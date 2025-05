Der beschädigte Laptop und der zahlungsunwillige Haftpflichtversicherer

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Wie Kunden die Leistungsabwicklung bewerten, hat Servicevalue ermittelt. In der sechsköpfigen Spitzengruppe gibt es zwei Aufsteiger. Nur ein einziger Akteur konnte sich zum achten Mal in Folge einen Platz unter den Topanbietern sichern. Einem weiteren gelang dies zum siebten Mal. (Bild: Wichert) mehr ...

Wie Verbraucher die Service- und Beratungsleistungen ihrer Anbieter bewerten, hat Servicevalue in einer Umfrage ermittelt. Die Spitzengruppe vergrößerte sich auf 17 Unternehmen. Doch nur eines davon ist seit acht Jahren ununterbrochen „sehr gut“. Fünf weitere Akteure schafften dies siebenmal. (Bild: Wichert) mehr ...

31.1.2022 –

In welchen Bereichen es am häufigsten zum Streit zwischen Verbrauchern und Versicherungs-Unternehmen kommt, zeigt der Tätigkeitsbericht 2021 der Schlichtungsstelle. Dieser liefert auch Hintergründe für die deutlichen Zunahmen in einigen wenigen Sparten. (Bild: Wichert) mehr ...