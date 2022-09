Die häufigsten und teuersten Schäden in Hausrat

29.9.2022 – 2021 verursachte die Gefahr „Einbruchdiebstahl“ die meisten Schäden. In Summe am teuersten waren die erweiterten Elementarschäden durch „Bernd“ für die Hausratversicherer. Dies geht aus aktuellen GDV-Zahlen hervor. Zwischen 2010 und 2021 schwankten Sturm- und Hagel- sowie erweiterte Elementarschäden bei Schadenzahl, Versicherungsleistungen und Durchschnittsschaden immens. Bei Feuer- und Leitungswasserschäden zeigt der Kostentrend langfristig gesehen deutlich nach oben, bei den Einbruchdiebstählen hingegen eher nach unten.

Im vergangenen Jahr haben die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Anbieter 1.990 Millionen Euro an Versicherungsleistungen in der verbundenen Hausratversicherung erbracht.

Dies entspricht einem Anstieg um fast drei Viertel im Vergleich zum Jahr davor (VersicherungsJournal 26.9.2021). Der neue Rekordwert ist vor allem auf die verheerenden Schäden durch das Sturmtief „Bernd“ im Juli zurückzuführen (Archiv). Nach neuesten Schätzungen rechnet der GDV mit einem Gesamtschadenaufwand von etwa sieben Milliarden Euro für das Unwetter. Auch im Bereich Wohngebäude waren die erweiterten Elementargefahren die teuerste Schadenursache (26.9.2022).

Fast 29 Milliarden Euro seit dem Jahr 2000

Der bisherige Rekordwert ist 2002 erreicht worden, als fast 1,5 Milliarden Euro für Schäden bezahlt werden mussten. Vergleichsweise günstig kam die Branche mit jeweils um die 1,15 Milliarden Euro in den Jahren 2005 bis 2008 sowie 2020 weg.

Die ausbezahlten Leistungen zwischen 2002 und 2021 summieren sich auf mehr als 28,6 Milliarden Euro.

WERBUNG

Einbruchdiebstahl ist häufigste Ursache

Häufigste Schadenursache waren 2021, wie schon in den Jahren davor (2.9.2019, 24.9.2018), Einbruchdiebstähle. Nach GDV-Angaben hatten die Hausratversicherer für rund 220.000 (2020: 250.000) Einbruchdiebstähle einzustehen.

Weiterhin auf Rang zwei liegt die Gefahr „Leitungswasser“. In dieser Kategorie waren laut der Verbandsstatistik etwa 170.000 (160.000) Fälle zu verzeichnen. Das Risiko „Feuer“ rangiert mit 160.000 (130.000) Ereignissen erneut an dritter Stelle.

Die Zahl der Sturm- und Hagelschäden gibt der Versichererverband mit circa 120.000 (110.000) an. Knapp dahinter folgen die erweiterten Elementarschäden, deren Zahl sich im Berichtsjahr auf 100.000 in etwa verzehnfachte. Darüber hinaus hatte die Branche erneut rund 50.000 Glasschäden zu regulieren.

Unter „erweiterte Elementargefahren“ sind laut GDV die Gefahren Überschwemmung (Ausuferung und Starkregen), Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen und Vulkanausbruch subsumiert.

Elementargefahren sind teuerste Ursache

Den größten Posten der Bruttoaufwendungen machten anders als in den Vorjahren die erweiterten Elementarschäden aus. Mit 860 Millionen Euro fiel der Regulierungsaufwand um ein Vielfaches höher aus als im Jahr zuvor mit 30 Millionen Euro.

Für Feuer betrugen die Versicherungsleistungen unverändert 350 Millionen Euro, was dieser Gefahr den zweiten Platz brachte. An dritter Stelle (2020: mit Feuer geteilter erster) rangieren die Kosten für Einbruchdiebstähle mit 320 Millionen Euro.

Leitungswasserschäden schlugen mit 310 (280) Millionen Euro zu Buche. Für Sturm- und Hagelschäden waren 80 (50) Millionen Euro zu bezahlen, für Glasbrüche 30 (20) Millionen Euro.

Einbruchdiebstähle bleiben Problemfeld

2021 kamen die Bruttoaufwendungen für Schäden nach Einbruchdiebstählen auf einen Anteil von nur noch 16 (31) Prozent an den gesamten Zahlungen. Die 320 Millionen Euro stellen den niedrigsten Wert seit 2010 dar. Der Höchstwert wurde 2015 mit fast 700 Millionen Euro erreicht. Seinerzeit war auch der Anteil an den gesamten Versicherungsleistungen mit fast 50 Prozent am größten.

