Diese Krankenkassen erhöhen 2026 den Zusatzbeitrag

18.12.2025 – Mehrere Körperschaften heben den Zusatzbeitrag für 2026 teils deutlich an. Am kräftigsten erhöhen die BKK Exklusiv (plus 1,1 Prozentpunkte auf 3,49 Prozent) und die Energie BKK (plus 1,0 Punkte auf 3,98 Prozent). Die Knappschaft, die im laufenden Jahr die teuerste Kasse war, senkt von 4,4 auf 4,3 Prozent und ist nicht mehr Schlusslicht. Dies geht aus Daten von verschiedenen Brancheninformationsdiensten hervor.

Nach zahlreichen Erhöhungen des Zusatzbeitrags zu Jahresbeginn (VersicherungsJournal 6.1.2025) haben zwischen Februar und Juli 17 weitere Krankenkassen unterjährig den Zuschlag auf den Einheitsbeitrag angehoben. Bei einigen Akteuren zeigte die Kurve sogar mehrfach nach oben (19.5.2025, 2.7.2025).

Weitere Erhöhungen erwartet

Zum 1. August haben neben der betriebsbezogenen Südzucker BKK (plus 0,6 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent) auch die beiden bundesweit geöffneten Körperschaften SBK Siemens-BKK (plus 0,9 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent) und BKK Linde (plus 0,49 Prozentpunkte auf 2,99 Prozent) erhöht.

Zum Jahreswechsel rechnen Branchenfachleute mit weiteren Steigerungen (Medienspiegel 23.11.2025, Medienspiegel 27.11.2025). Hintergrund ist neben dem erwarteten Milliardendefizit in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) auch, dass das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) den durchschnittlichen Zusatzbeitrag für 2026 auf 2,9 Prozent festgesetzt hat. Das sind 0,4 Prozentpunkte mehr als im laufenden Jahr (11.11.2025).

Zusatzbeiträge für 2026 von etwa drei Dutzend Kassen bekannt

Bei den drei mitgliederstärksten Akteuren (8.12.2025) Techniker Krankenkasse, Barmer und DAK-Gesundheit stehen die Verwaltungsratssitzungen für die finale Festsetzung des Zusatzbeitrags noch aus. Zahlreiche Wettbewerber dagegen haben den Aufschlag auf den Einheitsbeitrag bereits festgesetzt.

Nach Daten der Branchenportale Gesetzlichekrankenkassen.de (ein Angebot der Kassensuche GmbH), Krankenkassen-direkt.de (Redaktion KKdirekt Jost Seidel) und Krankenkassen.net (ein Projekt von Franke-Media.net) trifft dies auf rund drei Dutzend Kassen zu.

Knappschaft nimmt Absenkung vor

Für eine große Überraschung sorgt dabei die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See. Sie verlangte 2025 mit 4,4 Prozent den branchenweit höchsten Zusatzbeitrag.

Die Körperschaft senkt nach übereinstimmenden Daten der oben erwähnten Portale um 0,1 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent. Damit gibt die Knappschaft die Rote Laterne ab.

Zustazbeiträge unverändert

19 Marktteilnehmer lassen ihren Zusatzbeitrag Anfang 2026 unverändert. Dazu gehören die regional geöffneten Kassen

Keine Veränderung gibt es auch bei den bundesweit geöffneten Akteuren

Wer den Zusatzbeitrag erhöht

Nach jetzigem Stand hebt zu Jahresbeginn ein Dutzend Krankenkassen den Zuschlag auf den Einheitsbeitrag an. Den größten Aufschlag nimmt Stand 18. Dezember die BKK exklusiv vor (plus 1,1 Prozentpunkte auf 2,49 Prozent). Um 1,0 Prozentpunkte erhöht die Energie BKK (auf 3,98 Prozent).

Um 0,92 bis 0,8 Prozentpunkte wächst der Zusatzbeitrag zum Jahreswechsel bei der Viactiv Krankenkasse (auf 4,19 Prozent), der BKK Provita (auf 3,79 Prozent) und der AOK Bremen/Bremerhaven (auf 3,29 Prozent).

Beitragserhöher (Bild: Wichert)

Anhebung zwischen 0,5 und 0,28 Prozentpunkten nehmen vor:

Um jeweils 0,2 Prozentpunkte erhöhen die BKK Public (auf 2,5 Prozent), die Audi BKK (auf 2,6 Prozent) und die AOK Nordwest – Die Gesundheitskasse (auf 2,99 Prozent).

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
Gesetzliche Krankenversicherung · Gesundheitsreform · Rente · Technik
 
25.11.2021 – SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP haben gestern die vertragliche Basis für ihre künftige Regierungsarbeit vorgestellt. Das bisherige System der privaten Altersvorsorge soll grundlegend reformiert werden. Auch gibt es Pläne zur Altersvorsorge von Selbstständigen und zur Stärkung der bAV. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...