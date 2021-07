Die beitragsstabilsten privaten Krankenvoll-Versicherungen

14.7.2021 – Die DEVK hat ihre Unisex-Vollkostentarife in den letzten fünf Jahren am geringsten verteuert. Das zeigt das aktuelle „M&M Rating PKV Beitragsstabilität“. Insgesamt nur noch jede elfte der 808 analysierten Tarifkombinationen kam auf durchschnittliche Beitragsanpassung von unter einem Prozent bei geringer Schwankungsbreite und erhielt die Bestnote. Im Vorjahr betrug der Anteil noch fast ein Drittel. Nach Aussage der Analysten nähert sich der Markt dem guten bis normalen BAP-Niveau an. Die Bisex-Höhe werde aber noch lange nicht erreicht.

Die Morgen & Morgen GmbH (M&M) hat erneut die Beitragsstabilität der Anbieter von Krankenvoll-Versicherungen unter die Lupe genommen. Für das „M&M Rating PKV Beitragsstabilität 2021“ wurden 808 Tarifkombinationen in der Vollversicherung für alle Berufsgruppen, auch Ärzte und Zahnmediziner, von 26 privaten Krankenversicherern untersucht.

Drei Anbieter weniger im Test

In den beiden Vorjahren (VersicherungsJournal 29.6.2020, 7.6.2019) wurden noch jeweils über 900 Offerten von 29 Anbietern in das Rating mit einbezogen. Zu den nicht mehr analysierten Akteuren gehören die Generali Deutschland Krankenversicherung AG (früher Central, 2.7.2020), die Provinzial Krankenversicherung Hannover AG und die Württembergische Krankenversicherung AG.

Wie bei der Vorjahresauflage nicht dabei sind die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK), die Freie Arzt- und Medizinkasse der Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Polizei VVaG (FAMK) und die Ottonova Krankenversicherung AG.

Konkrete Hintergründe hierzu nannte das Analysehaus nicht. Zur Auswahl der Testkandidaten heißt es ganz allgemein: „Sind für einen Tarif keine historischen Beiträge für den 5-Jahres-Zeitraum vorhanden oder fehlen Beiträge für die erforderlichen Eintrittsalter (zum Beispiel bei Ausbildungstarifen), so wird dieser Tarif nicht im Rating bewertet.“

Vergleich der Effektivbeiträge

Für das Rating hat Morgen & Morgen die Neugeschäftsbeiträge und Beitragsanpassungen (BAP) von Unisex-Tarifen innerhalb der letzten fünf Jahre (aktuell: 2016 bis 2021) analysiert. Diese wurden zu einer Bewertung pro Tarifkombination aggregiert. Erfasst wurden alle Betragsanpassungen in den Tarifen für alle Eintrittsalter von 21 bis 50 Jahren.

Berücksichtigt wurden neben der Entwicklung der Prämien auch die Veränderungen bei den Selbstbehalten. Sofern vorhanden, wurden diese auf die Beiträge aufgeschlagen und die so ermittelten Effektivbeiträge herangezogen.

Berechnet wurden schließlich pro Tarif aus den fünf durchschnittlichen Anpassungen der Effektivbeiträge der 30 Eintrittsalter der Mittelwert und die Standardabweichung.

Positiv sind geringe Steigerungen bei kleiner Streuung

„Eine gute Beitragsstabilität ergibt sich, wenn die durchschnittliche Beitragssteigerung gering ist und die Streuung der Steigerungen ebenfalls gering ist“, schreiben die Analysten in der Ratingdokumentation.

„Es ist also besser, ein Tarif steigert sich jedes Jahr im Schnitt um beispielweise fünf Prozent, als einmal um neun Prozent und einmal um ein Prozent, da im ersten Fall die Standardabweichung geringer ist, die Gleichmäßigkeit der Anpassung also höher ist.“

M&M weist ausdrücklich darauf hin, dass die Aussagekraft des Ratings für Bestandskunden eingeschränkt ist. Bei denen hingen die Anpassungen auch von den bisherigen Alterungsrückstellungen ab und davon, ob die Prämienerhöhungen durch Entnahmen aus den Rückstellungen für Beitragserstattungen (RfB) abgemildert würden. Daher sei die RfB-Quote eine in diesem Zusammenhang interessante Größe.

