Ehe von nur einem Tag kann Anspruch auf Witwenrente begründen

10.3.2026 – Wenn die Umstände des Einzelfalls dafür sprechen, dass eine Ehe nicht zu Versorgungszwecken geschlossen wurde, kann auch eine Ehe von nur einem Tag einen Anspruch auf Witwenrente begründen. Das zeigt ein überraschendes Urteil des Thüringer Landessozialgerichts.

Ein gesetzlich rentenversicherter Mann war seit 1998 langjähriger Dialysepatient und litt zusätzlich unter schwerer Osteoporose sowie Morbus Crohn. Seit Oktober 2011 erhielt er eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen – zuletzt in Höhe von knapp 1.016 Euro monatlich.

In der Zeit vom 19. September bis zu seinem Tod am 27. September 2013 wurde er in einem Krankenhaus behandelt. Sein Gesundheitszustand hatte sich dramatisch verschlechtert. Er litt an einer fortgeschrittenen Leberzirrhose, die zu akuten Magen-Darm-Blutungen führte, und musste vorübergehend auf die Intensivstation verlegt werden.

Am 26. September 2013 heirateten er und seine langjährige Lebensgefährtin im Krankenhaus im Rahmen einer Nottrauung. Einen Tag später, am 27. September 2013, verstarb der Mann in der Klinik.

Rentenversicherung verneint Anspruch auf Witwenrente

Die frisch Vermählte beantragte wenige Wochen später Witwenrente nach § 46 SGB VI. Der zuständige Rentenversicherungsträger lehnte den Antrag jedoch ab. Begründet wurde, dass von einer Versorgungsehe auszugehen sei. Die Heirat habe allein oder überwiegend dem Zweck gedient, einen Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung zu erwerben.

Die Frau reichte Widerspruch ein. Sie erklärte, sie habe schon lange heiraten wollen. Entscheidend für die Eheschließung seien ihre tiefen Gefühle für den Mann gewesen. Erst seine schwere Erkrankung und der damit verbundene Pflegebedarf hätten ihn überzeugt. Die Heirat im Krankenhaus sollte beiden neuen Mut geben und sie verbinden – in der Hoffnung, dass sich sein Zustand bessern würde.

Gesetzliche Vermutung einer Versorgungsehe

Die Rentenversicherung wies den Widerspruch zurück. Sie argumentierte, die gesetzliche Vermutung einer Versorgungsehe sei nicht widerlegt. Zum Zeitpunkt der Eheschließung habe der Mann bereits an einer lebensbedrohlichen Erkrankung gelitten, Heilungschancen hätten nicht mehr bestanden.

Die sehr kurze Ehedauer von nur einem Tag und die Tatsache, dass das Paar zuvor lange ohne Trauschein zusammengelebt hatte, stützten nach Ansicht der Behörde die Annahme, dass die Ehe vor allem der Hinterbliebenenversorgung diente. Auch die Angabe, die Heirat habe der emotionalen Unterstützung und Pflege gedient, reichte nicht aus, um die Vermutung zu widerlegen.

Landgericht weist Klage der Witwe ab

Das Sozialgericht Altenburg wies die Klage der Frau am 16. Juli 2015 (S 14 R 2922/14) zunächst ab. Es bestätigte die Vermutung einer Versorgungsehe: Zum Zeitpunkt der Eheschließung litt der Mann an einer lebensbedrohlichen Erkrankung und es habe keine überzeugenden Hinweise gegeben, dass andere Beweggründe – etwa Liebe oder gemeinsame Lebensplanung – überwogen hätten.

Auch die langjährige, eheähnliche Lebensgemeinschaft von 14 Jahren reichte nach Ansicht des Gerichts nicht aus, um die Vermutung zu widerlegen. Die Argumente, die Eheschließung sei zuvor nur aufgeschoben worden oder die Klägerin sei finanziell unabhängig gewesen, konnte das Gericht nicht als Gegenbeweis akzeptieren.

Die Klägerin habe keinen nachvollziehbaren Grund genannt, warum die Eheschließung nicht schon früher erfolgt sei. Dazu sei sie bei dem hier vorliegenden Sachverhalt eines langjährigen Zusammenlebens ohne Trauschein aber verpflichtet, um die Vermutung einer Versorgungsehe zu widerlegen.

Das Argument, auch der Aufwand der Pflege für den schwer Erkrankten habe eine Hochzeit und die entsprechenden Vorbereitungen verhindert, scheitert laut Gericht daran, dass die Heirat schließlich unter weit widrigeren Umständen am Krankenbett stattgefunden hatte.

Landessozialgericht entscheidet überraschend zugunsten der Klägerin

Das Thüringer Landessozialgericht kam mit einem rechtskräftigen Urteil vom 11. April 2018 (L 3 R 1052/15) jedoch zu dem Ergebnis, dass der Frau ein Anspruch auf Witwenrente zusteht. Auf das Urteil macht aktuell die Frankfurter Rundschau aufmerksam.

