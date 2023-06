Diese Bundesländer waren 2022 am stärksten von Naturgefahren betroffen

1.6.2023 – Sturm, Hagel, Blitz und weitere Naturgefahren haben 2022 Schäden in Höhe von rund vier Milliarden Euro verursacht. Die höchsten Aufwendungen waren in Nordrhein-Westfalen zu leisten. Bezüglich der Schadenhäufigkeit pro 1.000 Verträge liegt Niedersachsen an erster Stelle. Dies berichtet der GDV.

Nachdem 2021 Sachschäden in Rekordhöhe verbucht werden mussten (VersicherungsJournal 13.10.2022), konnte die Assekuranz 2022 ein wenig durchatmen. Das vergangene Jahr sei für die deutschen Versicherer ein unterdurchschnittliches Naturgefahrenjahr gewesen, berichtet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Die Interessensvertretung hat am Mittwoch ihre aktuelle regionale Naturgefahrenbilanz vorgelegt. Der Report erfasst Auswirkungen durch Unwetterereignisse auf Häuser und Hausrat, Gewerbe- und Industriebetriebe sowie Kraftfahrzeuge.

Nur ein Drittel der Schadensumme von 2021

Demnach regulierten die Versicherungs-Unternehmen 2022 Schäden in Höhe von rund vier Milliarden Euro. Damit wurde im vergangenen Jahr nur etwa ein Drittel der Schadensumme von 2021 (hochgerechnet aktuell 13,2 Milliarden Euro) verzeichnet.

Auf die Sachversicherung entfielen 2022 3,1 Milliarden Euro und auf die Kfz-Versicherung 900 Millionen Euro (19.5.2023). Die meisten Schäden wurden durch Sturm, Hagel und Blitz verursacht. Große Schäden durch weitere Naturgefahren wie Starkregen und Überschwemmung seien hingegen weitgehend ausgeblieben, heißt es.

Insbesondere die Orkane Ylenia, Zeynep und Antonia im Februar wirkten sich auf die Bilanz der Sachversicherer aus. Mit insgesamt 1,4 Milliarden Euro liegt die Sturmserie auf Platz drei der schwersten Winterstürme seit 2002 (28.2.2022).

NRW und Bayern mit den höchsten Aufwendungen

Nordrhein-Westfalen führt mit einer Schadensumme von rund 790 Millionen Euro den Vergleich der Bundesländer an. Auf Platz zwei liegt Bayern mit knapp 700 Millionen Euro. Im Freistaat wurden besonders viele Beschädigungen an Fahrzeugen registriert.

Dahinter folgen Niedersachsen (Schadensumme: 539 Millionen Euro), Rheinland-Pfalz (481 Millionen Euro) und Baden-Württemberg (285 Millionen Euro).

Mit 27 Millionen Euro weist Bremen die niedrigste Schadensumme auf. Darüber blieben das Saarland (47 Millionen), Thüringen (59 Millionen Euro) und Berlin (92 Millionen Euro).

In Niedersachsen am meisten Schadenmeldungen pro 1.000 Verträge

Bezüglich der Schadenhäufigkeit pro 1.000 Verträge befindet sich Niedersachsen mit 66,8 an erster Stelle. Rang zwei geht an Hamburg (57,9 Meldungen), Rang drei an Schleswig-Holstein (55,1).

In Baden-Württemberg waren es andererseits nur 10,3 Schäden pro 1.000 Verträge, in Bayern 17,7 und in Hessen 20,3.