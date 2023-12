Fast alle Lebensversicherer erhöhen die Überschussbeteiligung

12.12.2023 – Die Hannoversche erhöht die laufende Verzinsung für 2024 von 2,25 auf 2,4 Prozent, die Öffentliche Braunschweig von 2,5 auf 2,75 Prozent, die Signal Iduna AG von 2,5 auf 2,6 Prozent und der Volkswohl Bund von 3,05 auf 3,25 Prozent (Klassik modern). Die höchste laufende Verzinsung bieten Volkswohl Bund und Entis mit je 3,25 Prozent. Bei der gesamten Verzinsung liegt die Presseversorgung mit 4,3 (für Kunden mit dem Vorsorgekonzept „Perspektive“) in Führung. Der Großteil der gut drei Dutzend bekannten Deklarationen für das kommende Jahr fällt höher aus als für das laufende Jahr, und zwar um bis zu 1,1 Prozentpunkte (Proxalto). Dies zeigt ein Überblick des VersicherungsJournals.

Die Lebensversicherer geben gegen Ende eines jeden Jahres bekannt, welche Verzinsung des Deckungskapitals sie ihren Kunden im kommenden Jahr gutschreiben. Zum Redaktionsschluss am 11. Dezember lagen 37 Deklarationen von 28 Anbietern mit etwa 55 Prozent Marktanteil (verdiente Bruttoprämien) vor.

Im Vergleich zur letzten Übersicht (VersicherungsJournal 6.12.2023) sind vier Deklarationen hinzugekommen. Alle folgen dem Branchentrend – mit der Axa Lebensversicherung AG (2,6 Prozent) (23.11.2023) sowie die Athora Lebensversicherung AG (20.11.2023) und die Ideal Lebensversicherung a.G. (jeweils 3,0 Prozent) (27.11.2023) haben nur drei Akteure nicht erhöht – und bieten ihren Kunden mehr als im Jahr 2023.

Signal Iduna und Öffentliche Braunschweig mit höherer Verzinsung

Die Signal Iduna Lebensversicherung AG, über die seit Anfang 2022 fast das komplette Neugeschäft der Gruppe läuft (VersicherungsJournal 2.12.2021), hebt die laufende Verzinsung für 2024 von zuletzt 2,5 auf künftig 2,6 Prozent an.

Die gesamte Verzinsung inklusive Schlussüberschuss-Anteil und Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven wird in einer am Montag veröffentlichten Pressemeldung mit 3,1 (2023: 3,0) Prozent angegeben.

Am Montag veröffentlichte auch die Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig ihre Überschussdeklaration. Demnach wird die laufende Verzinsung für 2024 um 0,25 Prozentpunkte auf 2,75 Prozent aufgestockt. „Unter Berücksichtigung der Schlussüberschuss-Anteile ergibt sich eine gesamte Verzinsung von bis zu 3,6 Prozent“, teilte das Unternehmen weiter mit.

Volkswohl Bund und Hannoversche erhöhen Überschussbeteiligung

Bereits am Freitag gab die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. bekannt, dass sie die laufende Verzinsung 2024 für die traditionellen Klassikpolicen im Bestand von 2,6 auf 2,8 Prozent anhebt. Zusammen mit Schlussgewinnen und der Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven ergibt dies nach Unternehmensangaben eine gesamte Verzinsung von 3,4 Prozent.

Bei der Rentenversicherung „Klassik modern“ steigt die laufende Verzinsung auf den Sparanteil von 3,05 auf 3,25 Prozent. Hinzu kommt noch eine Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven von 0,15 Prozent, woraus sich eine gesamte Verzinsung von 3,4 Prozent ergibt.

Ebenfalls am Freitag teilte die Hannoversche Lebensversicherung AG mit, dass sie die laufende Verzinsung von zuvor 2,25 auf 2,4 Prozent in 2024 anhebt. Die gesamte Verzinsung inklusive Schlussbonus liegt den Angaben zufolge bei 2,8 Prozent.

Dazu Frank Hilbert, Vorstandssprecher des auf Biometrieprodukte spezialisierten Anbieters: Wir konnten unsere laufende Verzinsung sechs Jahre lang gegen den Markttrend stabil halten. Nun freuen wir uns, dass unsere Kundinnen und Kunden im Jahr 2024 einer erhöhten Überschussbeteiligung profitieren können“.

Volkswohl Bund und Entis mit der höchsten laufenden Verzinsung

Der Volkswohl Bund setzt sich nach der Erhöhung an die Spitze Marktes. Das Unternehmen muss sich die Position allerdings mit der Entis Lebensversicherung AG teilen, die nach einer Anhebung um 0,25 Prozentpunkte ebenfalls 3,25 Prozent laufende Verzinsung bietet.

Dahinter folgen gleichauf mit jeweils 3,0 Prozent die Athora, die Ideal, die Inter Lebensversicherung AG (plus 0,75 Prozentpunkte) (6.12.2023) sowie der DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungs-Verein a.G. (plus 0,5 Prozentpunkte) (1.12.2023).

Ebenfalls mit 3,0 Prozent laufender Verzinsung an geteilter zweiter Stelle liegen die beiden Lebensversicherer der Versicherungsgruppe die Bayerische (je plus 0,3 Punkte) (28.11.2023), die R+V Lebensversicherung AG („Safe+Smart“; plus 0,25 Punkte) und die Versorgungswerk der Presse GmbH für Kunden mit dem Vorsorgekonzept „Perspektive“.

2,9 Prozent laufende Verzinsung bietet die Presseversorgung für ihre Klassik-Kunden. 2,8 Prozent sind es bei der Allianz Lebensversicherungs-AG für „Perspektive“-Kunden (4.12.2013) und beim Volkswohl Bund für Klassik-Kunden.

Proxalto hebt am deutlichsten an

Die laufende Verzinsung am stärksten erhöht hat nach jetzigem Stand die Proxalto Lebensversicherung AG (plus 1,1 Prozentpunkte auf 2,35 Prozent). Dahinter folgen die Inter (plus 0,75 Punkte) und die VPV Lebensversicherungs-AG (plus 0,6 Prozentpunkte auf 2,2 Prozent).

Um jeweils 0,5 Prozentpunkte nach oben angepasst haben die Nürnberger Lebensversicherung AG (auf 2,75 Prozent) (24.11.2023) sowie die beiden DEVK-Lebensversicherer.

Für Bestandspolicen wurden Rechnungszinsen von bis zu vier Prozent garantiert (18.12.2017). Soweit diese über der aktuellen Deklaration liegen, erhalten die Kunden den höheren Wert gutgeschrieben.

Die Akteure mit der höchsten gesamten Verzinsung

Mit 4,3 Prozent gesamter Verzinsung (plus 0,5 Prozentpunkte) hat sich die Presseversorgung („Perspektive“) nach jetzigem Stand an die Spitze des Marktes gesetzt.

Jeweils 4,1 Prozent sind es bei der DEVK a.G. und der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG (27.11.2023), 4,0 Prozent bei der Athora und der Presseversorgung (Klassik).