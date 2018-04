Die Lebensversicherer mit der höchsten Rentenleistung

24.4.2018 – Wer vor 20 Jahren eine aufgeschobene Rentenversicherung mit 1.200 Euro Jahresbeitrag abgeschlossen hat, hat zum Rentenbeginn am 1. Januar 2018 im Schnitt eine Kapitalabfindung von 36.105 Euro erhalten. Dies entspricht einer Rendite von 3,75 Prozent. Am meisten gab es bei der Öffentlichen Braunschweig, am wenigsten bei der Condor, zeigt der aktuelle Map-Report 901. In diesem wird die niedrige Teilnahmebereitschaft der Branche bemängelt. „Es dürfte dutzende schlechtere Gesellschaften geben als die Letztplatzierten in diesen Übersichten“, meint Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages.

Zum zwölften Mal hat die Redaktion des Map-Reports Renditen und Leistungen von privaten Rentenversicherungen unter die Lupe genommen. Erneut wurden die früher getrennt erschienenen Studien zur Aufschub- und zur Sofortrente in einer Ausgabe gebündelt.

Da die Teilnahmebereitschaft laut Chefredakteur Reinhard Klages „den absoluten Tiefststand erreicht“ hat, wurden auch die früher separat erschienenen Analysen der Kapitallebens-Versicherungen (KLV) mit in das Heft 901 „Klassik im Vergleich“ integriert.

„Für die Sofortrente stellten noch 16 Gesellschaften Daten zur Verfügung. Für die Aufschubrente und KLV waren es 19 Teilnehmer. In der KLV konnten von diesen 19 Unternehmen jedoch nur noch elf Versicherer Daten für Hochrechnungen zur Verfügung stellen. Die anderen acht Anbieter haben den Vertrieb in den letzten Jahren eingestellt“, erläutert Klages.

Es dürfte dutzende schlechtere Gesellschaften geben als die Letztplatzierten in diesen Übersichten. Aber nicht jeder steht zu seinen Leistungen. Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages

Keine Verlierer

Nach seiner Ansicht müssten die wenigen Gesellschaften, die noch Zahlen meldeten, besonders gelobt werden. „Denn auch ihnen dürfte bewusst gewesen sein, dass es unter den momentanen Gegebenheiten nicht viel Positives zu berichten gibt“, so der Map-Report-Chefredakteur.

Eine zunehmende Anzahl an Gesellschaften verzichte auf die Teilnahme, weil die sogenannte „Klassik“ im Vertrieb keine Rolle mehr spiele oder bereits eingestellt worden sei, führt er weiter aus.

Dabei drehe sich das aktuelle Map-Report-Heft kaum um zukünftige Daten. Vielmehr stünden insbesondere die Leistungen der Vergangenheit im Fokus. Und natürlich gebe es bei jedem Vergleich auch einen Versicherer am Tabellenende.

Für diese Übersichten ist das nach seiner Meinung „aber unerheblich. Hier gibt es keine Verlierer. Es dürfte dutzende schlechtere Gesellschaften geben als die Letztplatzierten in diesen Übersichten. Aber nicht jeder steht zu seinen Leistungen.“

Im Schnitt gut 36.100 Euro Kapitalabfindung

Wie die Map-Report-Redaktion errechnet hat, hat ein Musterkunde mit einer aufgeschobenen Rentenversicherung nach 20 Jahren Laufzeit zum Rentenbeginn am 1. Januar 2018 eine Kapitalabfindung von im Schnitt 36.105 Euro (Rendite: 3,75 Prozent) erhalten. Eingezahlt wurden 24.000 Euro.

Im vergangenen Jahr lagen die Durchschnittswerte noch bei 36.390 Euro und 3,81 Prozent Rendite (VersicherungsJournal 25.4.2017) – und 2004 sogar noch bei 46.256 Euro beziehungsweise 5,90 Prozent Rendite.

Musterkunde ist ein männlicher, nichtrauchender Journalist, der mit Eintrittsalter 43 Jahre zum 1. Januar 1998 (und anderen Vertragsbeginnen) eine aufgeschobene Leibrente zum Normaltarif erworben hat.

Zugrunde gelegt wurden 1.200 Euro vorschüssig gezahlter Jahresbeitrag, eine Rentengarantie von zehn Jahren und eine Beitragsrückgewähr bei Tod in der Aufschubzeit. Flexible Abrufoptionen waren ausgeschlossen.

Nach 20 Jahren bis zu knapp 40.000 Euro

Zwischen den 15 aufgeführten Gesellschaften gibt es deutliche Unterschiede. Am meisten ausbezahlt bekamen die Kunden der Öffentlichen Lebensversicherung Braunschweig, bei der die Kapitalabfindung bei über 38.400 Euro lag (Rendite: 4,30 Prozent). Knapp über 38.000 Euro blieb die WGV-Lebensversicherung AG (Rendite: 4,21 Prozent).

Dahinter folgen die Europa Lebensversicherung AG, die Cosmos Lebensversicherungs-AG, die Huk-Coburg Lebensversicherung AG und die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. mit Kapitalabfindungen zwischen rund 37.500 Euro und knapp unter 37.000 Euro. Die Renditen lagen zwischen 4,08 und 3,94 Prozent.

Die niedrigsten Kapitalabfindungen gab es bei der Condor Lebensversicherungs-AG sowie der Mecklenburgischen Lebensversicherungs-AG mit knapp unter 34.000 Euro. Die Renditen betrugen 3,25 beziehungsweise 3,24 Prozent.

Nach zwölf Jahren bis zu knapp 18.300 Euro

Nach zwölfjähriger Laufzeit (Versicherungsbeginn zum 1. Januar 2006, Rentenbeginn 1. Januar 2018) lagen die Ablaufleistungen der 19 aufgeführten Anbieter zwischen 18.042 Euro (Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G.) und 16.267 Euro (Familienfürsorge Lebensversicherung AG im Raum der Kirchen).

Der Renditeunterschied zwischen diesen beiden Gesellschaften beträgt 1,56 Prozentpunkte (Debeka 3,42 Prozent, Familienfürsorge 1,86 Prozent). Der Marktdurchschnitt liegt hier bei 2,53 Prozent Rendite beziehungsweise 17.001 Euro Ablaufleistung.

Weitere Studiendetails

Der 81-seitige Map-Report Nummer 901 – „Klassik im Vergleich“ enthält neben Übersichten zu Renditen, Kapitalabfindungen und Rückkaufswerten bei Aufschubrenten nach verschiedenen Laufzeiten auch Übersichten zu Renditen und Rentenzahlungen bei Sofortrenten von bis zu 19 Anbietern.

Drittens wurden im aktuellen Heft die Renditen, Ablaufleistungen und Hochrechnungen von Kapitallebens-Versicherungen analysiert. Weitere Hintergründe zu der Untersuchung können auf dieser Internetseite nachgelesen werden.

