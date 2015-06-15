Erwerbsminderung: Wann Homeoffice nicht als Job-Alternative gilt

19.1.2026 – Ein Gericht hat den gesetzlichen Rentenversicherer verurteilt, einer Erzieherin befristet die vollen Monatsleistungen zu zahlen. Der Anspruch bestehe rückwirkend seit dem Tag, an dem ihre fehlende Wegefähigkeit nachgewiesen worden ist. Der Hinweis, dass die psychisch erkrankte Frau auch zu Hause tätig sein könnte, reicht dem Urteil zufolge nicht aus, um ihren Leistungsantrag abzulehnen.

Das Arbeiten im Homeoffice zählt nicht zu Tätigkeiten „unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes“ gemäß § 43 SGB VI. Das hat das Sozialgericht Darmstadt in einem Urteil vom 22. Oktober 2025 (S 25 R 367/22) entschieden.

Geklagt hatte in dem Rechtsstreit eine Frau, die im September 2021 eine Erwerbsminderungsrente beantragt hatte. Demnach war sie seit März 2020 arbeitsunfähig und hielt sich aufgrund orthopädischer und psychischer Leiden seit Dezember 2020 für erwerbsgemindert.

Im Entlassungsbericht einer orthopädischen Rehabilitationsklinik wurde ihr im Sommer 2021 zwar ein aufgehobenes Leistungsvermögen in ihrem Beruf als Erzieherin attestiert. Doch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bestehe ein Leistungsvermögen von mindestens sechs Stunden pro Tag.

Frau konnte täglich sechs Stunden arbeiten

Diesen Befund bestätigte im Februar 2022 eine Ärztin, bei der die beklagte Deutsche Rentenversicherung eine sozialmedizinische Stellungnahme eingeholt hatte. Der Träger der gesetzlichen Rentenkasse lehnte den Antrag der Klägerin daher im März 2022 ab.

Nachdem die Klägerin diesem Bescheid widersprochen hatte, holte die Beklagte ein neurologisch-psychiatrisches Gutachten ein. Der beauftragte Facharzt diagnostizierte bei der Erwachsenen eine chronifizierte Depression mittleren Grades und eine Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung.

Auch dieser Mediziner teilte die Einschätzung, dass einerseits die Tätigkeit als Erzieherin nicht leidensgerecht sei. Andererseits verfüge die Klägerin jedoch über ein quantitatives Leistungsvermögen, um täglich sechs Stunden auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten.

Klage auf Erwerbsminderungsrente erhoben

Etwas anders fiel ein weiteres Gutachten im Juli 2022 aus, für das die Beklagte einen Facharzt für Orthopädie und Chirotherapie beauftragt hatte. Aufgrund von Schmerzen in den Kniegelenken könne die Frau weniger als drei Stunden täglich arbeiten und die „Wegefähigkeit“ sei nicht gegeben.

Gemeint ist damit die Möglichkeit, einen Arbeitsplatz erreichen zu können. Diese ist bei der Frau ihren Angaben zufolge eingeschränkt. Denn aufgrund von Knorpelschäden in beiden Knien sei sie nur noch in der Lage, einmal pro Tag Fußwegstrecken von bis zu 300 Metern zurückzulegen.

Die Frau legte im September 2022 Widerspruch gegen den ablehnenden Bescheid ein, den die Beklagte zurückwies. Daraufhin erhob die Frau im Oktober 2022 Klage vor dem Sozialgericht Darmstadt, um die Erwerbsminderungsrente rückwirkend gerichtlich einzufordern.

„Rentenrechtliche Wegeunfähigkeit“ liegt vor

Die Darmstädter Richter holten in dem Prozess ein neues Gutachten eines Facharztes für Orthopädie, Chirotherapie und Sportmedizin ein, der die Klägerin am 22. Januar 2024 untersuchte. Erst zu diesem Stichtag sei die Erwerbsminderung „mit der erforderlichen Gewissheit“ nachgewiesen.

In ihrem Urteil führen die Richter weiter aus: „Neben der zeitlich ausreichenden Einsetzbarkeit einer versicherten Person am Arbeitsmarkt gehört zur Erwerbsfähigkeit auch das Vermögen, eine Arbeitsstelle in zumutbarer Zeit aufsuchen zu können.“ Hierzu sei ein „Minimum an Mobilität“ nötig.

Wenn diese Voraussetzung durch eine gesundheitliche Beeinträchtigung der versicherten Person nicht mehr erfüllt ist oder ausgeglichen werden kann, liege die „rentenrechtliche Wegeunfähigkeit“ vor. Durch diese schwere Leistungseinschränkung sei der Arbeitsmarkt als verschlossen anzusehen.

Grundarbeitsfähigkeit der Klägerin beeinträchtigt

„Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass inzwischen eine volle Erwerbsminderung der Klägerin vorliegt“, heißt es in dem Urteil. „Streitig ist allein, wann die Erwerbsminderung eingetreten ist.“ Denn das Gericht hatte 2025 ein weiteres neurologisches und psychiatrisches Gutachten eingeholt.

Laut diesem Sachverständigen ist die sogenannte Grundarbeitsfähigkeit der Frau beeinträchtigt, was auch für Tätigkeiten im Homeoffice gilt. Das zeige sich konkret an mangelnder Ausdauer und Flexibilität sowie verminderter Arbeitsgeschwindigkeit, Konzentrations- und Merkfähigkeit.

Laut dem im Juli 2025 erstellten Gutachten bestehe „gegenwärtig und vorläufig eine deutlich erhöhte psychische Vulnerabilität“. Dies erschwere der Frau den Umgang mit Vorgesetzten oder die Zusammenarbeit in einer Gruppe deutlich. Eine berufliche Tätigkeit sei ihr bis auf Weiteres unmöglich.

Rentenversicherer befristet volle Rente zahlen

Doch bis zu dieser Diagnose hätte die ausgebildete Erzieherin weiterhin einer berufsfremden Erwerbsarbeit von zu Hause aus nachgehen können, argumentierte der Rentenversicherer. Der Beklagten zufolge bestand deshalb auch kein Anspruch auf Erwerbsminderungsrente vor Juli 2025.

Dem entgegneten die Richter, dass die Erwerbsunfähigkeit bereits mit dem Nachweis der fehlenden Wegefähigkeit gegeben war. Das Arbeiten im Homeoffice sei nur in wenigen Berufen möglich und nicht als Tätigkeit „unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes“ einzustufen.

Der Rentenversicherer wurde deshalb dazu verurteilt, eine Rente wegen voller Erwerbsminderung seit dem 22. Januar 2024 zu zahlen. Diese muss er aber nur befristet erbringen, da „nicht zweifelsfrei feststeht, dass die bei der Klägerin vorliegenden Einschränkungen auf Dauer vorliegen werden“.