Fünf Tipps zum Abschluss eines Forward-Darlehens

In der Ratssitzung am 28. Oktober 2021 gab die Europäische Zentralbank bekannt, dass sie in den kommenden Monaten weiterhin an ihrer Niedrigzinspolitik festhalten wird. Somit werden voraussichtlich auch die Bauzinsen, die sich stark am Leitzins orientieren, vorerst auf einem niedrigen Niveau bleiben. Wie lange dieses anhält, lässt sich aber nicht mit Sicherheit sagen.