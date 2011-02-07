Bürgerbewegung will „absurd hohen“ Kostendeckel auf ein Drittel begrenzen

12.3.2026 – Der Verein Finanzwende hat in einer Analyse den Kundennutzen der geförderten privaten Altersvorsorge in Deutschland auf den Prüfstand gestellt. Der Fokus hat auf den Kosten der Policen und ihren Auszahlungen an einen ledigen Musterrentner gelegen. Obwohl hierbei die teilweise entscheidenden Kinderzulagen außen vor geblieben sind, zeigen die Ergebnisse nach Angaben der Studienautoren die Notwendigkeit grundlegender Reformen auf.

Der Bürgerbewegung Finanzwende e.V. hat in seiner Studie „Leider teuer“ aktuelle Daten zu den Renditeaussichten von 96 Riester- und Rürup-Rentenpolicen untersucht. Bei Anbietern mit mehreren Offerten wurden jeweils die zwei mit dem höchsten und niedrigsten Garantieniveau ausgewählt.

Demnach bieten die staatlich geförderten Produkte in ihrer jetzigen Form einen „dramatisch schlechten Kundennutzen“. Für die Zukunft fordern die Verbraucherschützer weitergehende Reformen der steuerlichen Förderung der privaten Altersvorsorge hierzulande als bisher von der Bundesregierung geplant (VersicherungsJournal 3.3.2026).

Denn bei 65 Prozent der 18 Riester- und 78 Rürup-Tarife reichten die Erträge (Stand: November 2025) nicht aus, um langfristig mindestens die Produktkosten und die Inflation auszugleichen. Letztere wurde mit zwei Prozent pro Jahr angenommen. „Das Ergebnis ist ernüchternd“, so die Studienautoren.

Kinderzulagen in die Berechnungen nicht einbezogen

Moritz Czygan (Bild: Finanzwende)

Denn ein solcher Vorsorgevertrag sei für die Versicherten in knapp zwei Dritteln der Fälle also ein Realverlustgeschäft. „Die Latte liegt wirklich nicht besonders hoch – es geht lediglich darum, dass die Kunden kein Geld verlieren”, sagt Moritz Cygan, Finanzwende-Referent für Verbraucherschutz.

Allerdings räumten die Verantwortlichen bei einem Pressegespräch am Mittwoch ein, dass in dieser Betrachtung keine Kinderzulagen berücksichtigt wurden, die für Eltern mit geringen Einkommen eine hohe Bedeutung haben. Für jedes vor 2008 geborene Kind zahlt der Staat auf Antrag jährlich 185 Euro auf das Riester-Konto, für 2008 und später Geborene sogar 300 Euro Jahr für Jahr.

Finanzwende hat für die Studie allerdings einzig die Renditeerwartungen eines 37 Jahre alten Musterkunden betrachtet. Der Single hat Anspruch auf 175 Euro Grundzulage, wenn er mindestens vier Prozent seines Vorjahres-Bruttoeinkommens abzüglich der Zulage in den Riester-Vertrag einzahlt.

WERBUNG

Riester-Kunden müssten mindestens 99 Jahre alt werden

Besonderes Augenmerk legen die Studienautoren darauf, was die Sparer in der Auszahlungsphase tatsächlich an aufsummierten Monatsrenten erhalten dürften. „Das lohnt sich hochgerechnet nur, wenn man ein wirklich hohes Alter erreicht”, berichtet Czygan.

Konkret müssten Riester-Kunden „bei den untersuchten Angeboten 99 Jahre alt werden, damit sie wenigstens das gesamte Geld inflationsbereinigt zurückerhalten“. Bei den Rürup-Angeboten seien es nur drei Jahre weniger.

„Ein wichtiger Grund dafür sind die hohen Abschluss- und Verwaltungskosten der Anbieter“, erklärt Czygan die langen Zeiträume, bis die späteren Auszahlungen über den vorherigen Einzahlungen liegen. „Ein weiterer die hohen Sicherheitsmargen in der Rentenzeit.“

Geförderte private Altersvorsorge hat grundlegende Probleme

Britta Langenberg (Bild: Hilmes).

„Viel zu viele Menschen werden mit ihren Riester- und Rürup-Verträgen reale Verluste einfahren”, kommentiert Britta Langenberg, Leiterin des Bereichs Verbraucherschutz bei Finanzwende. Daran wird auch der geplante Umbau der Riester-Förderung (2.4.2025) wenig ändern, erwartet sie.

Dies gelte zumindest für die aktuelle Fassung des Altersvorsorgereformgesetzes (Drucksache 21/4088; PDF; 2,3 MB). „Die geförderte private Altersvorsorge in Deutschland hat grundlegende Probleme, das zeigt unsere Studie mehr als deutlich. Die geplante Riester-Reform löst sie nicht.”

Die vorgesehene Einführung eines Standardprodukts (11.3.2026) mit Kostendeckel (26.2.2026) sei zwar grundsätzlich begrüßenswert, aber zu halbherzig. „Die Bundesregierung benutzt die richtigen Schlagworte, liefert aber inhaltlich keine Lösungen”, kritisiert Langenberg.

Kritik an Standardprodukt mit „absurd hohem“ Kostendeckel

Für eine kostengünstige Altersvorsorge für die gesamte Bevölkerung sei die geplante Obergrenze von 1,5 Prozent viel zu hoch angesetzt. Viele Angebote lägen heute darunter, seien aber immer noch zu teuer. Ein „absurd hoher Deckel zementiert nur die existierenden Missstände”, so Langenberg. Sie fordert stattdessen, die Effektivkosten des Standardprodukts auf maximal 0,5 Prozent zu limitieren.

Außerdem kritisiert die Verbraucherschützerin die konkrete Umsetzung der grundsätzlich als gut beurteilten Idee. Denn jeder Anbieter soll sein eigenes Standardprodukt auflegen können. „Das Ergebnis werden zig zusätzliche Angebote sein – und damit ein noch unübersichtlicherer Markt.”

Finanzwende fordere deshalb einen „klaren Schnitt und Systemwechsel statt die Riester-Rente zu revitalisieren“. Man müsse „weg vom Dschungel aus zahlreichen Produktvarianten verschiedener Anbieter hin zu einem einzigen kostengünstigen und staatlich organisierten Standardprodukt“.