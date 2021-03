Corona: Was Reisekrankenversicherer in der Krise bieten

18.3.2021 – Viele Staaten fordern bei Einreise den Nachweis einer Auslandskranken-Versicherung und definieren die konkrete Gestaltung der Absicherung. Wie die Anbieter die Vorgaben umsetzen, erklären Allianz Partners, BDAE, Ergo und Hansemerkur.

Kaum hat die Bundesregierung ihre Reisewarnung für Mallorca aufgehoben, gehen die Buchungen für das beliebte Urlaubsziel durch die Decke, wie zum Beispiel „Tagesschau.de“ berichtet. Fernweh und die Freude an einem Tapetenwechsel scheinen die Angst vor dem Virus zu übertreffen.

Geht es aber um die notwendige Absicherung im jeweiligen Urlaubsland, wird es durchaus anspruchsvoll. Denn viele Staaten fordern mittlerweile den Nachweis einer Auslandskranken-Versicherung als Einreisevoraussetzung. Die Vorgaben an den Schutz sind von Land zu Land verschieden.

Für die Versicherer bedeutet das mehr Arbeit, und bei den Details gibt es durchaus Unterschiede. Das zeigen Aussagen der BDAE Holding GmbH, der Allianz Partners Deutschland GmbH, der Ergo Reiseversicherung AG, der Hansemerkur Krankenversicherung AG sowie der Dr-Walter GmbH.

Konkrete Anforderungen an den Versicherungsschutz

Zahlreiche Staaten haben aufgrund der Coronakrise den Beleg einer Auslandskranken-Versicherung für Ausländer zur Verpflichtung gemacht. Teilweise muss er bereits dem Visumantrag beigelegt werden. Ansonsten ist die Einreise nicht möglich.

Zusätzlich haben diverse Länder sogar festgelegt, wie der Versicherungsschutz konkret für eine eventuelle Erkrankung an Covid-19 gestaltet sein muss. Darauf wies die BDAE-Gruppe in einer Mitteilung hin. Die Nachweise verlangen alle Staaten des Schengenraums, wie zum Beispiel Griechenland und Portugal.

Aber auch beliebte Urlausziele wie Thailand, Chile, Costa Rica oder Dubai wollen eine Bestätigung der Absicherung im Krankheitsfall. Nach Erfahrungen der BDAE-Gruppe variieren die erforderlichen Versicherungssummen von Land zu Land deutlich.

Vorgaben der Schengen-Staaten

„Die unterschiedlichen Vorgaben der Länder sind problematisch und kompliziert. Sie sorgen für Verwirrung und Verunsicherung bei den Kunden und für erheblichen Mehraufwand bei den Versicherern“, erklärt dazu Cordula Walter vom Spezialmakler Dr-Walter.

Für die Schengen-Staaten gelten derzeit folgende Vorgaben für eine Auslandskranken-Versicherung bei der Einreise:

Der jeweilige Versicherer muss eine Niederlassung in Europa haben.

Medizinische Notfälle und Krankenhausaufenthalte müssen mindestens in Höhe von 50.000 US-Dollar (etwa 42.000 Euro) gedeckt sein.

Krankenrücktransport und medizinische Evakuierung müssen mit mindestens 300.000 US-Dollar (etwa 252.000 Euro) versichert sein.

Rücktransport und Reisewarnungen

Die genannten Vorgaben werden von Allianz Partners, BDAE, Ergo und Hansemerkur abgesichert, wie die Anbieter erklären. Zusätzlich sei der „medizinisch sinnvolle Krankenrücktransport“ eingeschlossen. Im Gegensatz zum „medizinisch notwendigen Rücktransport“: Hier werden die Kosten nur übernommen, wenn vor Ort keine adäquate Behandlung möglich ist.

Allianz Partners organisiert zusätzlich auch die Rückreise von Kindern unter 18 Jahren und übernimmt die anfallenden Kosten. Der Versicherungsschutz gelte auch für Reisen in Gebiete oder Länder, für die das Auswärtige Amt eine Covid-19-bedingte Reisewarnung ausgegeben habe.

Das Auswärtige Amt unterscheide aktuell zwischen regulären und Covid-19-bedingten Reisewarnungen. Die Allianz-Tochter gewähre in der Reise-Krankenversicherung Versicherungsschutz, „sofern für das gewählte Reiseziel ausschließlich eine Covid-19-bedingte Reisewarnung ausgesprochen wurde“.

Das gelte für alle Reisen, die seit dem 9. Dezember 2020 angetreten wurden. Bestehe eine Reisewarnung, die mit dem Virus nichts zu tun habe, bestehe allerdings kein Versicherungsschutz, betont der Anbieter.

Ergo bietet zusätzliche Quarantäne-Deckung

Bei der Ergo Reiseversicherung gebe es keine länderbezogenen Ausschlüsse, wie die Gesellschaft erklärt. Anders verhalte es sich jedoch bei länderspezifischen Anforderungen in Bezug auf Quarantäne-Deckungen. Hier hat das Unternehmen den Deckungsumfang im „Covid-19 Ergänzungs-Tarif“ erweitert.

