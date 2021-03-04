Das waren 2024 die häufigsten und teuersten Teilkasko-Schäden

29.1.2026 – Die häufigste wie auch teuerste Teilkasko-Schadenursache für Pkw war 2024 ein weiteres Mal Glasbruch. Dies geht aus aktuellen GDV-Zahlen hervor. Bei vielen Regulierungsanlässen stiegen insbesondere die durchschnittlichen Kosten pro Ereignis, aber auch die Entschädigungssummen deutlich an.

Glasbruch war 2024 erneut die häufigste Teilkasko-Schadenursache bei Personenkraftwagen. Nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hatten die deutschen Kraftfahrzeugversicherer im Berichtsjahr für annähernd 2,2 Millionen Bruchschäden an Scheiben, Rückspiegeln und Scheinwerfern einzustehen.

An zweiter (Vorjahr: dritter) Stelle (VersicherungsJournal 19.2.2025) liegen die Wildunfälle mit 276.000 Millionen Ereignissen. Position drei (Vorjahr: zwei) belegen die Schäden durch Sturm, Hagel oder Blitz mit 273.000 Fällen.

In der Statistik sind darüber hinaus noch 252.000 Folgen von Marderbissen sowie 56.000 Teilentwendungen verzeichnet. Die gleiche Reihenfolge war auch zwei Jahre zuvor zu beobachten (6.11.2024).

Glasbruch auch am teuersten für die Teilkaskoversicherer

Glasbruch war ein weiteres Mal nicht nur die häufigste, sondern für die Versicherer auch der teuerste Regulierungsanlass. Die Zahlungen summierten sich hier auf fast zwei Milliarden Euro.

Wildunfälle schlugen mit über 1,1 Milliarden Euro zu Buche, Schäden durch Sturm, Hagel und Blitz mit fast 940 Millionen Euro. Dahinter liegen die Folgen von Marderbissen mit 157 Millionen Euro vor den Autoteilediebstählen mit 116 Millionen Euro.

Glasbruch: langfristig deutlich weniger Schäden, immer höhere Kosten

Im Jahr 2024 veränderte sich das Schadengeschehen erneut bei den einzelnen Ursachen zum Teil sprunghaft. Bei den Glasbrüchen setzte sich der Trend zu steigenden Kosten weiter fort. Die Steigerung fiel mit einem Zwölftel nicht so hoch aus wie ein Jahr zuvor mit einem Siebtel.

Die Fallzahl nahm zwar erst zum dritten Mal in den vergangenen acht Jahren zu. Ähnlich hoch ausgeprägt war sie allerdings zuletzt 2014. In den sieben Jahren davor wurden sogar noch mehr Ereignisse gezählt. Die Summe der Leistungsauszahlungen wuchs ein weiteres Mal auf einen neuen Rekordwert.

Zum Vergleich: 2010 hatten die Autoversicherer noch über ein Fünftel mehr Glasbruchschäden zu regulieren. Da gleichzeitig das Leistungsvolumen seitdem um über zwei Drittel zunahm, erhöhte sich der durchschnittliche Aufwand von seinerzeit etwa 440 Euro auf zuletzt rund 900 Euro.

Sturm, Hagel und Blitz: Kosten massiv gestiegen

Bei den Schäden durch Sturm, Hagel und Blitz gab es ein weiteres Mal deutliche Schwankungen. Ihre Anzahl hat sich im Vergleich zu 2023 um etwa ein Drittel vermindert, der Aufwand fiel sogar um mehr als 40 Prozent niedriger aus.

In den vergangenen 18 Jahren wurden neun Mal mehr Ereignisse dokumentiert. Der Höchstwert wurde 2013 mit 640.000 Stück erzielt. Damals hatten mit dem Juni-Hochwasser sowie diversen Hagelstürmen außergewöhnlich viele schadenintensive Elementarereignisse stattgefunden (6.1.2014).

Die seinerzeit aufgelaufenen Kosten von über 1,5 Milliarden Euro wurden nur 2023 mit 1,6 Milliarden Euro überboten. Nur ein weiteres Mal seit 2007 war der Aufwand höher als zuletzt. Der Durchschnittsschaden fiel zwar um ein Neuntel niedriger aus als beim Höchststand aus 2023, war im Betrachtungszeitraum aber ansonsten immer niedriger ausgeprägt.

Wildunfälle und Marderbisse: neue Rekordwerte

Bei den Schäden durch Wildunfälle und Marderbisse kletterten die durchschnittlichen Kosten auf neue Rekordwerte. Bei beiden Ursachen zeigt die Entwicklung im Betrachtungszeitraum fast kontinuierlich nach oben.

Bei den Wildschäden erhöhten sich die Gesamtaufwendungen um vier Prozent auf einen neuen Höchstwert, während die Zahl der registrierten Ereignisse leicht zurückging (29.9.2025). Im Vergleich zu 2007 ist die Regulierungssumme in etwa zweieinhalb Mal so groß, während die Schadenzahl um nicht einmal ein Viertel gestiegen ist.

Für die Folgen von Marderbissen hatten die Autoversicherer im Berichtsjahr mit 157 Millionen Euro (plus über ein Fünftel) so viel wie noch nie im Betrachtungszeitraum und mehr als viermal so viel aufzuwenden wie 2007.

Die Zahl der Schadenfälle erhöhte sich zuletzt um sieben Prozent auf einen neuen Höchststand von 252.000. Im Vergleich zu 2007 ging es um fast die Hälfte hinauf. Der kontinuierlich angestiegene Schadendurchschnitt fiel 2024 mit rund 620 (2023: rund 545) Euro fast dreimal so hoch aus wie zu Beginn des Beobachtungszeitraums.