GF-Tarif mit BU-Umtauschoption zu verschiedenen Anlässen

25.2.2020 – Die Grundfähigkeits-Versicherung der Signal Iduna verfügt einen Prognosezeitraum von sechs Monaten. Die Grundfähigkeiten beziehungsweise definierten Auslöser ähneln den Angeboten der Wettbewerber, was die Entwicklung eines Marktstandards durchaus befördert, schreibt der Biometrie-Experte Philip Wenzel. Über eine Umtauschoption kann in eine Berufsunfähigkeits-Versicherung gewechselt werden. Sie kann bei verschiedenen Anlässen gezogen werden.

WERBUNG

Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Das wussten schon die alten Römer. Und so ist es auch heute noch. Deswegen müssen wir es auch einfach so hinnehmen, wenn die Marketingabteilung der Signal Iduna Lebensversicherung a.G. es schön findet, die Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung „SI Worklife EXKLUSIV“ und „EXKLUSIV-Plus“ zu nennen.

Abseits der Ästhetik ist es aber verwirrend, wenn die Grundfähigkeits- (GF-) Versicherung, die es bei dieser Gesellschaft seit Dezember 2019 gibt, „SI Worklife KOMFORT“ und „KOMFORT-Plus“ heißt. Die beabsichtigte Richtung ist klar und das leuchtet auch ein: Das Arbeitsleben lässt sich verschieden absichern.

Philip Wenzel (Bild: Doris Köhler)

Vermittler müssen dann eben sehr gut dokumentieren, dass sie beim Kunden nicht den Eindruck erweckt haben, dass die GF-Versicherung eine Art BU-Versicherung sei. Da ist durch Marketing ein – meines Erachtens unnötiger – erhöhter Beratungsbedarf entstanden.

Prognosezeitraum von sechs Monaten

Darüber hinaus ist aber nicht mehr viel zu beanstanden. Die Signal Iduna hat sich für den Tarif Zeit gelassen und den Markt gut beobachtet.

Die Versionen „SI Worklife KOMFORT“ und „KOMFORT-Plus“ leisten bereits nach einem sechsmonatigen Verlust einer der versicherten Grundfähigkeiten. Das entwickelt sich zum Marktstandard und ist im Kundensinne zu begrüßen.

Denn manche Erkrankungen, wie zum Beispiel ein leichter Schlaganfall oder ein Herzinfarkt, können den Betroffenen für knapp ein Jahr in den Grundfähigkeiten einschränken. Oft jedoch wird er innerhalb von zwölf Monaten wieder gesund. Was selbstverständlich gut ist. Aber dann gibt es eben nur bei den Tarifen, die schon bei einer sechsmonatigen Prognose leisten, auch eine Rente.

Versicherte Grundfähigkeiten

In der Komfort-Variante sind Sehen, Sprechen, Hören, der Armgebrauch und Handgebrauch, Greifen, Gehen, Treppensteigen, Stehen, Sitzen, das eigenverantwortliche Handeln und der Intellekt versichert. In der Plus-Variante sind es zusätzlich noch Knien, Bücken, Heben und Tragen, der Gleichgewichtssinn, Schreiben, die Nutzung des Smartphones, Autofahren und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.

Alleine wegen der Grundfähigkeit Autofahren sollte die Plus-Variante gewählt werden. Denn dadurch werden zum Beispiel die Auslöser bei den Sinnen überflüssig. Der Versicherte darf beispielsweise laut Bedingungen nur noch über eine Restsehschärfe von fünf Prozent verfügen, damit er aus diesem Auslöser Leistung erhält. Den Führerschein verliert er aber schon, wenn er nur noch zu 50 Prozent sehen kann.

Definitionen am Marktstandard

Die Definition der einzelnen Auslöser orientiert sich insgesamt am Marktstandard. Sicherlich liegt es an der langen und gründlichen Beobachtung des Marktes, dass sich manche Auslöser bei den Anbietern fast wörtlich gleichen.

Beim Auslöser Knien zieht die Signal Iduna mit der Versicherungsgruppe die Bayerische gleich. Wie im GF-Tarif „ExistenzPlan“ der Münchener (VersicherungsJournal 6.3.2019) wird ausdrücklich verlangt, sich mit beiden Knien hinzuknien. Mal sehen, ob sich diese katholische Variante am Markt durchsetzt.

Die Signal Iduna definiert an vielen Stellen den zumutbaren Einsatz von Hilfsmitteln. Das ist durchaus nachahmenswert. Insgesamt wäre es hilfreich, wenn hier ein allgemeingültiger Katalog von Hilfsmitteln entstehen würde.

Mit Umtauschoption zur BU-Versicherung

Was am GF-Versicherungs-Markt immer noch erwähnenswert ist, ist die Umtauschoption in eine Berufsunfähigkeits-Versicherung. Diese heißt hier folgerichtig „EXKLUSIV-Option“. Denn der Umtausch erfolgt ja in den „SI Worklife EXKLUSIV“.

Noch bemerkenswerter ist, dass man die Option bis zum 35. Lebensjahr nicht nur dann ziehen kann, wenn man ins Berufsleben eintritt. Auch eine Gehaltserhöhung, die Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit oder die bestandene Meisterprüfung sind als Anlass zulässig. Man muss dies innerhalb von sechs Monaten melden.

Antragsprüfung bei psychischen Vorerkrankungen

Der Haken dabei ist, dass keine Anträge auf eine BU- oder Erwerbsunfähigkeits-Versicherung erschwert angenommen, zurückgestellt oder abgelehnt worden sein dürfen. Da ist es im Vermittlungsprozess umso wichtiger, mit Voranfragen zu arbeiten.

Es bleibt abzuwarten, ob die Signal Iduna in der Antragsprüfung besonders streng prüft, um zu vermeiden, dass Kunden über die GF-Versicherung eine bessere Annahme, etwa bei psychischen Vorerkrankungen, erhalten und dann die Option ziehen.

Das wäre auf Dauer sicherlich geschäftsschädigend. Schließlich ist die Grundfähigkeits-Versicherung für viele ein Ausweichprodukt, wenn eine BU-Versicherung wegen psychischer Vorerkrankungen nicht möglich ist. Bei psychischen Vorerkrankungen nicht sauber zu prüfen, wäre natürlich ebenso gefährlich.

Marktstandard bildet sich heraus

Unterm Strich betrachtet ist der Tarif „SI Worklife KOMFORT-Plus“ eine gute Alternative am Grundfähigkeits-Versicherungs-Markt. Da die einzelnen Auslöser und ihre Definitionen denen der Mitbewerber teilweise stark ähneln, kann das Produkt auch gar nicht viel schlechter sein. Diese Angleichung ist aber durchaus positiv zu werten, weil sich so ein Marktstandard überhaupt erst bilden kann.

Der 40-jährige Mechatroniker zahlt bis zum Endalter 67 für 1.000 Euro Rente und einem Prozent Leistungsdynamik 63,46 Euro (Brutto 90,66 Euro) monatlich.