Wird dieser Schutz abgeschlossen, besteht in allen Sparten der Hauptversicherung Versicherungsschutz bei einer Reisewarnung des Auswärtigen Amtes aufgrund von Corona (VersicherungsJournal 18.2.2021).

Als versichertes Ereignis gilt eine persönliche und individuell von einer Behörde angeordnete Quarantäne. Eine solche Maßnahme berechtigt zum Reiserücktritt beziehungsweise -abbruch sowie den Ersatz von Unterkunftskosten bis 1.000 Euro.

Es gibt einige wenige Länder, die eine höhere Quarantäne-Deckung fordern. Torsten Haase, Vorstand Vertrieb, Marketing & Operations bei der Ergo Reiseversicherung AG

Problem der Doppelversicherung

„Es gibt einige wenige Länder, die eine höhere Quarantäne-Deckung fordern. Diese können damit leider nicht bedient werden“, erklärt dazu Torsten Haase, Vorstand Vertrieb, Marketing & Operations bei der Ergo auf Nachfrage.

Cordula Walter vom gleichnamigen Vermittler ergänzt: „Die Anforderungen von Costa Rica wie die Übernahme der Quarantäne-Kosten zwingen die Reisenden, einen – teuren – inländischen Schutz abzuschließen.“

Da die Kunden aber umgekehrt auf die Leistungen des deutschen Versicherers wie zum Beispiel den Einschluss von Sportverletzungen nicht verzichten wollten, sieht die Expertin hier das Problem der Doppelversicherung für die Urlauber.

Thailand: hohe Anforderungen an Versicherungsschutz

Als Urlaubsland mit speziellen Anforderungen an den Versicherungsschutz stellt die BDAE Thailand dar. Hier ist der Urlauber verpflichtet, eine Auslandskranken-Versicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 100.000 US-Dollar (etwa 84.000 Euro) auf den Tisch zu legen.

„Der Versicherungsschutz muss sich außerdem auf sämtliche medizinische Kosten im Covid-19-Fall und den krankheitsbedingten Tod erstrecken“, erklärt das Unternehmen. Auch die Kosten für die Überführung eines Urlaubers, der an Corona gestorben ist, muss gedeckt sein wie auch die Behandlung im Krankenhaus aufgrund der Virus-Erkrankung mit mindestens 87.600 Euro.

Die Kosten für eine Reisekranken-Versicherung für den Aufenthalt in Thailand sind vom Alter des Versicherungsnehmers, Art des Tarifs (mit oder ohne Selbstbehalt) und Dauer des Aufenthalts abhängig.

Ein Beispiel: „So kostet die Reisekranken-Versicherung für eine Einzelperson ab 65 Jahre, die den Tarif mit Selbstbehalt wählt und sich länger als 45 Tage in Thailand aufhält, 6,90 Euro pro Reisetag. Eine Person, die jünger als 64 Jahre ist, den Tarif ohne Selbstbehalt wählt und drei Wochen in Thailand bleibt, zahlt 3,20 Euro pro Reisetag“, rechnet Haase von der Ergo vor.

Es ist umständlich, den Nachweis für die Einreise zu liefern, da dieser in der Landessprache vorliegen muss. Cordula Walter, Dr-Walter GmbH

Nachweise für Einreise müssen in Landessprache vorliegen

Allianz Partners, BDAE, Ergo und Hansemerkur stellen auf Anfrage des Kunden eine individuell angepasste Versicherungs-Bestätigung, in der die nachweispflichtigen Leistungen aufgeführt sind, für das jeweilige Urlaubsland aus. Die notwendigen Formulare könnten auch in Englisch erstellt werden, eine Bearbeitungsgebühr werde nicht fällig, betonen die Anbieter.

Ganz so unproblematisch beurteilt Cordula Walter das Prozedere aus Kundensicht allerdings nicht.

„Es ist umständlich, den Nachweis für die Einreise zu liefern, da dieser in der Landessprache (Englisch, Spanisch et cetera) vorliegen muss. Der Kunde bekommt seine Versicherungs-Bestätigung auf Deutsch und muss sich aktiv mit dem Antragsformular des jeweiligen Landes an den Versicherer wenden oder an uns als Versicherungsvermittler“, so die Expertin.

Corona: Versicherer passen Tarife an

Im Vergleich von Reiserücktritts- und Reiseabbruch-Versicherungen (Einzel- und Jahresverträge für Einzelpersonen und Familien) hat die Stiftung Warentest Ende des Vorjahres 132 Tarife von 14 Versicherern analysiert.

Im Fokus der Auswertung stand, welche Anbieter einspringen, wenn Verbraucher an Covid-19 erkranken, beziehungsweise welche Gesellschaften im Pandemiefall leisten. Die Tester wiesen in ihrem Beitrag darauf hin, dass „viele Versicherer ihre Tarife zurzeit erweitern oder einen Corona-Zusatzschutz anbieten“ (21.12.2020).

Bereits im Herbst haben die Versicherer reagiert und ihre Reiserücktritts-Angebote angepasst. Die meisten Gesellschaften leisten seither bei einer Covid-19-Erkrankung (8.9.2020).