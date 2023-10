Ein Autodiebstahl kostete die Kaskoversicherer 2022 mehr als jemals zuvor

20.10.2023

2022 sind laut dem „Kfz-Diebstahlreport 2023“ des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) mit 12.277 etwa ein Viertel mehr kaskoversicherte Personenkraftwagen entwendet worden als im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 19.10.2023).

Da die Aufwendungen der deutschen Kaskoversicherer mit etwa einem Drittel (auf fast 249 Millionen Euro) deutlich stärker stiegen, erhöhte sich der Durchschnittschaden auf einen neuen Höchstwert von circa 20.300 Euro. Im Jahr zuvor war der Wert noch unter die Marke von 20.000 Euro gerutscht (25.10.2022).

Regional gibt es den GDV-Daten zufolge himmelweite Unterschiede. In Berlin war ein Pkw-Diebstahl mit fast 23.000 Euro im Schnitt am teuersten für die Assekuranz. Im Saarland lag der Wert mit rund 11.200 nicht einmal halb so hoch. In nur drei weiteren Bundesländern (Hamburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen) war zudem ein Rückgang zu beobachten.

Der Versichererverband teilte weiter mit, dass auch beim Diebstahl von Autoteilen ein Anstieg zu beobachten war. So wurden im vergangenen Jahr „aus über 61.000 kaskoversicherten Autos fest eingebaute Teile wie Bordcomputer, Lenkräder oder Airbags gestohlen“. Das entspricht einer Zunahme um 15 Prozent. Die Kosten stiegen um 17 Prozent auf 114 Millionen Euro.