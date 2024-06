Einkommensgrenze für den Bezug vermögenswirksamer Leistungen hat sich verdoppelt

20.6.2024 – Laut einer Umfrage wissen 85 Prozent der VL-Berechtigten nicht, dass sich die Einkommensgrenze für den Bezug der Arbeitnehmersparzulage seit Anfang 2024 verdoppelt hat. Durch die Gesetzesänderung stieg die Zahl der anspruchsberechtigten Personen von knapp acht Millionen auf nun rund 21 Millionen Arbeitnehmer. Um speziell fürs Alter vorzusorgen, kommen zwei Wege in Frage: die kapitalgedeckte Lebensversicherung oder die betriebliche Altersversorgung. Laut Umfrage bot bei 72 Prozent der Befragten der Arbeitgeber VL an. Nahezu jeder dritte Arbeitnehmer nimmt die angebotene Leistung aber nicht in Anspruch.

Die Ausweitung der förderberechtigten Personen bei den vermögenswirksamen Leistungen (VL) zu Beginn 2024 ist weitgehend unbekannt. Das ist ein Ergebnis einer repräsentativen Forsa-Umfrage unter VL-berechtigten Erwerbstätigen im Auftrag von Union-Investment-Gruppe. 85 Prozent wussten nicht, dass sich die Einkommensgrenze für den Bezug der Arbeitnehmersparzulage verdoppelt hat.

Einkommensgrenzen verdoppeln sich

Zum Jahresanfang wurde das Fünfte Vermögensbildungsgesetz im Rahmen des Zukunftsfinanzierungsgesetzes geändert: „Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf eine Arbeitnehmer-Sparzulage, […] wenn sein Einkommen die Grenze von 40.000 Euro oder bei einer Zusammenveranlagung nach § 26b des Einkommensteuergesetzes von 80.000 Euro nicht übersteigt.“

Die Neuregelung gilt für VL, die nach dem 31. Dezember 2023 angelegt werden. Die neue Grenze für die Förderung entspricht geschätzt bei einem Ehepaar mit zwei Arbeitnehmern und einem Kind einem Bruttolohn von rund 113.000 Euro. Bei zwei Kindern erhöht sich das Bruttoeinkommen auf 124.000 Euro (Quelle: Bausparkasse Schwäbisch Hall AG).

Zahl der Anspruchsberechtigten steigt von acht auf 21 Millionen

Diese massive Ausweitung ist allerdings weitgehend unbekannt, wie die Umfrage zeigt. 85 Prozent der Befragten kannten die Änderung nicht. Entsprechend gaben rund 60 Prozent der VL-Berechtigten an, keinen Anspruch auf die Arbeitnehmersparzulage zu haben.

Dies dürfte allerdings bei den meisten eine Fehleinschätzung sein. Denn durch die Gesetzesänderung stieg die Zahl der anspruchsberechtigten Personen laut einer Berechnung der Empirica AG von knapp acht Millionen auf nun rund 21 Millionen Arbeitnehmer.

Neben Arbeitnehmern wie Angestellten, Arbeitern oder Auszubildenden können vermögenswirksame Leistungen auch für Beamte, Richter und Soldaten erfolgen. Bei der Befragung gaben nahezu alle Befragten (95 Prozent) an, die Sparform VL zu kennen.

Vielfältige Möglichkeiten

VL können sich Berechtigte in Bank- und Fondsparpläne sowie Bausparverträge einzahlen lassen. Auch die Tilgung eines Baukredits ist möglich. Darüber hinaus gibt es noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel das Genossenschaftssparen, eine betriebliche Altersversorgung (bAV), bestimmte Lebens- und Rentenversicherungen oder direkte Beteiligungen am Unternehmen.

Die vermögenswirksame Leistung beantragt der Arbeitnehmer bei seinem Arbeitgeber, der diese dann in den VL-Vertrag einzahlt. Die Zahlung kann – je nach Branche – auch in Tarifverträgen geregelt sein oder durch Betriebsvereinbarungen. In der Regel haben VL-Anlagen eine Laufzeit von circa sieben Jahren. Eine Ausnahme bilden für gewöhnlich Bausparverträge mit meist längeren Laufzeiten.

Um fürs Alter vorzusorgen, kommen zwei Wege in Frage: die kapitalgedeckte Lebensversicherung oder die betriebliche Altersvorsorge. Einige Versicherer bieten spezielle kapitalgedeckte Lebensversicherungen an, mit denen VL-Sparer fürs Alter vorsorgen können. Bei der bAV zahlt der Arbeitgeber die VL in den Vorsorgevertrag des Beschäftigten ein.

Jeder dritte Arbeitnehmer hat keinen VL-Vertrag

Laut der Umfrage von Union Investment bot bei 72 Prozent der Menschen der Arbeitgeber VL an. Auffällig war hierbei der Unterschied zwischen den Einkommen. Bei Beschäftigten mit einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von weniger als 3.500 Euro erhielten 67 Prozent ein Angebot. Bei den Befragten mit einem Einkommen von mehr als 5.000 Euro im Monat waren es hingegen 89 Prozent.

Fragte man die Umfrageteilnehmer, deren Arbeitgeber vermögenswirksame Leistungen anbietet, ob sie einen VL-Vertrag besitzen, bejahten dies nur 63 Prozent. Im Umkehrschluss heißt das: Nahezu jeder dritte Arbeitnehmer nimmt die angebotene Leistung nicht in Anspruch und verschenkt damit Geld.