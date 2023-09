Finanztest findet kein einziges Rechtsschutz-Paket „sehr gut“

5.9.2023 – In der Zeitschrift Finanztest 9/2023 ist ein Vergleich von Rechtsschutz-Tarifen (Bereiche Privat, Beruf und Verkehr) für Nicht-Selbstständige veröffentlicht worden. Testsieger wurde mit der Gesamtnote 1,7 der WGV-Tarif „PBV Optimal“. Dahinter folgen mit jeweils der Gesamtnote 1,9 die ADAC-Offerte „Premium“ sowie die beiden Arag-Angebote „Aktiv Premium“ und „Aktiv Premium Flex“.

Die Stiftung Warentest hat in ihrer Zeitschrift Finanztest 9/2023 auf zwei Heftseiten eine Aktualisierung ihres Dauervergleichs von Rechtschutz-Versicherungen (Privat-, Berufs- und Verkehrsrechtsschutz) für Familien veröffentlicht.

83 Pakete im Rechtsschutz-Test

Als Musterfall für den Test wurde eine Familie mit zwei Kindern gewählt. Der Versicherungsnehmer arbeitet als Angestellter und ist 40 Jahre alt.

Unter die Lupe genommen haben die Finanztester insgesamt 83 Tarife für Nicht-Selbstständige von 30 Versicherern. Bei der letzten Auflage waren es 60 Offerten von 29 Anbietern (VersicherungsJournal 16.3.2022). Deckungskonzept-Anbieter wurden erneut nicht einbezogen.

Nach welchen Kriterien die Testkandidaten ausgewählt wurden, verraten die Autoren wie schon im vergangenen Frühjahr nicht konkret. Zur Auswahl findet sich nur die allgemeine Aussage, dass Tarife „mindestens“ folgende Leistungsarten absichern müssen:

„Weltweite Deckung für Schadenersatz-Rechtsschutz,

Arbeitsrechtsschutz,

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (auch außergerichtlich),

Steuerrechtsschutz vor Gerichten,

Sozialrechtsschutz,

Verwaltungsrechtsschutz in Verkehrssachen,

Disziplinar- und Standesrechtsschutz,

Strafrechtsschutz,

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz,

Beratungsrechtsschutz im Familien- und Erbrecht.“

Methodische Hintergründe zu Bewertung und Noten

In die Gesamtnote flossen zu zehn Prozent die Verständlichkeit und zu 90 Prozent ausgewählte Leistungsmerkmale der Versicherungs-Bedingungen ein. Letztere Teilnote ergibt sich den Angaben zufolge „aus einer Fülle von Bewertungskriterien“, deren Zahl laut Heft bei „über 40“ liegt. Eine „Auswahl wichtiger Prüfkriterien“ hat die Stiftung in Tabellenform auf dieser Internetseite veröffentlicht.

Welche Bedingungselemente genau und in welcher Gewichtung in diese Teilnote eingeflossen sind, erfährt der Leser nicht. In den Kommentaren zu dem Test wird exemplarisch erläutert, man sei mit einem externen Rechtsschutz-Experten alle Prüfpunkte durchgegangen und habe diese nach Relevanz gewichtet. „Der Sozial-Rechtsschutz macht rund drei Prozent der Gesamtnote aus.“

In der Heftversion des Artikels sind unter anderem das Gesamturteil, die Gesamtnote sowie der Jahresbeitrag (bei 150 Euro Selbstbeteiligung) für die zwölf besten Testkandidaten aufgelistet. In einer weiteren Spalte wird aufgeführt, wie viel für einen zusätzlich abschließbaren Baustein „Wohnen“ fällig wird.

Testsieger WGV

Die Höchstbewertung „sehr gut“ haben die Finanztester nicht vergeben. Konkrete Gründe dafür werden nicht genannt. An 35 Angebote wurde das Qualitätsurteil „gut“ vergeben, an 47 Produkte ein „befriedigend“. Eine Offerte erhielt ein „ausreichend“.

Am besten schnitt mit einer Gesamtnote von 1,7 der Tarif „PBV optimal“ der WGV-Versicherung AG ab, der in der vorigen Untersuchung nur ein „befriedigend“ erhalten hatte. Zum Hintergrund wird in dem Heftartikel ausgeführt, dass gleich mehrere Gründe zu der starken Notenverbesserung geführt hätten.

Als Beispiel wird hier genannt, dass „die WGV früher Ärger rund um den Widerruf eines Kredits oder einen Widerspruch gegen eine Lebensversicherung nicht versichert [hatte]. Jetzt sind solche Fälle wieder eingeschlossen, sofern Kredit und Lebensversicherung nach Abschluss der Rechtsschutz-Versicherung abgeschlossen wurden“ (drei Monate Wartezeit nach Abschluss)“.

Die zweitbeste Note (jeweils 1,9) erzielten die beiden Tarife „Aktiv Premium“ und „Aktiv Premium Flex“ der Arag SE sowie „Premium“ der ADAC Versicherung AG. Alle drei hatten beim letzten Test mit ebendieser Benotung noch das Spitzentrio gebildet. Dahinter folgt die Allianz Versicherungs-AG mit „RS Privat Premium“ (2,1).

Riesige Preisunterschiede bei den Tarifen

Bei den zwölf im Heft aufgelisteten Top-Tarifen (bei 150 Euro Selbstbeteiligung) gibt es eine große Preisspanne. Am günstigsten ist „PBV Plus“ der Huk-Coburg-Rechtsschutz-Versicherung AG (Jahresbeitrag je nach Wohnort zwischen 267 und 308 Euro).

Die höchste Prämie (646 bis 1.061 Euro) wird für den oben angeführten Allianz-Tarif aufgelistet – „inklusive Wohnungs- und Grundstücksrechtsschutz“, wie in einer Fußnote erläutert wird. Die beiden Arag-Angebote kosten zwischen 478 und 569 Euro („Aktiv Premium“) beziehungsweise zwischen 574 und 683 Euro („Aktiv Premium Flex“). Für die ADAC-Offerte werden 365 Euro fällig.

Bezugsmöglichkeiten

Das gesamte Heft Finanztest 9/2023 ist im Online-Shop für 5,99 Euro als Download erhältlich. Die Print-Ausgabe kann an gleicher Stelle für 6,90 Euro angefordert werden.

Die kompletten Ergebnisse des Rechtsschutztests können hier für 4,90 Euro in einer interaktiven Testtabelle abgerufen werden (kostenfrei für Flatrate-Abonnenten). Dort wird zu rund einem Dutzend „ausgewählten“ Prüfkriterien dargestellt, inwieweit diese in den einzelnen Offerten erfüllt, nicht erfüllt oder eingeschränkt erfüllt werden.