Die bekanntesten Versicherer von Telematik-Angeboten

21.2.2020 – Erfahrungen haben Kunden mit diesen Tarifen in der Kfz-Versicherung bisher kaum. Wichtigste Zielgruppe sind hier junge Männer bis 25 Jahren. Populäre Anbieter bei Verbrauchern sind Huk-Coburg, Huk24 und Allianz. Kaum bekannt sind dagegen die Offerten von Generali, SV, Emil, Bavariadirekt und Sijox der Signal Iduna. Das zeigt eine aktuelle Studie von Sirius Campus.

Die Telematik in der Kfz-Versicherung könnte zu einer Win-Win-Situation für Kunden und Assekuranz führen. Die Nachfrage steigt, wie Dr. Jörg Rheinländer, Vorstandsmitglied der Huk-Coburg VVG, auf dem 58. Verkehrsgerichtstags in Goslar sagte. Die Tarifierung nach persönlichem Fahrstil könnte künftig das herkömmliche System in der Autoversicherung ablösen (VersicherungsJournal 3.2.2020).

Gerade junge Männer bis 25 Jahre gehören zu den Interessenten für diese Produkte. Allerdings haben bisher erst drei Prozent der Versicherungsnehmer Erfahrungen mit diesen Policen gemacht. Bei der Bekanntheit der Anbieter liegen sechs Gesellschaften vorne.

Zu diesen Ergebnissen kommt die aktuelle Studie „Telematik-Kfz-Versicherungsangebote im Jahresendgeschäft 2019“ der Sirius Campus GmbH. Das Beratungsunternehmen führte vom 2. bis zum 13. Dezember eine repräsentative Online-Befragung von 2.000 Kfz-Versicherungsnehmern durch.

Jeder Vierte kenn Telematik-Tarife

Laut Umfrage kennen 26 Prozent der rund 40 Millionen Kfz-Versicherungsnehmer Telematik-Angebote. Jeder zehnte signalisiert großes Interesse an einer individuellen Tarifierung seines Fahrverhaltens.

Insbesondere junge Männer zwischen 18 und 25 Jahren, die nach Aussage von Sirius Campus zum Jahreswechsel auch eine höhere Vergleichs- und Wechselaktivität aufweisen, kennen die Tarifierung nach persönlichem Fahrstil „gut“ (21 Prozent). Bei den 31- bis 40-Jährigen sind es zehn Prozent.

Huk-Coburg, Huk24 und Allianz sind am bekanntesten

Bei einer spontanen Abfrage zu den Versicherern, die diese Tarife offerieren, zählen die Huk-Coburg Allgemeine Versicherungs-AG, die Huk24 AG und die Allianz Versicherungs-AG zu den populärsten im deutschen Markt.

Im Mittelfeld liegen die Axa Versicherung AG (als ehemaliger Anbieter dieser Policen), Cosmos Versicherungs AG (Cosmosdirekt), VHV Allgemeine Versicherung AG und Friday Deutsche Niederlassung der Friday Insurance S.A.

Beim Endkunden kaum bekannt, sind dagegen folgende Gesellschaften:

Ersparnis bei Beiträgen spielt wichtigste Rolle

Auf die Frage: „Welche Vorteile sehen Sie bei Telematik-Kfz-Versicherungen mit einer Beitragsberechnung aufgrund Ihres Fahrverhaltens?“ konnten die Befragten offen ihre Antworten nennen.

Neben dem Sparpotenzial erzeugen „Fairness beim Fahrverhalten“ und „Umweltschutz“ (Anreiz umweltfreundlicher zu fahren) die größte Aufmerksamkeit unter den Interessenten für diese Offerten. 81 Prozent der Befragten nennt als größten Vorteil den Kostenfaktor und 58 Prozent „gute Rückmeldung zum eigenen Fahrstil“ sowie den „geringen Aufwand“ für die Police (53 Prozent).

Umfrage Telematik (Bild: Sirius Campus). Zum Vergrößern Bild klicken.

Laut den Autoren der Sirius-Campus-Studie „denken aber viele dabei an eine faire Tarifierung für sicheres Fahrverhalten anstelle der starren Schadenfreiheitsklassen“. So werde bereits die Hälfte der potenziellen Kunden bei einem Ersparnispotenzial von 100 Euro oder 20 Prozent des Regeltarifes auf einen Telematik-Tarif aufmerksam.

Junge Kunden […] lassen sich […] über die Telematik-App wesentlich stärker an die Marke binden. Dr. Oliver Gaedeke, Gründer und Geschäftsführer der Sirius Campus GmbH

Potenzial für Schadenservice und Schutzbrief

Zur digitalen Datenerfassung sind die Befragten geteilter Meinung. Über die Hälfte der Teilnehmer empfinden die Rückmeldungen zum eigenen Fahrstil über eine App zwar als einen besonderen Vorteil. Dennoch nennen die Versicherungsnehmer auch Nachteile wie Messfehler (Misstrauen gegenüber dem realen Sparpotenzial) und Bedenken wegen Datenschutz.

Oliver Gadeke (Bild: Stefan Wernz)

Junge Kunden „haben ein hohes Abschlusspotenzial und lassen sich durch die häufigen und individuellen Interaktionen über die Telematik-App wesentlich stärker an die Marke binden als mit den herkömmlichen Papierverträgen“, fasst Dr. Oliver Gaedeke, Gründer und Geschäftsführer von Sirius Campus, die Ergebnisse zusammen.

Um Interessenten mit den vielen neuen Produktfeatures nicht zu überfordern, sei aber eine gezielte Auswahl des Tarifnamens sowie ein einfaches und faires Rückerstattungs-System besonders förderlich. „Tatsächlich bietet sich für serviceorientierte Interessenten sogar ein Abschlusspotenzial für einen attraktiven Schadenservice und Schutzbrief an“, raten die Berater von Sirius Campus.

Ein Steckbrief und ein Kontakt zur rund 90-seitigen Potenzialuntersuchung mit Analysen zu Telematik-Tarifen steht hier zur Verfügung.

Ein-Prozent Marktanteil für Telematik

Die Vorgängerstudie von Sirius Campus versuchte mittels Künstlicher Intelligenz (KI), werthaltige Kfz-Versicherungskunden zu identifizieren. Dabei stellte sich heraus, dass es im Wechselgeschäft keine Gleichverteilung gibt. Manche Versicherer wie etwa der Allianz-Konzern oder die DEVK-Gruppe akquirierten unter den Wechslern die mit der höchsten Bindungsbereitschaft (5.2.2019).

2019 war das Jahresendgeschäft in der Kfz-Sparte erstmals seit Jahren ruhiger (13.2.2020) und somit rückläufig. Der Preiskrieg ist weitgehend ausgeblieben, doch Grund zur Entwarnung gibt es nicht. Die Prämienzuwächse sind kleiner als die Zunahmen bei den Schäden, wie eine Analyse der General Reinsurance AG zeigte (13.2.2020).

Der Marktanteil der Tarifierung nach persönlichem Fahrstil hat sich binnen Jahresfrist nach Zahlen der E+S Rückversicherung AG auf ein Prozent der Pkw Ende 2019 verdoppelt. Ein Beispiel: Ihren im vergangenen Frühjahr an den Markt gebrachten Telematik-Tarif (5.11.2019) hat die Huk-Coburg nach eignen Angaben inzwischen 225.000 Mal verkauft.