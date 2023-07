Fondspolicen auch für kleines Geld

26.7.2023 – Canada Life hat die fondgebundene Rente unter anderem mit einer Notfalloption ausgestattet, die Continentale senkt die Mindestbeiträge und die Universa erlaubt höhere Zuzahlungen. Der LVM bringt für das Belegschaftsgeschäft eine neue Direktversicherung auf den Markt. Diese ist nachhaltig ausgerichtet – ebenso wie die Neuerungen, die Union Invest sowie die VPV melden.

Die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland bietet die private fondsgebundene Rentenversicherung „Generation private plus“ ab fünf Jahren Laufzeit. Die neue Produktvariante beginnt ab 50 Euro Mindestbeitrag im Monat, auch wenn eine Berufsunfähigkeits-Zusatzrente hinzugewählt wurde. Die Mindestbeiträge wurden beim Einmalbeitrag auf 2.000 Euro und bei Zuzahlungen auf 250 Euro gesenkt.

Canada Life: Kurzfristig bis zu 25.000 Euro ausgezahlt

Neu ist zudem die Auswahl von bis zu 40 Publikumsfonds und auch das automatische Ablaufmanagement zusätzlich zum Unitised-With-Profits- (UWP) Prinzip mit renditeorientiertem Investment und endfälligen Garantien.

Beim UWP-Fonds betragen die Laufzeiten mindestens zwölf Jahre bei laufenden Beiträgen und zehn Jahre bei einem Einmalbeitrag.

Den finanziellen Freiraum während der Laufzeit erweitert die Notfalloption: Auf Wunsch bekommen Neukunden kurzfristig bis zu 25.000 Euro (maximal 50 Prozent des bestehenden Rückkaufswertes) ausgezahlt. Für fondsgebundene Renten mit UWP-Garantien gilt ab April 2023 für ein Jahr ein Garantiewert von 1,7 Prozent.

LVM mit grüner Direktversicherung

Die „Direktversicherung FutureNow“ der LVM Lebensversicherungs-AG ist ein dynamisches Zwei-Topf-Hybridprodukt, bei dem nach Angaben des Versicherers ein möglichst hoher Anteil des Vertragsguthabens nachhaltig investiert wird. Angelegt wird im „LVM World ESG“, der ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt, sowie im Sicherungsvermögen.

In Abhängigkeit von der jeweiligen Wertentwicklung wird zwischen den Anlagen dynamisch umgeschichtet. Zu Rentenbeginn werden 80 Prozent Beitragssumme garantiert.

Continentale Fonds-Rente noch flexibler bis ins hohe Alter

Die Continentale Lebensversicherung AG hat die Mindestbeiträge für die „Rente Invest“ auf zehn Euro monatlich oder 3.000 Euro Einmalbeitrag gesenkt. Bis zu zwölf Mal im Jahr sind Zuzahlungen oder Entnahmen (ab jeweils 250 Euro) in der Ansparphase wie auch im Rentenbezug möglich.

Mit dem investmentorientierten Rentenbezug – den es in allen Fonds-Tarifen der Continentale gibt – legt der Kunde noch in der Rentenphase einen Teil seines angesparten Guthabens oder seiner Sonderzahlungen in frei wählbare Fonds an. Die Wahl zwischen dem klassischen und dem investmentorientierten Rentenbezug muss er erst vor Rentenbeginn treffen.

Auch bei der investmentorientierten Variante gibt es die Option auf eine garantierte Rente.

Union Investment erweitert nachhaltige Produktpalette

Die Union Asset Management Holding AG hat ihr Angebot um die nachhaltigen Aktienfonds „UniNachhaltig Aktien Wasser“ und „UniNachhaltig Aktien Dividende“ erweitert. Letzterer investiert weltweit in Aktientitel, die die Union-Invest-Manager als dividendenstarke Unternehmen betrachten. Der Anlagehorizont sollte mindestens sechs Jahre betragen.

Das Fondsvermögen des „UniNachhaltig Aktien Wasser“ wird überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Wassersektors tätig sind.

Geeignet sei dies für Anleger, die mit ihrem Investment einen Beitrag zur Bekämpfung des Wassermangels leisten und gleichzeitig von den langfristigen Renditechancen des Megatrends Wasser profitieren möchten. Sie sollten erhöhte Risiken akzeptieren und einen Anlagehorizont von mindestens sieben Jahren haben.

VPV mit grüner Police

Die VPV Lebensversicherungs-AG hat ihr Produktportfolio mit „VPV Green Invest“ um ein nachhaltiges Altersvorsorgeprodukt erweitert, das nach Angaben des Versicherers die „höchstmögliche Flexibilität während der Laufzeit“ hat.

Ohne Details wird auf die Möglichkeit von Zuzahlungen, Entnahmen, Beitragsanpassungen, die Option von Einstiegs- und Ablaufmanagement und die Wahl der späteren Verwendung des Guthabens verwiesen. Zudem darf nach Vertragsabschluss die Fondsauswahl „beliebig“ geändert werden.

Es handelt sich um eine rein fondsgebundene Rentenversicherung ohne Garantien und Sicherungsmechanismen. Zur Auswahl stehen drei vordefinierte Fondskörbe (Baskets) sowie eine Palette an ETFs und Fonds, die nach Artikel 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung eingeordnet sind.

Der Basket „ETF“ enthält drei nachhaltige börsengehandelte Indexfonds mit Fokus auf Nachhaltigkeit allgemein, die Kreislaufwirtschaft oder die Klimaveränderung. Bei „Select“ handelt es sich um ausgewählte, aktiv gemanagte Fonds mit den Schwerpunkten unter anderem auf Klima, Wasser oder erneuerbaren Energien. „Balance“ ist ein Portfolio von Aktien- und Mischfonds sowie Anleihen.

Universa bietet höhere Zuzahlung

Die Universa Lebensversicherung a.G. hat die Fondspalette für ihre fondsgebundene Rentenversicherung „topinvest“ um vier neue Fonds erweitert. Darunter sind zwei kostengünstige börsengehandelte Indexfonds (ETF) und drei nachhaltige Anlageoptionen. Insgesamt stehen Neu- wie auch Bestandskunden damit 37 nachhaltige Fonds und drei aktiv gemanagte Nachhaltigkeits-Strategiedepots zur Auswahl.

Statt bisher 50.000 Euro können zu Beginn und während der Laufzeit bis zu 750.000 Euro pro Versicherungsjahr flexibel zugezahlt werden. So können angesammelte Sparguthaben mit den Vorteilen einer Fondspolice verbunden werden. Denn im Vergleich zu einer Direktanlage bei einer Depotbank sind zum Beispiel Fondswechsel jederzeit gebührenfrei möglich und lösen keine Abgeltungsteuer aus.

Zudem kann eine lebenslange Rentenzahlung mit niedriger Ertragsanteils-Besteuerung gewählt werden. Alternativ sind auch eine steuerbegünstigte Kapitalauszahlung zum Ablauftermin und flexible Entnahmen möglich. Die verbesserten Zuzahlungsmöglichkeiten sind vorerst bis 30. April 2024 begrenzt.