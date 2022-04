Ein Fahrraddiebstahl kostet die Versicherer so viel wie nie zuvor

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Über vier Fünftel der 50 größten Akteure konnten ihren Vertragsbestand zwischen 2015 und 2020 ausbauen. In der Spitze ging es um fast 2,4 Millionen Kontrakte beziehungsweise über 85 Prozent bergauf. (Bild: Wichert) mehr ...

19.4.2022 –

Wie sich Vertrieb und Verkauf nach den Corona-Erfahrungen gestalten werden, berichtet eine Expertin in ihrem neuen Buch. Im Erzählstil stellt sie dabei branchenübergreifende Überzeugungen in Frage, sieht aber klare Chancen für die Beratung in der Onlinewelt. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...