Dies sind die besten Produkte zur Arbeitskraftabsicherung

24.4.2024 – Testsieger in einem Prüfverfahren von Bert Heidekamp wurde die Condor in den Sparten „Selbstständige Berufsunfähigkeits-Versicherung“ und „Selbstständige BU-Versicherungen mit Dienstunfähigkeits-Klausel“. Die Metallrente setzte sich im Segment „Erwerbsunfähigkeits-Versicherung“ an die Spitze. Die Stuttgarter gewinnt die Rubriken „Privat-Rente mit Beitragsfreiheit bei BU ohne Gesundheitsprüfung“ und „Basis-Rente mit Beitragsfreiheit bei BU ohne Gesundheitsprüfung“. Universa siegt bei der „Kindervorsorge mit BU-Option“.

Bert Heidekamp, Inhaber der Kanzlei Heidekamp für Versicherungsvermittlung und Investmentberatung und geprüfter und international zertifizierter Sachverständiger für Berufsunfähigkeits(BU)-, Unfall- und Pflegeversicherungen, hat Versicherungslösungen für die Absicherung der Arbeitskraft unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse sind in der Ausgabe 5/2024 der Zeitschrift „Guter Rat“ veröffentlicht.

Die Testsieger wurden zudem am Dienstagabend in Hamburg mit dem „Qualitäts-Award 2024“ ausgezeichnet. Die Preisverleihung wurde live übertragen.

Orientierung für Vertragsabschluss

Bert Heidekamp (Bild: privat)

Der Analyst ermittelte für sechs Sparten die Produkte mit den nach seinen Angaben verbraucherfreundlichsten Bedingungen.

„Ziel ist es, die verschiedenen Versicherungsangebote zu vergleichen, um herauszufinden, welche Art von Versicherung für welche Risiken am besten geeignet sind, um eine erste Orientierung für einen Vertragsabschluss geben zu können“, schreibt er auf seiner Homepage.

WERBUNG

Bedingungen im Fokus

In die Analyse gingen „alle relevanten Versicherungs-Unternehmen ein, die überwiegend von unabhängigen Vermittlern angeboten werden“, wird berichtet. Stichtag war der 1. Januar dieses Jahres „und darüber hinaus, sofern der Versicherer uns darüber frühzeitig informiert hat“.

Es wurden ausschließlich die Bedingungen bewertet. Antragsformulare, Prämien oder der Sparanteil und die Kosten bei Rentenversicherungen wurden nicht berücksichtigt. Zudem wurden die Tarife ohne Zielgruppenbestimmung beurteilt.

Sechsstufige Notenskala

Grundlage war ein Katalog mit mehr als 220 Fragen zu mehr als 1.200 Qualitätsmerkmalen. Für jede Sparte wurden bis zu 60 Schwerpunktfragen definiert, die doppelt zählten, „um einer Verwässerung vorzubeugen“, wie es heißt.

Geprüft wurden offen zugängliche Vertragsbedingungen. Anbieter wurden vorab nicht kontaktiert, nur bei im Prüfprozess auftauchenden Fragen. „Sehr nachteilig ist zu bewerten, dass es einige Versicherer gibt, die bewusst auf schriftliche Anfragen nicht antworten und trotz Erinnerung eine Stellungnahme verweigern“, sagt Heidekamp.

Tarife, die 80 bis 100 Prozent der Kriterien erfüllten, erhielten sechs Sterne und die Note „ausgezeichnet“. Bei einem Erfüllungsgrad von 70 bis 79 Prozent gab es fünf Himmelskörper und das Urteil „sehr gut“, bei 60 bis 69 Prozent vier Stern und die Einschätzung „gut“. Die insgesamt siebenstufige Skala endete bei null bis 29 Prozent, keinem Stern und der Aussage „ungenügend“.

Condor bei der SBU …

In der Sparte „Selbstständige Berufsunfähigkeits-Versicherung (SBU)“ wurde das Angebot von 34 Versicherungs-Gesellschaften durchleuchtet. Im Prüfverfahren waren 210 Bewertungsfragen mit rund 1.200 Qualitätsmerkmalen, davon 60 Schwerpunktfragen, zu bestehen.

Testsieger wurde mit einem Erfüllungsgrad von 86 Prozent die Condor Lebensversicherungs-AG. Für „comfort“ und „premium“ (Stand: April 2024) erhielt sie sechs Sterne und die Note „ausgezeichnet“.

Mit mindestens vier Sternen wurden zudem prämiert:

… und der SDU an der Spitze

Die gleiche Anzahl an Bewertungs- und Schwerpunktfragen wurde in der Rubrik „Selbstständige BU-Versicherungen mit Dienstunfähigkeits-Klausel (SDU)“ gestellt. Wieder gingen 34 Akteure ins Rennen.