Während die Schadenzahl zwischen 2011 und 2016 relativ konstant in einem Korridor zwischen 390.000 und 420.000 lag, ging sie in den darauffolgenden fünf Jahren jeweils deutlich zurück. Der Aufwand ist zuletzt zum fünften Mal in sechs Jahren gesunken.

Für 2021 weist der GDV einen Schadendurchschnitt von 1.535 Euro aus. Das sind etwa vier Prozent weniger als beim Höchststand in 2016. Im Vergleich zu 2010 sind die durchschnittlichen Kosten pro Ereignis um etwa ein Achtel gestiegen.

Auffällig ist, dass die Werte bei der Gefahr Einbruchdiebstahl massiv von denen für Wohnungseinbrüche abweichen, wozu der GDV jedes Frühjahr separate Zahlen veröffentlicht (6.4.2022). Dies liege daran, dass unter den hier aufgeführten Einbruchdiebstählen auch Schäden infolge von Raub oder Diebstahl aus Hotelzimmern, Krankenhäusern et cetera erfasst werden, erläuterte der Versichererverband auf Nachfrage.

Feuerschäden kosten auf lange Sicht im Schnitt immer mehr

Die durchschnittliche Entschädigung für einen Feuerschaden hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Im vergangenen Jahr war ein solcher Fall mit fast 2.400 in etwa doppelt so teuer wie 2010 und 2011. Höhere Kosten pro Ereignis hatten die Versicherer nur 2020 zu stemmen.

Die Bruttoaufwendungen lagen in den vergangenen Jahren ohne größere Schwankungen zwischen 350 und 380 Millionen Euro. 2011 waren noch Kosten von 400 Millionen Euro zu verzeichnen. Die Schadenzahl ist 2021 um fast ein Viertel auf den zweitniedrigsten Wert von 160.000 gestiegen. 2014 wurden noch doppelt so viele Ereignisse registriert, 2011 sogar etwa zweieinhalb Mal so viele.

Leitungswasser: Schadendurchschnitt steigt auf Rekordniveau

Auch Leitungswasserschäden wurden zwischen 2011 und 2021 deutlich teurer für die Assekuranz. Der aktuelle Betrag von im Schnitt rund 1.920 Euro pro Ereignis liegt um etwa ein Zehntel über dem Vorjahreswert. Im Vergleich zu 2011 hat sich der Betrag sogar beinahe verdoppelt.

Die Anzahl der Fälle ging dagegen im Betrachtungszeitraum tendenziell zurück und pendelte sich zuletzt zwischen 160.000 und 170.000 ein. Die Summe der ausgezahlten Versicherungsleistungen ist im Vergleich zu 2011 um über die Hälfte auf einen neuen Rekordwert von 310 Millionen Euro gestiegen.

Auf und Ab bei Sturm/Hagel-Schäden

Die Anzahl der Sturm- und Hagelschäden schwankte zwischen 60.000 im Jahr 2016 und 140.000 in den Jahren 2015 und 2017 stark. Die Versicherungsleistungen bewegten sich zwischen 30 Millionen Euro (2012) und 80 Millionen Euro in den Jahren 2021 und 2013. In letztgenanntem Jahr hatte die Branche mit „Andreas“ einen der teuersten Stürme aller Zeiten zu verkraften (26.8.2013).

Den niedrigsten Schadendurchschnitt gab es der Verbandsstatistik zufolge 2015 mit etwa 350 Euro, den höchsten 2016 mit rund 740 Euro. In den zurückliegenden fünf Jahren kosteten zwischen 110.000 und 140.000 dieser Naturereignisse die Hausratversicherer zwischen 50 und 80 Millionen Euro.

Große Schwankungen bei den erweiterten Elementarschäden

Auch bei den erweiterten Naturgefahrenschäden sind große Schwankungen zu beobachten. Hier hatten die Hausratversicherer zuletzt 100.000 Schäden zu verzeichnen, 2019 und 2020 waren es wie schon 2012 nur rund 10.000.

2013, als neben „Andreas“ auch noch ein „Jahrhundert“-Hochwasserereignis (3.7.2013) anfiel, betrugen die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle circa 90 Millionen Euro. Dies war der zweithöchste Wert nach dem von „Bernd“ betroffenen Jahr 2021. 2012 und 2015 waren es hingegen nur jeweils etwa zehn Millionen Euro.

Für rund 40.000 bis 50.000 Glasschäden mussten die Versicherer im Betrachtungszeitraum zwischen zehn Millionen Euro und – 2021 – 30 Millionen Euro an Versicherungsleistungen aufbringen, geht aus den GDV-Daten weiter hervor.