Zwar betonte das LSG, dass nach § 46 Absatz 2a SGB VI für nach dem 1. März 2002 geschlossene Ehen eine Witwenrente ausgeschlossen ist, wenn die Ehe nicht mindestens ein Jahr bestanden hat. Dies gilt jedoch nicht, wenn besondere Umstände des Einzelfalls zeigen, dass der alleinige oder überwiegende Zweck der Heirat nicht darin lag, einen Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung zu erwerben.

Diese besonderen Umstände haben im konkreten Fall vorgelegen, wie das Landessozialgericht nach einer umfangreichen Beweisaufnahme feststellte. So wurden nicht nur Krankenakten des Verstorbenen ausgewertet, sondern zusätzlich Zeugen und medizinisches Personal befragt.

Dabei müsse die Gesamtbetrachtung und Abwägung der Beweggründe beider Ehegatten für die Heirat ergeben, dass keiner von beiden den alleinigen oder überwiegenden Versorgungszweck verfolgte, wie das Gericht weiter hervorhob.

Bereits 2012 Bemühen um Eheschließung

Das Gericht stellte fest, dass die Witwe des Verstorbenen bereits Jahre vor seinem Tod – im Jahre 2012 – ein Standesamt aufgesucht hatte, um sich über die Möglichkeiten einer Heirat zu informieren. Zwar hatte sie keinen Termin vereinbart, doch Mitarbeiter der Behörde bestätigten ihre Bemühungen.

Zunächst habe sich der Verstorbene jedoch gegen eine Ehe gesträubt, da er schlechte Erfahrungen aus früheren gescheiterten Ehen gemacht hatte, wie das Gericht weiter ausführte. Später hätten sich die Gründe verschoben: Nachdem auch er seinen Widerstand aufgegeben habe, hätten wiederholt seine schweren Erkrankungen verhindert, dass Pläne für eine Trauung vorangetrieben werden konnten.

Das Landessozialgericht stellte zudem darauf ab, dass die lebensbedrohliche Erkrankung des Mannes bereits seit Jahren bestanden hatte. Wäre es den Beteiligten in erster Linie um eine Hinterbliebenenversorgung gegangen, hätte eine Eheschließung bereits deutlich früher nahegelegen.

Dass dies nicht geschah, spreche gegen eine überwiegende Versorgungsabsicht. Zudem habe die Klägerin über eigenes Einkommen verfügt, obwohl sie den Mann über längere Zeit gepflegt habe. Auch dies sei ein weiteres Indiz dafür, dass die Eheschließung nicht in erster Linie zur Erlangung einer Witwenrente erfolgt sei.

Anstoß für Eheschließung kam von außen

Auch gegen eine Versorgungsehe spreche es, dass der Anstoß für die Trauung letztlich von außen kam, wie das Gericht weiter ausführte. Die Witwe habe ein gutes Verhältnis zu den Krankenschwestern in der Klinik gehabt, weil ihr Lebensgefährte dort regelmäßig habe behandelt werden müssen. In Gesprächen habe sie mehrfach erwähnt, dass die beiden überlegen zu heiraten.

Der entscheidende Anstoß für die Heirat sei schließlich von einer dort tätigen Zeugin ausgegangen. Die Krankenschwester habe den lebensbedrohlichen Zustand des Mannes erkannt und die Beteiligten auf die Möglichkeit einer kurzfristigen Trauung hingewiesen. Auch bei der Organisation habe sie mitgewirkt. Nach Auffassung des Gerichts wäre es ohne dieses Eingreifen nicht mehr zur Ehe gekommen.

Ein weiteres Indiz gegen eine Versorgungsehe sah das Gericht im Testament des Verstorbenen. Darin habe er seine langjährige Lebensgefährtin bereits bedacht und ihr 60.000 Euro vererbt. Auch dies spreche dagegen, dass die spätere Eheschließung vor allem dem Zweck gedient habe, eine Witwenrente zu sichern.

Entscheidung zugunsten der Klägerin ist „absoluter Einzel-/Ausnahmefall“

„Dem Senat ist bewusst, dass die Ehedauer von nur einem Tag in Anbetracht einer bestehenden lebensbedrohlichen Erkrankung ein absoluter Einzel- beziehungsweise Ausnahmefall bei der Widerlegung der gesetzlichen Vermutung der Versorgungsehe ist“, führt das Gericht in der Urteilsbegründung aus.

„Entscheidend bei der Gesamtabwägung ist dabei für den Senat in erster Linie die durch die Zeugenaussagen belegten Umstände und Geschehnisse, die zur Nottrauung geführt haben“, erklärt das LSG weiter.

Die Trauung sei gerade nicht auf Betreiben der späteren Eheleute erfolgt, sondern durch andere Personen initiiert worden. Für diese habe eine mögliche wirtschaftliche Versorgung der Klägerin keine Rolle gespielt.