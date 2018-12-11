Dies sind die Top-Regulierer in der Hausratversicherung

26.8.2025 – Besonders gute Erfahrungen bei der Schadenregulierung im Segment Hausratversicherung haben Versicherungsmakler vor allem mit der Haftpflichtkasse, aber auch mit der Ammerländer gemacht. Dies geht aus den Asscompact Trends II/2025 hervor. Insgesamt mit der Regulierung zufrieden zeigten sich etwa zwei Drittel der Befragten.

Die größten Mängel der Kompositversicherer in der Schadenregulierung sehen unabhängige Versicherungsvermittler ganz allgemein in der Qualität der Schadenkorrespondenz und der Regulierungsdauer (VersicherungsJournal 8.7.2025).

Dies geht aus der aktuellen Auflage der quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH erhobenen Studie Asscompact Trends hervor. Als Sonderthema wurde die „Schadenregulierung im privaten Schaden-/Unfallgeschäft“ unter die Lupe genommen.

Schadenregulierung im privaten Schaden-/Unfallgeschäft

Die Nettostichprobengröße der Auflage II/2025 wird mit 302 Vermittlern aus der Finanz- und Versicherungsbranche angegeben. Diese besitzen zum weit überwiegenden Großteil eine Erlaubnis als Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 Nummer 2 GewO). Durchgeführt wurde die Befragung im April 2025.

89,4 Prozent der Befragten sind männlich und 10,6 Prozent weiblich. Sie haben 29 Jahre Branchenerfahrung bei einem Durchschnittsalter von 56,5 Jahren. Im Schnitt mit 67,7 Jahren wollen sie aus dem Berufsleben ausscheiden. Mehr als jeder Dritte gab an, mindestens bis zum Alter von 70 Jahren arbeiten zu wollen.

Die wenigsten Hausratversicherer reagieren binnen 24 Stunden

Ein Ergebnis der Befragung: In der Hausratversicherung haben die Befragten in den vergangenen zwölf Monaten im Schnitt 5,6 Schadenfälle persönlich betreut. Bei fast jedem Sechsten waren es mehr als zehn Fälle, während rund jeder Siebte im Betrachtungszeitraum gar keinen Schadenfall persönlich betreut hat.

Eine Reaktion des Versicherers erfolgte in nicht einmal jedem 25. Fall innerhalb von 24 Stunden, womit alle Betroffenen zufrieden waren. Mit einer Reaktionszeit von ein bis drei Tagen – dies traf auf weit über 40 Prozent der Schadenfälle zu – zeigten sich immerhin noch fast 95 Prozent zufrieden.

Mit steigender Reaktionszeit nimmt die Zufriedenheit allerdings immer weiter ab. Reagierte der Versicherer innerhalb von vier bis sieben Tagen, so zeigte sich nicht einmal mehr die Hälfte zufrieden. Bei über einer Woche traf dies nur noch auf gut jeden elften Vermittler zu. Letzteres war bei mehr als jedem fünften Schaden der Fall.

Mit den Reaktionszeiten mehrheitlich zufrieden

Insgesamt waren knapp 60 Prozent der Interviewten mit der Reaktionszeit zufrieden. Das entspricht dem zweitniedrigsten Wert in allen abgefragten Kompositsparten. Noch niedriger, und das sogar deutlich, war der Wert nur in der Wohngebäudeversicherung mit lediglich 41 Prozent (15.7.2025).

Der höchste Wert war in der Tierhalterhaftpflichtversicherung (70 Prozent) zu beobachten (29.7.2025). Immerhin jeweils rund zwei Drittel waren es in der Rechtsschutzversicherung für Privatkunden (12.8.2025) sowie in der Unfallversicherung (19.8.2025). In der Privathaftpflichtversicherung lag der Wert zumindest noch bei 64 Prozent (11.7.2025) und in der Kfz-Sparte bei 61 Prozent (22.7.2025).

Haftpflichtkasse vor Ammerländer an der Spitze

Gefragt wurde ferner, mit welchen Anbietern die Vermittler in den letzten zwölf Monaten die besten Erfahrungen in der Schadenregulierung gemacht haben. Am häufigsten genannt wurde die Haftpflichtkasse VVaG (über ein Fünftel Anteil).

An zweiter Stelle liegt die Ammerländer Versicherung VVaG mit einem knappen Neuntel. Die beiden Unternehmen hatten auch bei einer ähnlich konzipierten Untersuchung vor sieben Jahren an der Spitze gelegen (11.12.2018). Den Bronzerang teilen sich die Axa Versicherung AG und die Alte Leipziger Versicherung AG. Für beide votierte jeweils jeder 20. Befragte.

Dahinter folgen gleichauf die VHV Allgemeine Versicherung AG, die NV-Versicherungen VVaG, die Helvetia Versicherungen, die Grundeigentümer-Versicherung VVaG (GEV) und die Allianz Versicherungs-AG vor der Baloise Sachversicherung AG Deutschland. Die sechs letztgenannten Akteure konnten jeweils um die drei Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Nicht die Favoriten aus Kundensicht

Bis auf die Allianz und die GEV schaffte es keiner der vorgenannten Marktteilnehmer auch in die Rangliste der aus Kundensicht besten Regulierer. Dies zeigt eine Untersuchung der Servicevalue GmbH in Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money aus dem Frühjahr (18.2.2025).

Der 163-seitige Berichtsband der Asscompact Trends II/2025 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.