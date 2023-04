Continentale setzt neue Marken bei Budgettarifen

5.4.2023 – Die Hansemerkur führt Zusatzversicherung Krebs-Scan in den Maklermarkt ein, die Continentale mit neuen bKV-Tarifen die höchsten Budgets am Markt. Beiden Krankenversicherer der VKB ersetzen in ihren Budgettarifen auch stationäre Leistungen. Die neuen Zahn-Zusatztarife der LKH wurden bereits top geratet.

Die Continentale Krankenversicherung a.G. erweitert ihre Budgetlösungen in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) um „Choose More“ und „Choose Max“. Beide Tarife bieten jeweils vier Budgethöhen (400, 800, 1.200 und 1.600 Euro) – und damit nach Angaben des Versicherers das derzeit höchste jährliche Gesundheitsbudget am Markt.

Continentale mit Budgetbonus

Die Firmenkunden können für unterschiedliche Personengruppen verschiedene Budgethöhen festlegen, beispielsweise nach der Länge der Betriebszugehörigkeit. Erstattet werden unter anderem die Kosten für Vorsorgeuntersuchungen sowie für Heil- und Hilfsmittel. Außerdem lassen sich weitere ambulante, stationäre und zahnärztliche Leistungen betrieblich absichern.

„Choose Max“ enthält keine Sublimits. Das heißt, sämtliche Begrenzungen einzelner Leistungspositionen, wie zum Beispiel bei Sehhilfen oder Zahnprophylaxe, entfallen. Bei einem Arbeitsunfall steigt das Budget um die Höhe des gewählten Grundbudgets für zwei Kalenderjahre. Das Extra-Budget lässt sich frei für alle tariflichen Leistungen verwenden und beeinflusst nicht den Budget-Bonus.

Auch der Bonus ist ein Alleinstellungsmerkmal: Nimmt der Arbeitnehmer in einem Jahr keine Tarifleistungen in Anspruch, kann er jeweils zehn Prozent seines Gesundheitsbudgets ansparen, maximal fünf Jahre lang. Er baut somit sein Budget um bis zu 50 Prozent aus.

Landeskrankenhilfe mit neuen Zahnzusatz-Tarifen

Das „LKH-ZahnUpgrade“ der Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH) ist eine Zahnzusatzversicherung für gesetzlich Versicherte, die in allen drei Erstattungsniveaus (50, 70+ und 90+) Prophylaxe, professionelle Zahnreinigung und Fissurenversiegelung mitversichert.

Die beiden höherwertigen Tarife ersetzen zudem Bleaching, besondere Methoden zur Angst- und Schmerzausschaltung und bei Kindern/Jugendlichen bis zu 90 Prozent der Kosten für kieferorthopädische Behandlungen.

Im „ZahnUpgrade 90+“ erhalten Kunden mit einem gepflegten Bonusheft bis zu 100 Prozent Erstattung. Die „Innovationsvorsorge“ sorgt dafür, dass künftige medizinisch notwendige Behandlungsmethoden über die tariflichen Leistungen abgedeckt sind. Mit der „Wechsel-Option“ können Versicherte von „ZahnUpgrade 70+“ zu „ZahnUpgrade 90+“ zu bestimmten Terminen ohne neue Gesundheitsprüfung wechseln.

Zur Markteinführung wurden ZahnUpgrade 70+ und 90+ von der Morgen & Morgen GmbH mit der Bestnote „5 Sterne“ ausgezeichnet. Ein Erwachsener (Altersgruppe 21-35 Jahre) zahlt für die Absicherung mit 50 Prozent 4,50 Euro im Monat und für den Premiumschutz 13,00 Euro im Monat. Angeboten werden die Tarife mit und ohne Alterungsrückstellungen. Eine Wartezeit besteht nicht.

Hansemerkur führt Krebs-Scan ein

Die Hansemerkur Krankenversicherung a.G. führt mit „Krebs-Scan“ eine Zusatzversicherung zur Krebsfrüherkennung für gesetzlich und privat Krankenversicherte in den Maklermarkt ein. Das Versicherungsprogramm Krebs-Scan (Tarif ZY) besteht aus einer Kombination von jährlichem Bluttest (Pantum Detect) und bildgebenden Verfahren wie MRT und PET/CT.

In Verbindung mit stationären Wahlleistungen wie der Unterbringung im Ein- und Zweibettzimmer, Tagegeldern und umfangreichen Gesundheits-Assistanceleistungen wird der Kunde im Verdachtsfall und bei einer notwendigen Therapie und Nachsorge begleitet.

Dass die Kombination aus dem Bluttest und Bildgebung als Ergänzung für konventionelle Krebsfrüherkennungs-Untersuchungen geeignet ist, hat laut Hansemerkur unter anderem eine großangelegte Leistungsstudie am renommierten Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf (UKE) gezeigt. „Krebs-Scan“ ist als private und betriebliche Zusatzversicherung erhältlich.

VKB-Versicherer erweitern bKV-Angebot

Die UKV – Union Krankenversicherung AG und die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG erweitern ihr Angebot der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) um einen Budgettarif. „BudgetPro“ ist ein arbeitgeberfinanzierter bKV-Tarif für gesetzlich und privat Krankenversicherte.

Die Arbeitgeber können zwischen drei Budgethöhen (400, 800 oder 1.200 Euro) wählen. Über den Einsatz des zur Verfügung stehenden Gesundheitsbudgets entscheiden die Mitarbeitenden selbst.

Erstattet werden jeweils bis zu 100 Prozent der Kosten für Zahnbehandlungen, -ersatz und -prophylaxe, für Sehhilfen, refraktive Chirurgien, ambulante Leistungen sowie alternative Heilmethoden. Zudem gibt es ein Krankenhaustagegeld von 10 Euro pro Tag im Krankenhaus.

Ehepartner oder der Lebensgefährte in häuslicher Gemeinschaft sowie Kinder bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres können im Rahmen einer Familienmitversicherung gegen einen eigenen Beitrag und gegebenenfalls ohne Gesundheitsprüfung mitversichert werden.

Stationäre Zusatzversicherung mit Ein- oder Zweibett-Zimmer

Neu ist zudem der bKV-Tarif „KlinikPro“, der bis zu 100 Prozent der Kosten für Chefarztbehandlung und Ein- oder Zweibettzimmer übernimmt.

Mit den Neuerungen „Digitale Sprechstunde“, „Digitaler Hautarzt“ oder die „Top-Ärzte-Vermittlung“ stehen den Versicherten telemedizinische Dienstleistungen wie digitale Krankschreibungen und Behandlungspläne sowie elektronische Rezepte zur Verfügung.