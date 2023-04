Diese Autoversicherer empfehlen Makler am ehesten weiter

19.4.2023 – Der Itzehoer bringen unabhängige Vermittler laut der „Marktstudie Private Kfz- und Flottenversicherung 2023“ die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft im Privatkundensegment entgegen. Dahinter liegen Rhion, BGV und VHV.

An die VHV Allgemeine Versicherung AG vermitteln Makler und Mehrfachvertreter das mit Abstand meiste Geschäft im Kraftfahrt-Privatkundensegment. Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie Private Kfz- und Flottenversicherung 2023“ (VersicherungsJournal 5.4.2023).

Die Untersuchung der BBG Betriebsberatungs GmbH beruht auf einer Mitte Februar unter unabhängigen Vermittlern durchgeführten Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 397 Personen angegeben.

Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Vermittler

Erhoben wurde im Rahmen der Untersuchung unter anderem auch die Weiterempfehlungs-Bereitschaft für die Produktanbieter. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

Ergebnis: In der Rangliste reichte es für die VHV nur zum vierten Platz. Aus dem vierthöchsten Anteil an Promotoren (rund 60 Prozent) und dem fünftniedrigsten Anteil an Detraktoren (rund ein Neuntel) errechnet sich für die Hannoveraner ein NPS-Wert von fast 46.

Itzehoer an erster Stelle

Die Spitzenposition sicherte sich die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG, die beim Geschäftsanteil an dritter Stelle liegt. Der NPS von 74 setzt sich zusammen aus dem mit Abstand höchsten Fürsprecheranteil von über vier Fünfteln und dem zweitniedrigsten Kritikeranteil von einem Zwölftel.

Besser schnitt hier nur Rhion Versicherung AG mit einem Dreizehntel ab, die zudem auf den zweitbesten Anteil an Promotoren kam. In Sachen Weiterempfehlung landete der beim Neugeschäft auf Platz sieben liegende Anbieter dadurch auf dem Silberrang (mit einem NPS von knapp 56).

BGV auf dem Bronzerang

Den dritten Platz belegen knapp vor der VHV die BGV Versicherungen. Die kommen auf den dritthöchsten Promotorenanteil (62 Prozent) und den sechstniedrigsten Detraktorenanteil (etwa ein Siebtel). Der NPS-Wert wird mit 46,3 angegeben.

An fünfter und sechster Stelle beim NPS finden sich dicht beieinander (NPS jeweils 41) die R+V-Gruppe (inklusive Kravag Versicherungen und Condor Allgemeine Versicherungs-AG) sowie die Allianz Versicherungs-AG wieder.

Dabei konnte die Neugeschäfts-Zweite R+V vor allem mit dem fünfthöchsten Promotorenanteil punkten. Die Allianz, an die unabhängige Vermittler das immerhin fünftmeiste Geschäft liefern, erzielte den drittniedrigsten Kritikeranteil.

Die Axa Versicherung AG (an Position vier beim Neugeschäft) schaffte es in Sachen Weiterempfehlungs-Bereitschaft hingegen nicht auf die vordersten Plätze. Bei den Fürsprechern mussten die Kölner sieben Wettbewerbern den Vortritt lassen, bei den Kritikern sogar neun.

Ein Blick auf die Dienstleistungsqualität

Konkrete Gründe für die stark voneinander abweichenden Bewertungen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Allerdings zeigt ein Blick in die Bewertung der Dienstleistungsqualität der Marktteilnehmer, die in der Studie ebenfalls untersucht wurde, einen Erklärungsansatz für die NPS-Werte.

So sind die Makler und Mehrfachvertreter etwa mit der Axa längst nicht so zufrieden wie mit den Spitzenreitern. Bei der Gesamtzufriedenheit beträgt der Rückstand auf die führende Gesellschaft sieben Punkte – maximal sind 100 Zähler möglich.

Die Kölner landeten nur in drei insgesamt 13 abgefragten Zufriedenheitskriterien (Image, Digitalisierungsgrad, Courtageausgestaltung) in der Top Drei. In den übrigen Aspekten schnitt das Unternehmen nur mittelmäßig ab – mit bis zu 20 Punkten Rückstand auf den führenden Anbieter.

Die Stärken der Spitzenreiter

Die Itzehoer schaffte mit 89 Zählern den Spitzenplatz in der Zufriedenheitswertung. Die Gesellschaft erzielte in allen Kriterien mit Ausnahme des Preis-Leistungs-Verhältnisses Top-Drei-Platzierungen.

Dort reichte es allerdings immerhin zum vierten Platz. Fünf Mal erreichten die Nordlichter die alleinige Führungsposition. Darunter waren auch die drei wichtigsten Kriterien Produktqualität, Abwicklung im Neugeschäft und Schadenregulierung.

Die Rhion konnte vor allem mit dem besten Digitalisierungsgrad punkten sowie mit zweiten Plätzen bei Produktqualität, Neugeschäftsabwicklung, Preis-Leistungs-Verhältnis, zentrale Vertriebsunterstützung und Angebotsrechner. Ausbaufähig ist eigentlich nur das Image, wo der Spitzenreiter 14 Punkte entfernt ist.

Hier gibt es die Studie

Die 319-seitige „Marktstudie Private Kfz- und Flottenversicherung 2023“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen auch Analysen zur Vermittlerzufriedenheit und Weiterempfehlungs-Bereitschaft.

Zudem wurde der Stellenwert dieses Geschäftsfelds aus Vermittlersicht erfragt (5.4.2023). Der Berichtsband kann für 2.950 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.