Dies sind die größten Rentenversicherer

20.1.2021 – Den mit Abstand höchsten Neuzugang im Rentenpolicen-Geschäft erzielte 2019 die Allianz. Sie baute auch den Vertragsbestand am stärksten aus und behauptete die Spitzenposition in der Rangliste. Die beiden Run-off-Gesellschaften Proxalto und Ergo hatten die größten Bestandsrückgänge zu verzeichnen. Dies ist dem Map-Report 917 zu entnehmen.

Im Geschäftsjahr 2019 verzeichneten die deutschen Lebensversicherer ein Neugeschäft von 5,05 Millionen eingelösten Versicherungsscheinen in der Hauptversicherung. Ein knappes Viertel davon – rund 1,12 Millionen Stück – war den Rentenversicherungen zuzuordnen. Dies zeigt der Map-Report Nummer 917 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2019“ (VersicherungsJournal 22.12.2020).

Allianz mit fast 310.000 Renten-Neuabschlüssen

Betrachtet man die Verteilung auf die einzelnen Gesellschaften, so fällt vor allem die Dominanz der Allianz Lebensversicherungs-AG auf. Mit annähernd 310.000 neuen Rentenpolicen (plus über ein Achtel) baute die Gesellschaft ihre Marktbedeutung weiter aus. Ihr Anteil am eingelösten Neuzugang liegt inzwischen bei weit über einem Viertel.

Zum Vergleich: Die sieben ärgsten Verfolger kommen zusammen nur auf gut 307.000 Neuverträge in diesem Bereich. Für die R+V Lebensversicherung AG stand dabei ein Neuzugang von knapp 73.000 eingelösten Scheinen zu Buche. Beim Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. waren es über 52.000.

Dahinter folgen die SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG, die Nürnberger Lebensversicherung AG, die Targo Lebensversicherung AG, die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. und die Axa Lebensversicherung AG mit zwischen fast 44.000 und knapp 27.000 neuen Scheinen.

Wer den Bestand am stärksten ausbaute

Beim Bestand an Rentenpolicen musste mehr als die Hälfte der im Map-Report aufgeführten 78 Gesellschaften einen Rückgang hinnehmen. 38 Anbieter konnten sich steigern. Den größten Zuwachs verzeichnete mit über 184.000 Verträgen die Allianz, die auch im Jahr zuvor Wachstumssieger war (28.10.2019).

An zweiter Stelle liegt die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG, die um fast 18.000 Kontrakte zulegte. Bei der Basler Lebensversicherungs-AG und der BL die Bayerische Lebensversicherung AG betrug das Plus jeweils um die 12.500 Policen.

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und die Continentale Lebensversicherung AG steigerten den Bestand um jeweils über 11.000 Stück. Im fünfstelligen Bereich aufwärts ging es ferner für die Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG, die R+V AG, den Volkswohl Bund und die SV.

Einen deutlich größeren Vertragsabgang als -neuzugang verzeichneten insbesondere die Proxalto Lebensversicherung AG (früher Generali Leben) mit minus rund 65.000 sowie die ebenfalls im Run-off befindliche Ergo Lebensversicherung AG mit etwa minus 39.000 Verträgen.

Die größten Rentenversicherer

Die Rangliste der Gesellschaften mit dem größten Bestand an Rentenversicherungen wird unverändert von der Allianz angeführt. Mit klar über fünf Millionen Verträgen kommt das Unternehmen auf einen mehr als drei Mal so großen Wert wie die Debeka mit annähernd 1,7 Millionen Kontrakten. Hauchdünn dahinter folgt die R+V AG.

An vierter und fünfter Stelle liegen die Proxalto und die Generali Deutschland Lebensversicherung AG (früher Aachenmünchener, 2.7.2020) mit jeweils um die 900.000 Kontrakten. Dahinter folgen mit jeweils über 800.000 Policen die SV und die Nürnberger vor der Ergo mit 780.000.

Bezugshinweis und weitere Studieninhalte

Der Map-Report Nummer 917 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherung 2019“ ist bei der Franke und Bornberg Research GmbH erschienen. Er enthält auf 203 Seiten neben den detaillierten Ratingergebnissen (30.11.2020) auch Übersichten zu zahlreichen Bilanzkennzahlen (Geschäftsjahr 2019) von 80 Anbietern.

Dazu gehören neben Neugeschäft unter anderem auch die Storno- (2.12.2020), die Abschlusskosten- (9.12.2020) und die Verwaltungskostenquoten (16.12.2020) sowie die Beitragsentwicklung (11.1.2021).

Geboten werden ferner Tabellen zu weiteren Kennziffern zur Bestands- und Neugeschäftsentwicklung. Das Heft ist als E-Paper ab 363 Euro brutto über die Bestellseite von Franke und Bornberg erhältlich.