Diese E-Bike-Versicherer bieten den besten Kundenservice

12.1.2026

Die Servicevalue GmbH und die Tageszeitung „Die Welt“ wollten wissen, wie Verbraucher den erlebten Kundenservice in 426 verschiedenen Wirtschaftszweigen bewerten. Die Untersuchung „Service-Champions 2025“ basiert auf einer im Sommer 2025 durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen mehr als zwei Millionen Kundenurteile zu 5.517 Unternehmen zusammen.

Basis der Untersuchung ist der „Service Experience Score“ (SES), der den Angaben zufolge die Messung des erlebten Kundenservices ermöglichen soll. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den 16 Branchen mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in separaten Artikeln vorgestellt (VersicherungsJournal 14.10.2025, 15.10.2025). Die Ranglisten aus allen Segmenten sind hier zu finden.

In der Kategorie E-Bike-Versicherer sicherte sich Linexo by Wertgarantie SE die Spitzenposition. Mit einem SES von 65,5 Prozent darf sich die Unternehmensgruppe mit dem Prädikat „Service-Champion Nr. 1 der E-Bike-Versicherer“ schmücken. Für den Gesamtrang 220 gab es zusätzlich das Siegel „Service-Champions Gold“. Dieses wurde an die Top-700-Testkandidaten vergeben.

„Gold“ erhielten auch die Andsafe AG (65,0 Prozent; Gesamtplatz 334) und die in den beiden Vorjahren in dieser Kategorie siegreiche Hepster, eine Marke der Moinsure GmbH (64,6 Prozent, Gesamtposition 407).

Eine „Silber“-Auszeichnung, die den Positionen 701 bis 1.400 im Gesamtranking vorbehalten ist, bekamen die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG (63,3 Prozent; insgesamt an 737. Stelle) und die Ammerländer Versicherung VVaG (62,4 Prozent, Rang 1.064). „Bronze“ (Voraussetzung: Rang 1.401 bis 2.100) wurde viermal vergeben, und zwar an