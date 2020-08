Entlastung der Betriebsrentner läuft nicht rund

13.8.2020 – Ruheständler, die sich über ihren Freibetrag in der betrieblichen Altersversorgung gefreut haben, waren voreilig. Denn bisher gab es noch keine konkrete Anrechnung, die den Kontostand hebt. Das Problem ist die technische Umsetzung bei Krankenkassen und Zahlstellen, wie der GKV-Spitzenverband einräumt. In den nächsten Monaten sollen die Entlastung Realität werden und Betriebsrentner zu viel gezahlte Beiträge erstattet bekommen.

WERBUNG

Es war ein langer Weg, bis der Bundesrat das Gesetz zur Einführung eines Freibetrags in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zur Förderung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) durchgewinkt hatte (GKV-Betriebsrenten-Freibetragsgesetz; VersicherungsJournal 9.12.2019). Zum 1. Januar trat die Regelung dann in Kraft (20.12.2019, 2.12.2019).

Damit können in der GKV versicherte Betriebsrentner seit Jahresanfang mit einer finanziellen Entlastung rechnen. Die Freigrenze wird durch einen dynamischen Freibetrag ersetzt, der 2020 bei monatlich 159,25 Euro liegt (12.11.2019).

Technik hinkt hinterher

Soweit die Theorie, allerdings hapert es in der Praxis an der konkreten Umsetzung. Der Vorlauf war für die 46.000 beteiligten Zahlstellen zu kurz, um die Technik und Organisation der beschlossenen Regelung anzupassen, wie der GKV-Spitzenverband erklärt.

Konkret heißt das, dass der Freibetrag bei der Auszahlung der Betriebsrenten bisher noch nicht berücksichtigt werden konnte.

„Dies erfolgt aber so schnell wie möglich, beginnend in den nächsten Monaten. Der Anspruch auf die Entlastung bleibt in jedem Fall bestehen. Die zwischenzeitlich zu viel gezahlten Beiträge zur Krankenversicherung werden den Mitgliedern, sobald die Technik es zulässt, automatisch erstattet“, unterstreicht der Verband. Betroffene müssten für die Rückzahlungen keinen gesonderten Antrag stellen.

Bezieht eine Person Auszahlungen von mehreren Betriebsrenten, werde insgesamt nur ein Freibetrag angerechnet. Hier entscheide die Krankenkasse, welcher Zahlstelle dieser zugeordnet werde.

GKV-Spitzenverband: Zeitplan für die nächsten Monate

Nach Angaben des GKV-Spitzenverbands soll es für Ruheständler mit Bezügen aus mehreren Betriebsrenten ab dem 1. Oktober dieses Jahres eine konkrete Lösung geben. Die Genehmigung der Bundesministerien liegt vor. Für sie müssen die Krankenkassen und Zahlstellen das Meldeverfahren so anpassen, dass der Freibetrag weder doppelt noch zu gering berücksichtigt wird.

Rentner, die dagegen nur einen Versorgungsanspruch haben, könnten „in den nächsten Monaten“ mit der Anrechnung ihres Freibetrags auf ihre Rente durch die zuständige Zahlstelle rechnen. „Die Zahlstelle wird dabei dann auch die seit Jahresbeginn zu viel gezahlten Beiträge erstatten“, so der GKV-Spitzenverband. Der konkrete Zeitpunkt und Monat wird noch nicht genannt.

Bei Krankenversicherungs-Beiträgen aus einer Kapitalabfindung oder Kapitalleistung einer bAV über den 31. Dezember 2019 hinaus oder ab einem Zeitpunkt im Jahr 2020 erfolge die Rückerstattung ebenfalls ab Umstellung des Meldeverfahrens. Hier seien ausnahmsweise die Krankenkassen und nicht die Zahlstellen für die Beitragserstattung zuständig, betont der Verband.

Musterrechnungen für Auszahlungen

Wie die monatliche Zahlung einer Betriebsrente funktioniert, rechnet der GKV-Spitzenverband anhand von folgenden Beispielen vor (Basis 14,6 allgemeiner Beitragssatz plus kassenindividueller Zusatzbeitrag, hier 1,1, Prozent):