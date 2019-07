Grundfähigkeits-Versicherung mit verkürztem Prognosezeitraum

18.7.2019 – Der neue Tarif der Stuttgarter leistet bereits nach sechs Monaten. Bei den Auslösern vollzieht der Anbieter als Novum die Aufspaltung des geläufigen Merkmals „Knien und Bücken“. Die Definitionen der einzelnen Fähigkeiten entsprechen dem Marktstandard, der Auslöser Depression hebt sich allerdings ab. Das Produkt sieht Unterstützung zur medizinischen Rehabilitation vor, berichtet der Biometrie-Experte Philip Wenzel in seinem Gastbeitrag.

WERBUNG

Die Grundfähigkeits- (GF-) Versicherung ist immer mal wieder in der Diskussion. Denn die einen denken, dass sie die langersehnte Alternative zur Berufsunfähigkeits-Versicherung für körperliche Berufe ist, andere wiederum, dass es sich bei diesem Schutz nur um eine Haftungsfalle für Vermittler und eine Gelddruckmaschine für Versicherer handelt.

Philip Wenzel (Bild: Doris Köhler)

Es haben beide ebenso Recht, wie sie im Unrecht sind. Das Produkt kann nichts dafür – es hängt an der Beratung. An dieser Stelle soll aber allein der neue Tarif der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. besprochen werden.

Unterstützung zur medizinischen Rehabilitation

Die Bedingungen sind verständlich geschrieben und gut lesbar. Was bei der Stuttgarter gefällt, ist das Angebot, Ansprechpartner für medizinische Rehabilitationsmaßnahmen zu vermitteln. Das kann bei der Grundfähigkeits-Versicherung für den Kunden wichtiger sein als bei der Berufsunfähigkeits-Versicherung. Denn berufsfähig kann man auch über eine Umschulung werden. Eine Grundfähigkeit fällt aber weg. Egal, in welchem Beruf der Versicherte arbeitet.

Auch ganz allgemein sollte die medizinische Rehabilitation in der GF-Versicherung für deren Anbieter ein schwereres Gewicht haben. Denn eine konkrete Verweisung gibt es hier nicht. Die einzige Möglichkeit über die Laufzeit, die Leistung einstellen zu können, hat der Versicherer, wenn der Kunde wieder gesund wird.

Leistung nach sechs Monaten

Der Tarif der Stuttgarter leistet bereits nach sechs Monaten. Der Versicherer ist somit erst der sechste Anbieter am Markt, der diesen verkürzten Prognosezeitraum anbietet.

Das kann in manchen Fällen den Unterschied machen. Wer beispielsweise nach einem Herzinfarkt sieben Monate nicht mehr Treppen steigen kann oder nach einem Schlaganfall elf Monate braucht, bis er wieder sprechen kann, bekommt bei der Stuttgarter sieben beziehungsweise elf Monatsrenten. Bei anderen Anbietern, die zwölf Monate Verlust verlangen, erhält er überhaupt nichts.

Aufspaltung eines geläufigen Auslösers

Grundsätzlich ist es kein guter Weg, die Qualität der Grundfähigkeits-Versicherungstarife an der Anzahl der Auslöser zu bemessen. Die Stuttgarter zeigt unfreiwillig, warum das so ist.

Der Tarif umfasst im „Basis-Paket“ die Sinne Hören, Sehen und Sprechen sowie die Fähigkeiten Stehen, Sitzen, Gleichgewicht, Gebrauch einer Hand, Greifen, Schreiben, Benutzung eines Smartphones, Gebrauch eines Arms, Gehen, Treppen steigen, Nutzen des Öffentlichen Personennahverkehrs und eigenverantwortliches Handeln.

Bei manchen Versicherern beinhaltet der Auslöser „Gebrauch einer Hand“ auch die Auslöser Greifen und Schreiben. Auch der Auslöser „Benutzung eines Smartphones“ scheint in die gleiche Kerbe zu schlagen. Der Auslöser Gehen beinhaltet häufig auch das Treppensteigen.

Ein Novum ist allerdings die Aufspaltung des geläufigen Auslösers „Knien und Bücken“, den die Stuttgarter in „Knien und Erheben“ und „Bücken und Erheben“ aufspaltet. Mit der Fähigkeit „Heben und Tragen“ bilden diese drei beziehungsweise zwei Fähigkeiten den optionalen Baustein „fit“. Im Baustein „mobil“ ist die Fähigkeit Autofahren versichert und in „smart“ der Intellekt, schwere Depression und Schizophrenie.

Auslöser Depression hebt sich ab

Die einzelnen Fähigkeiten liegen in etwa auf dem Marktstandard. Nur die Definition bei schwerer Depression hebt sich ein wenig ab, da hier nicht nur eine ununterbrochene depressive Phase von zwölf Monaten gewertet wird, sondern auch eine Unterbrechung von bis zu sechs Monaten noch als Auslöser gilt.

Die Stuttgarter ist erst der zweite Versicherer am Markt, der die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs als Auslöser definiert. Dazu muss der Kunde außerstande sein, mit einem Bus, einer U-, S- oder Straßenbahn zu fahren. Da die meisten öffentlichen Verkehrsmittel mittlerweile über einen ebenerdigen Einstieg verfügen, ist nicht ganz klar, was die Herausforderung bei diesem Auslöser ist. Zur Zielgruppenansprache eignet er sich aber allemal.

Ähnlich verhält es sich mit dem Smartphone. Hier muss der Versicherte laut Bedingungen außerstande sein, eine Nachricht von mindestens 50 Zeichen zu schreiben. Also zum Beispiel „I bims 1 Leistungsfall in der Grundfähigkeits-Versicherung“.

Ob der Leistungsauslöser einen Mehrwert bringt, hängt davon ab, ob man wegen Gicht, Koordinations-Schwierigkeiten oder ähnlichen Erkrankungen früher außerstande ist, sein Smartphone zu bedienen, als es bei anderen versicherten Grundfähigkeiten der Fall wäre. Das wird von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Aber als Zielgruppenansprache ist es sicherlich passender.

Alternative am Markt

Unterm Strich betrachtet ist die neue Grundfähigkeits-Versicherung der Stuttgarter eine willkommene Alternative am Markt, was vor allem an dem verkürzten Prognosezeitraum liegt. Es ist zu hoffen, dass der restliche Markt bald folgen wird.

Der 39-jährige Mechatroniker zahlt für 1.000 Euro Rente bis zum Alter 67 Jahre und einem Prozent Leistungsdynamik 51,37 Euro (Brutto 77,83) im Monat.