Auch hier schaffte die Condor („comfort“; Januar 2024; sechs; „ausgezeichnet“; 87 Prozent) den ersten Platz. Mit mindestens vier Sternen gingen ferner vom Platz:

R+V („premium“, „comfort“ und „classic“; jeweils April 2024; jeweils sechs, jeweils „ausgezeichnet“; 87 Prozent, 86 Prozent und 81 Prozent) und

DBV Deutsche Beamtenversicherung Krankenversicherung, Zweigniederlassung der Axa Lebensversicherung AG („DU-Police“; Dezember 2023; sechs; „ausgezeichnet“; 80 Prozent).

Metallrente bei der SEU ganz vorne

Zur Ermittlung des Siegers im Segment „Erwerbsunfähigkeits-Versicherung (SEU)“ wurden 115 Bewertungsfragen mit etwa 690 Qualitätsmerkmalen, davon 30 Schwerpunktfragen, herangezogen. Auf den Prüfstand kamen 18 Produkte von zwölf Anbietern.

Gold ging an die Metallrente GmbH („MetallEMI Flex care Komfort“; Juli 2022, fünf; „sehr gut“; 71 Prozent). Ihre Tarife sind allerdings nur bestimmten Berufsgruppen zugänglich.

Auf den weiteren Rängen folgen mit mindestens vier Sternen:

Stuttgarter auf Platz eins bei der Privatrente mit Beitragsbefreiung …

In der Sparte „Privat-Rente mit Beitragsfreiheit bei BU ohne Gesundheitsprüfung (PR-BUoG)“ waren 37 Bewertungsfragen zum Thema Beitragsfreiheit bei BU mit rund 110 Qualitätsmerkmalen, davon 30 Schwerpunktfragen, zu bestehen. In die Wertung kamen zehn Offerten von sieben Gesellschaften.

Das beste Ergebnis erzielte die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. („FlexRente performance+“; Januar 2024, vier, „gut“; 68 Prozent). Eine Platzierung mit mindestens vier Sternen schafften zudem:

LV 1871 („Vorsorgeschutz“; Januar 2023; vier; „gut“; 67 Prozent),

Allianz („InvestFlex E195 (B-Premium)“; Dezember 2023; vier; „gut“; 66 Prozent) und

LV 1871 („MeinPlan + Golden BUZ“; Januar 2022; vier; „gut“; 65 Prozent).

… und bei der Basisrente mit Beitragsbefreiung

Die Anzahl der Bewertungs- und Schwerpunktfragen widerholte sich im Segment der „Basis-Rente mit Beitragsfreiheit bei BU ohne Gesundheitsprüfung (BR-BUoG)“. Auch das Teilnehmerfeld mit zehn Produkten von sieben Anbietern war zahlenmäßig identisch.

Erneut erreichte die Stuttgarter („BasisRente performance+“; Januar 2024; fünf, „sehr gut“; 74 Prozent) die beste Bewertung. Weitere Kandidaten mit mindestens vier Sternen waren:

LV 1871 („Vorsorgeschutz“ und „MeinPlan Basis-Rente“; Januar 2023 und Januar 2022; jeweils fünf; jeweils „sehr gut“; 72 Prozent und 70 Prozent),

Allianz („BasisRente InvestFlex (E410)“; Dezember 2023; vier; „gut“; 69 Prozent) und

Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG („Basis-Rente Balance“; März 2024; vier; „gut“; 60 Prozent).

Universa bei der BU-Option auf dem Spitzenplatz

In der Rubrik „Kindervorsorge mit BU-Option“ setzte sich die Universa Lebensversicherung a.G. („Tip-Top Tabaluga“; Januar 2024; sechs; „ausgezeichnet“; 83 Prozent) gegen 18 Gesellschaften mit 26 Tarifen durch. Sie absolvierte 80 Bewertungsfragen mit etwa 480 Qualitätsmerkmalen, darunter 20 Schwerpunktfragen, am erfolgreichsten.

In die Bestenliste mit mindestens vier Sternen schafften es ebenfalls:

Generali Deutschland Lebensversicherung AG („Zukunftsplan VAN (K, BO, AT, I)“; Oktober 2023; fünf; „sehr gut“; 74 Prozent“),

Allianz („KinderPolice 195, FR9, E156, E158“; Dezember 2023; fünf; „sehr gut“; 72 Prozent) und

Nürnberger („SBU3130S, NESZ, ABZ2022“ „Vermögensaufbau4Kids + Opt.“, August 2022 und Januar 2024; jeweils fünf; jeweils „sehr gut“; 72 Prozent und 70 Prozent).

Heidkamp untersucht seit 2008 Versicherungsprodukte zur Arbeitskraftabsicherung. Informationen dazu sind unter anderem auf seiner Homepage Fairtest.de zu finden.