ordnet sich das Unternehmen an 70. Stelle ein – mit zuletzt rund 92.500 Policen (minus 3,4 Prozent). Ein gutes Drittel entfällt auf den Bereich Rente, ein knappes Drittel auf Kollektivversicherungen und fast ein Viertel auf Kapitalversicherungen.

Im Neugeschäft (eingelöste Versicherungsscheine in der Hauptversicherung) bedeuteten 2.041 Stück (plus 1,4 Prozent) Position 65. Hier ist der Akteur hauptsächlich in den Segmenten Sonstige (weit über 40 Prozent Anteil), Kollektiv (ein knappes Drittel) sowie Rente (ein gutes Sechstel Anteil) unterwegs.

Die SCR-Quote der Inter (ohne Volatilitätsanpassung und ohne Übergangsmaßnahmen) betrug 2023 298 Prozent. Damit landete das Unternehmen in der Rangliste im Map-Report Nummer 934 – „Solvabilität im Vergleich 2014 bis 2023“ im Mittelfeld. Im Schnitt sind es 320,8 Prozent (13.5.2024).

Die Inter im Urteil der Analysehäuser

Von verschiedenen Analysehäusern wird die Inter überdurchschnittlich bewertet. So erhielt die Gesellschaft in der aktuellen Auflage des „M&M Rating LV-Unternehmen“ der Morgen & Morgen GmbH (M&M) mit fünf von fünf möglichen Sternen eine „ausgezeichnete“ Bewertung (16.10.2024).

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) stufte den Anbieter im diesjährigen „LV-Rating Unternehmensqualität“ mit „exzellent“ ebenfalls in die beste Notenstufe ein (7.11.2024). Im aktuellen Bilanzrating des Map-Reports sprang ein „mmm“ für „sehr gute Leistungen“, die zweitbeste Ratingklasse, heraus. Die Höchstnote wurde nur hauchdünn verpasst (5.11.2024).

In ihrem aktuellen LV-Unternehmensscoring vergab die Ascore Das Scoring GmbH fünf von sechs möglichen Kompassen (20.11.2024).

Durchweg Erhöhungen der laufenden Verzinsung

Die Inter ist der achte Marktteilnehmer, der darüber informiert hat, welche Verzinsung des Deckungskapitals die Kunden 2025 erhalten. Alle haben im Vergleich zum laufenden Jahr erhöht.

Dabei hat die VPV Lebensversicherungs-AG nach jetzigem Stand am stärksten angehoben (plus 0,8 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent) (25.11.2024). Ebenfalls 3,0 Prozent bietet nach einer Erhöhung um 0,4 Prozentpunkte die Axa Lebensversicherung AG (21.11.2024).

Die Nürnberger Lebensversicherung AG legt mit 2,95 Prozent 0,2 Prozentpunkte mehr auf als derzeit (20.11.2024). Auch die drei Lebensversicherer der Ergo-Gruppe heben die laufende Verzinsung an. Bei der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG steigt sie von 2,6 auf 2,8 Prozent, bei der Ergo Lebensversicherung AG und der Victoria Lebensversicherung AG jeweils von 2,25 auf 2,7 Prozent (22.11.2024).

Die SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG erhöht die laufende Verzinsung um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent an (3.5.2024). Bei der gesamten Verzinsung hat die Ergo Vorsorge mit „bis zu 4,2 Prozent“ die Nase vorn (Stand: 25. November 2024).