Finanztest findet jeden dritten Zahnzusatz-Tarif „sehr gut“

20.4.2018 – 70 von 220 Zahnzusatzpolicen sind in der Zeitschrift Finanztest (Ausgabe 5/2018) mit „sehr gut“ bewertet worden. Testsieger wurden die Tarife „Zahn Prestige“ (die Bayerische), „DFV-Zahnschutz Exklusiv 100“ (Deutsche Familienversicherung) sowie „EZL“ (Hansemerkur). Die Leistungsdichte hat auf Zehnjahressicht deutlich zugenommen.

WERBUNG

In der aktuellen Ausgabe 5/2018 ihrer Zeitschrift Finanztest hat die Stiftung Warentest 220 Zahnzusatzpolicen unter die Lupe genommen. Voraussetzung war, dass die Angebote den Versicherten aller gesetzlichen Krankenkassen offenstehen. Untersucht wurden

„139 nach Art der Schadenversicherung kalkulierte Tarife, bei denen sich die Beiträge mit zunehmendem Alter des Versicherten in der Regel ändern,

81 Tarife ohne altersbedingte Beitragsanpassung, davon sind elf nach Art der Schadenversicherung und 70 nach Art der Lebensversicherung kalkuliert“.

Bewertete Bereiche

Bewertungsbereiche waren die Regelversorgung (zehn Prozent Gewichtung), Privatversorgung ohne Inlays und Implantate (40 Prozent), Inlays und Implantatversorgung (jeweils 20 Prozent Gewichtung) sowie jährliche Obergrenzen für alle Tarifleistungen (zehn Prozent Gewichtung).

Um die Beiträge der unterschiedlichen Tarifarten vergleichbar zu machen, haben die Finanztester neben dem Beitrag für den 43-jährigen Modellkunden auch den höchsten Wert sowie den Durchschnittsbeitrag im Alter von 43 bis 73 Jahre angegeben.

Die besten Zahnzusatzpolicen

Testsieger mit dem Qualitätsurteil „sehr gut“ wurden die Tarife „Zahn Prestige“ (Bayerische Beamten Versicherung AG), „DFV-Zahnschutz Exklusiv 100“ (DFV Deutsche Familienversicherung AG) sowie „EZL“ (Hansemerkur Krankenversicherung AG).

Die drei Tarife erhielten in allen Teilbereichen und damit auch insgesamt die Bestnote 0,5. Der Monatsbeitrag für das Alter 43 Jahre liegt zwischen 40 und 41 Euro, maximal werden 70 Euro fällig. Der Durchschnittsbeitrag beträgt zwischen 56 und 60 Euro.

Minimal schlechter fiel mit jeweils 0,6 die Gesamtnote für die Angebote „Kombimed KDTP100“ sowie „Kombimed KDBE“ der DKV Deutschen Krankenversicherung AG aus. In allen Teilbereichen gab es die Höchstnote 0,5 – mit einer Ausnahme. „Jährliche Obergrenzen“ wurde „nur“ mit 0,8 bewertet. Warum genau hier ein leichter Abschlag vorgenommen wurde, erfährt der Leser nicht. Denn wie Klauseln und Bestimmungen in den einzelnen Unterkategorien bewertet werden, wird nicht erläutert.

Leistungsdichte ist gestiegen

Dahinter folgen fünf Tarife mit der Note 0,8 und acht Angebote mit der Gesamtnote 1,0. Insgesamt hat die Verbraucherzeitschrift an rund jeden dritten Tarif oder Tarifkombination das Qualitätsurteil „sehr gut“ vergeben.

Die Finanztester heben hervor, dass die Zahnzusatzangebote der Versicherer leistungsseitig deutlich besser geworden sind. Beim ersten Test dieser Art vor zehn Jahren gab es nur drei „sehr gute“ Tarife unter den insgesamt 83 untersuchten Angeboten (VersicherungsJournal 9.11.2008). „Die Versicherer bieten immer mehr Hochleistungstarife an“, heißt es in der Zeitschrift.

Im Vergleich zum Test von vor zwei Jahren sind die Anteile der „sehr gut“ bewerteten Zahnzusatzangebote leicht auf jeweils ein knappes Drittel angestiegen. Ein „befriedigend“ wurde aktuell nur noch an jeden sechsten Tarif vergeben, ein „ausreichend“ nur noch an jeden 14. Tarif. Vor zwei Jahren waren die Anteile noch jeweils fast doppelt so groß.

Weitere Leistungen

Im aktuellen Zahnzusatztest werden für jedes Angebot vier Leistungsbeispiele aufgeführt. Dabei werden die Gesamtkosten, die Kassenleistung sowie die Leistung der Zusatzpolice für (Kassen-) Kronen, Inlays und Implantate abgebildet. Bei den Top-Ten-Tarifen gibt es keine Leistungsunterschiede.

Ebenfalls tabellarisch aufgeführt werden weitere Leistungsausprägungen der Tarife – wie etwa für professionelle Zahnreinigung, Kunststofffüllungen und Wurzel- oder Parodontal-Behandlungen. In die Bewertung eingeflossen sind diese allerdings nicht. „Meist geht es um Behandlungen, die nicht oft vorkommen oder nicht so teuer sind“, heißt es zur Begründung.

Bei diesen weiteren Leistungen gibt es bereits bei den drei Toptarifen einige Unterschiede. So gibt es bei dem Hansemerkur-Angebot im Bereich „Akkupunktur, Hypnose, Narkose“ keine und im Bereich professionelle Zahnreinigung nur eingeschränkte Leistungen.

Allerdings erfährt der Leser nicht, in welcher Höhe der Versicherer leistet, worauf die Finanztester auch explizit hinweisen. „Wer Wert auf eine Zusatzleistung legt, sollte diese Details vor Vertragsschluss klären“, gibt die Verbraucherzeitschrift Abschlussinteressierten als Tipp mit auf den Weg.

Erst eine Zusatzpolice abzuschließen, wenn sich eine größere Baustelle ankündigt, ist keine gute Idee. Finanztest Heft 5/2018

Tipps zum Abschluss

„Ein Implantat für fast 4.000 Euro, eine Krone für 600 Euro – solche Zahnarztrechnungen können schmerzhafter sein als die Behandlung selbst“, erläutern die Finanztester unter Verweis auf die geringen Kassenleistungen zum Bedarf von privaten Zahnzusatzpolicen. „Auch bei perfekter Zahnpflege erwischt es spätestens ab Mitte 40 fast jeden: Zähne müssen überkront oder sogar gezogen und ersetzt werden“, heißt es weiter.

Vor diesem Hintergrund wird ein Abschluss im Alter zwischen 35 und 45 Jahren empfohlen – „solange mit den Zähnen noch alles okay ist. Früher abschließen sollte, wer beispielsweise eine unfallträchtige Sportart ausübt, familiär mit Zahnproblemen vorbelastet ist oder Diabetes hat“.

Hingegen sei es keine gute Idee, erst dann eine Zahnzusatzpolice abzuschließen, wenn sich eine größere Baustelle ankündige. Denn sobald der Zahnarzt nur erwähne, dass etwas gemacht werden muss, gilt das für die Versicherer bereits als angefangene Behandlung. „Dann gibt es kein Geld“, wird in der Verbraucherzeitschrift weiter ausgeführt.

Die Ausgabe 5/2018 von Finanztest ist für 5,70 Euro im Handel erhältlich oder kann als PDF-Datei für 4,49 Euro online erworben werden. Die elektronische Version des Artikels kann für 3,50 Euro online abgerufen werden.