Extra Service der Gothaer für Asthma-Patienten

14.8.2019

Vollversicherte der Gothaer Krankenversicherung AG können jetzt ein Patientencoaching des medizinischen Beratungsunternehmens 4Sigma GmbH zum Thema Asthma nutzen. Zielgruppe des Programms sind laut Krankenversicherer Patienten, die an einem schweren allergischen Asthma leiden.

Das Angebot bestehe aus einem zwölfmonatigen Programm mit telefonischen Coachinggesprächen. Dort besprechen die Betroffenen mit einem Gesundheitsexperten von 4Sigma „ihren Gesundheitszustand, kontrollieren ihre Atemmesswerte und lernen, im Alltag sicherer mit der Erkrankung umzugehen“, so der Krankenversicherer in einer Mitteilung.

Zusätzlich kann der Versicherte das Atemmessgerät „Vivatmo me“ von der Bosch Healthcare Solutions GmbH nutzen. Mit diesem Gerät könnten die Patienten den Entzündungsgrad ihrer Atemwege selbst zu Hause bestimmen. Durch regelmäßige Messungen könne der Arzt die Behandlung individuell anpassen.

Unterstützt werde das Ganze durch die „Vivatmo-App“, ein digitales Asthma-Tagebuch mit zusätzlicher Pollenfluginformation. Die Messwerte werden per Bluetooth an das Tool übermittelt. Die Werte können dann in Form einer Monatsübersicht mit dem Arzt geteilt werden.