Diese Krankenkassen erhöhen den Zusatzbeitrag

11.1.2021 – Anfang Januar haben nahezu alle der mehr als 100 Krankenkassen bekanntgegeben, wie hoch der Zusatzbeitrag im Jahr 2021 ausfällt. Zwei Körperschaften (BKK Herkules und BKK Karl Mayer) haben um bis zu 0,5 Prozentpunkte gesenkt, 39 haben um bis zu 0,8 Prozentpunkte (BKK Akzo Nobel Bayern) erhöht. Mit 14,8 Prozent Gesamtbeitragssatz (also 0,2 Prozent Zusatzbeitrag) ist die BKK Würth am günstigsten. Am höchsten ist der Satz bei der BKK Stadt Augsburg. Dort liegt der Zusatzbeitrag weiterhin bei 2,7 Prozent (gesamt: 17,3 Prozent).

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat den durchschnittlichen Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für 2021 von zuvor 1,1 Prozent auf 1,3 Prozent erhöht (VersicherungsJournal 16.9.2020).

Fast 40 Erhöhungen

Diesem Beispiel sind auf Kassenebene 39 Körperschaften gefolgt – und haben ihren Zusatzbeitrag angehoben. Dies geht aus kombinierten Daten der Branchen-Informationsportale Krankenkassen.net (ein Projekt von Franke-media.net) sowie PKV-Vorteile.de (ein Angebot von Vorsorgewiki e.K.) hervor.

Den stärksten Aufschlag hat mit 0,8 Prozentpunkten die BKK Akzo Nobel Bayern vorgenommen. Um jeweils 0,6 Prozentpunkte erhöht haben die vier Allgemeinen Ortskrankenkassen AOK Bremen/ Bremerhaven, AOK Nordost, AOK Plus – Sachsen Thüringen und AOK Sachsen-Anhalt sowie die BKK Freudenberg und die BKK Verbund Plus.

Von 2,2 auf 1,7 Prozent gesenkt hat die BKK Herkules, von 1,9 auf 1,5 Prozent die BKK Karl Mayer.

Die Kassen mit den niedrigsten Beitragssätzen

Die AOK Sachsen-Anhalt, die im vergangenen Jahr die einzige Krankenkasse ohne Zusatzbeitrag war (8.1.2020), hat durch den Aufschlag die Spitzenposition in der Rangliste der günstigsten Krankenkassen verloren. Dort findet sich jetzt die BKK Würth wieder (Gesamtbeitragssatz: 14,8 Prozent).

Ansonsten bleiben nur noch die BKK Euregio (14,95 Prozent) und die HKK (14,99 Prozent) unter der Marke von 15 Prozent. Zwischen 15,0 und 15,1 Prozent sind es bei der BKK Pfaff, der BKK Firmus und der BKK Voralb Heller*Index*Leuze.

Die Körperschaften mit den höchsten Beitragssätzen

Den höchsten Gesamtbeitragssatz müssen wie im Vorjahr die Mitglieder der BKK Stadt Augsburg bezahlen, als es um 1,2 Prozentpunkte auf 17,3 Prozent aufwärts ging.

Vergleichsweise teuer ist – nach der kräftigen Erhöhung des Zusatzbeitrags – mit 16,5 Prozent auch die BKK Technoform. 16,4 Prozent verlangt die BKK ZF & Partner, jeweils 16,3 Prozent die SKD BKK und die BKK Herkules. Bei 23 weiteren Körperschaften steht eine 16 vor dem Komma.

Zu dieser Gruppe gehören mit Gesamtbeitragssätzen von jeweils 16,1 Prozent mit der Barmer (plus 0,4 Prozentpunkte) und der DAK-Gesundheit (unverändert) auch die Nummern zwei und drei im Markt (14.1.2020). Beim Branchenprimus Techniker Krankenkasse sind es 15,8 Prozent (plus 0,5 Prozentpunkte).