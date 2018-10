Finanzchef24 startet Vergleich von Multirisk-Policen

17.10.2018

Ab Anfang November bietet Finanzchef24 GmbH Gewerbekunden einen Multiproduktvergleich an. Als erster Produktpartner steuert die HDI Versicherung AG ihr digitales Multirisk-Produkt „Compact“ in diesen Vertriebsweg ein. Diese Police werde über die gesamte Antragsstrecke ab Mitte November „voll digital und komplett dunkel verarbeitet“, so der Versicherungsmakler in einer Mitteilung.

„Mit unserem Multiproduktvergleich helfen wir Unternehmern und Selbstständigen, einen maßgeschneiderten Versicherungsschutz zu erhalten und öffnen den digitalen Vertriebsweg auch für Multiline-Produkte“, erklärt Benjamin Papo, Geschäftsführer von Finanzchef24. Den Multiproduktvergleich in digitaler Form bringe der Makler als Erster auf den Markt, betont das Unternehmen.

Benjamin Papo (Bild: Finanzchef24)

Bei diesem Angebot offeriere der Robo-Advisor dem Kunden auf Basis der Betriebsart eine Auswahl der möglichen Produkte und stelle die relevanten Risikofragen. Als Ergebnis werden „die besten Preis-Leistungs-Pakete angezeigt“, so der Makler. Die Technologie von Finanzchef24 könne dabei sowohl „Bausteine von verschiedenen Versicherern als auch Multiline-Angebote“ von einer Gesellschaft gegenüberstellen.

Neben HDI sollen weitere Produkte dieser Art das Portfolio von Finanzchef24 ergänzen, erklärte das Unternehmen auf Nachfrage. Man sei hier mit weiteren Anbietern im Gespräch.