Deutlich weniger Tarife mit der Höchstnote

An nur noch knapp jede elfte (Vorjahr: mehr als jeden vierten) analysierte Tarifkombinationen hat Morgen & Morgen die beste Bewertung vergeben. Im Vorvorjahr traf dies noch auf weit über jeden dritten Tarif zu. Um die fünf Sterne zu erhalten, durften die durchschnittlichen Erhöhungen höchstens ein Prozent betragen und die Standardabweichung musste unter drei Prozent liegen.

Mehr als jede vierte (dritte) Kombination erhielt vier Sterne, weiterhin rund jedes vierte Produkt drei Sterne. Jede sechste Offerte kam über ein „schwach“ nicht hinaus, das ist zum zweiten Mal in Folge ein etwa doppelt so hoher Anteil wie im Jahr zuvor. Für fast jedes achte (etwa jedes 30.) Angebot reichte es aktuell lediglich zu einem „sehr schwach“.

Im Ergebnis zeige sich erneut eine leichte Verschiebung in der Sterneverteilung weg von den Höchstwertungen.

Dazu Thorsten Bohrmann, „Senior Versicherungsanalyst“ bei M&M: „Das Ratingergebnis erfüllt weiterhin seinen Auftrag und spiegelt die aktuelle Marktsituation sowie die Marktentwicklung. Daher haben wir die in 2018 großzügig angesetzten Benchmarks im Ratingverfahren 2021 beibehalten“.

Laut Bohrmann war das erste Unisex-Ratingergebnis vor drei Jahren (6.7.2018) eher überdurchschnittlich gut. Aktuell nähere sich der Markt dem guten bis normalen BAP-Niveau. Eine Anpassung im Benchmarking werde erst erforderlich, wenn das Ergebnis einen verzerrten Marktblick zeigen würde.

Zuletzt im Schnitt 2,53 Prozent Erhöhung

Die durchschnittliche Beitragsanpassung pro Jahr bezifferte Morgen & Morgen aktuell auf 2,53 (2020: 1,77; 2019: 1,68; 2018: 1,44) Prozent. Dabei variierte der Mittelwert der relativen Beitragssteigerungen im neuen Jahrgang zwischen minus 1,68 Prozent und plus 6,95 Prozent.

Insgesamt sei eine steigende Tendenz der Beitragsanpassungen im Neugeschäft zu erkennen, die sich mit den langsam alternden Beständen der Unisex-Tarifgeneration begründen lasse. „Das Niveau der Bisex-Tarife mit fünfprozentiger BAP (25.5.2012) ist dabei aber noch lange nicht erreicht“, so Bohrmann.

Weitere Hinweise zur Methodik, die Ratingdokumentation und ein Liste mit allen bewerteten Tarifkombinationen bietet das Analysehaus auf dieser Interseite zum Herunterladen an.

Die stabilsten Versicherer

Betrachtet man die Spanne der Ratingergebnisse, die die verschiedenen Tarifkombinationen eines Anbieters erreichen, so zeigen sich riesige Unterschiede zwischen den einzelnen privaten Krankenversicherern. So hat die DEVK Krankenversicherungs-AG als einziger Akteur für alle untersuchten Tarife eine Fünf-Sterne-Bewertung erhalten.

Die größte Streuung weisen die Allianz Private Krankenversicherungs-AG, die Axa Krankenversicherung AG, die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG, die Inter Krankenversicherung AG, die Signal Iduna Krankenversicherung a.G., die Universa Krankenversicherung a.G. und die Versicherer im Raum der Kirchen Krankenversicherung AG (VRK) auf.

Eher hohe Beitragsanpassungen gab es bei der Landeskrankenhilfe V.V.a.G. und der Nürnberger Krankenversicherung AG, bei denen die Spreizung zwischen einem und drei Sternen liegt. Eher niedrig fielen die Anpassungen bei der Continentalen Krankenversicherung a.G. aus (drei bis vier Sterne).

Weder die beste noch die schlechteste Ratingnote erhielten die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG, die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG, die Hansemerkur Krankenversicherung AG, die LVM Krankenversicherungs-AG und die UKV – Union Krankenversicherung AG. Der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. bekam ausschließlich zwei oder drei Sterne.