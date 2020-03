Finanztest: Der besten Kinder-Invaliditäts-Versicherungen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Der Versicherer hat sich – wie angekündigt – fast von dem gesamten Bestand getrennt. Obwohl er den Betroffenen eine Alternative angeboten hat, betrachtet die Verbraucherzentrale Hamburg das Vorgehen als unrechtmäßig und kündigt Widerstand an. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

Welche Versicherungsprodukte die Bundesbürger im letzten Quartal am häufigsten bei Google suchten und wie sich das Interesse an Versicherungen im Vergleich zum Vorjahr veränderte, ermittelte die Unternehmensberatung Mediaworx. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

Die Versicherungswirtschaft hat in den vergangenen Jahren Dutzende Musterbedingungen für Privatkunden überarbeitet. Ziel: Bessere Verständlichkeit. Hintergründe und konkrete Beispiele aus den Zweigen Wohngebäude und Hausrat zeigt ein Überblick des VersicherungsJournals. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

21.6.2017 –

Die letzten beiden Tests von Berufsunfähigkeits- (BU-) Policen wurden in der Fachöffentlichkeit regelrecht zerrissen. Jetzt hat Finanztest sich an eine Neuauflage gewagt. Der Versicherungsmakler Matthias Helberg hat den Test auch in diesem Jahr analysiert – wie sein Fazit ausfällt. (Bild: Wichert) mehr ...