Das sind die besten Direktversicherungen laut Stiftung Warentest

18.8.2022 – Einem Test der Verbraucherschützer zufolge bietet unter den klassischen Standard-Einzeltarifen die Hannoversche die höchste garantierte Monatsrente. Bei den Verträgen für zehn Personen führt die Alte Leipziger das kleine Teilnehmerfeld an. Fällt die Wahl auf ein fondsgebundenes Produkt, liegen die Hansemerkur und die Huk-Coburg mit relativ hohen Garantien und vergleichsweise niedrigen Kosten vorne.

Die Stiftung Warentest hat in ihrer aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Finanztest 9/2022 Direktversicherungen getestet. Diese Produkte kommen zum Einsatz, wenn eine Firma kein eigenes Angebot zur betrieblichen Altersvorsorge bereitstellt, der Arbeitnehmer aber seinen Anspruch auf Betriebsrente wahrnehmen möchte.

Die Tester erhielten von 24 Anbietern keine Rückmeldung. Deshalb fällt die Auswertung mit 21 Tarifen von 14 Lebensversicherern überschaubar aus. Auf den Prüfstand kamen elf klassische sowie zehn fondsgebundene Lösungen.

Fondsgebunde Tarife bieten Aussicht auf mehr

Bei den klassischen Angeboten werden die Sparbeiträge ausschließlich im Sicherungsvermögen des Versicherers angelegt. Diese kalkulieren mit einem Rechnungszins zwischen 0 und 0,25 Prozent in der Ansparphase. Garantiert sei nicht einmal der Beitragserhalt, wird berichtet.

Bei den Tarifen mit Fondsinvestment wird ein Teil der Beiträge und des Vertragsguthabens investiert. Drei Anlagekonzepte stehen zur Auswahl:

Statische Zwei-Topf-Hybride (Anteil im Sicherungsvermögen ist so groß, dass bei Rentenbeginn der Garantiebetrag zur Verfügung steht),

dynamische Zwei-Topf-Hybride (regelmäßige Umschichtungen, so dass bei Rentenbeginn der Garantiebetrag zur Verfügung steht) und

dynamische Drei-Topf-Hybride (dritter Topf ist ein Wertsicherungsfonds).

Beispielkunde investiert monatlich 100 Euro

Grundlage der Berechnungen ist ein Modellkunde im Alter von 27 Jahren, der 40 Jahre lang 100 Euro pro Monat einzahlt, davon 86,96 Euro aus seinem Bruttovermögen. Die Firma gibt 13,04 Euro und damit den gesetzlich vorgeschriebenen Zuschuss von 15 Prozent hinzu.

Zusatzversicherungen sind nicht inkludiert. Beim Todesfall in der Ansparphase erhalten die Hinterbliebenen das vorhandene Kapital, bei Ableben in den ersten zehn Jahren nach Rentenbeginn bekommen die Erben eine Leistung bis zehn Jahre nach Start des Ruhestandes.

Tabellen informieren auch über die Gesamtkosten

Die Tester weisen in ihren Tabellen neben den ihrer Meinung nach besten Tarifen für Einzelpersonen auch die attraktivsten Angebote für Verträge mit zehn Personen aus.

Angegeben sind die garantierten Monatsrenten, das gebildete Kapital und die Leistung in Relation zu den eingezahlten Beiträgen in Höhe von 48.000 Euro. Bei den fondsgebundenen Produkten beträgt die Kapitalgarantie 38.400 Euro (80 Prozent der eingezahlten Beiträge). Zudem werden in den Tabellen die Gesamtkosten der Tarife aufgeführt.

Klassische Tarife: Die höchste Garantierente bietet die Hannoversche

Das Ergebnis: Die Hannoversche Lebensversicherung AG garantiert dem Modellkunden bei Wahl des Tarifs „Bausteinrente RUS Dollar“ nach seinem 67. Lebensjahr eine Rente in Höhe von 120,42 Euro und liegt damit an der Spitze des kleinen Teilnehmerfeldes.

Auf dem zweiten Platz folgt die Württembergische Lebensversicherung AG (Tarif: „Klassik Clever ARC“; garantierte Monatsrente: 117,50 Euro). Bei der Gothaer Lebensversicherung AG steht am Ende der geringste Betrag auf dem Papier („Garantierente CR22-14E“; 99,15 Euro).

Aus Versichertensicht etwas vorteilhafter sind durchweg Verträge für zehn Personen. Hier setzt sich die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. durch („AL RenteKlassikPur UAR10“; 123,84 Euro). Das schwächste Produkt kommt erneut von der Gothaer („Garantierente CR22-14G“; 99,34 Euro).

Fondsgebundene Tarife: Hansemerkur und Huk-Coburg vorne

Bei den fondsgebundenen Standard-Einzeltarifen haben vor allem die Tarife der Hansemerkur Lebensversicherung AG („bAV Care Invest RD 2022M“; 99,14 Euro) und der Huk-Coburg-Lebensversicherung AG („Premium-RentePRB“; 97,94 Euro) die Tester überzeugt. Beide wurden von den Testern für relativ hohe Garantien und vergleichsweise niedrige Kosten gelobt.

Die dynamische Zwei-Topf-Hybriden führt die Continentale Lebensversicherung AG („Rente Invest Garant RIG“; 99,24 Euro) an. Die Riege der dynamischen Drei-Topf-Hybride besteht nur aus zwei Anbietern: der Württembergischen („Genius FRH“; 99,11 Euro) und der Alten Leipziger („ALfonds FR20; 97,95 Euro).

Bezugsquelle

Der Beitrag „Rente über den Betrieb“ ist auf den Internetseiten der Stiftung Warentest in Auszügen veröffentlicht. Der Heftartikel lässt sich für 3,50 Euro an gleicher Stelle freigeschalten.

Außerdem ist der Bericht im aktuellen Heft Finanztest 9/2022 abgedruckt. Die Ausgabe kann auf der Homepage der Verbraucherschützer online für 6,90 Euro bestellt werden. Der Download kostet 5,99 Euro.