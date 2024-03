BU-Versicherung: Leistungseinstellung wegen Ausübung eines neuen Berufs?

12.3.2024 – Ein Versicherungsnehmer kann bei einem Arbeitsverhältnis, das länger als ein Jahr gedauert hat, davon ausgehen, dass es seine Lebensstellung geprägt hat. Das gilt auch dann, wenn dem Eintritt der Berufsunfähigkeit eine vorübergehende Unterbrechung der Berufstätigkeit durch Arbeitslosigkeit oder Elternzeit vorausging. Dies entschied das Kammergericht Berlin in einem Urteil vom 8. August 2023 (6 U 32/22).

Der seinerzeit als Vertriebsmitarbeiter einer Eventagentur tätige Kläger hatte im Rahmen einer Rückenoperation im Jahr 2015 eine Querschnittslähmung erlitten. Er beanspruchte daher Leistungen seines Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherers. Diese wurden ihm nach einem ersten Rechtsstreit auch gewährt.

Berufsunfähigkeitsversicherer stellt Leistungen ein

Nach einer Umschulung ist der Kläger seit August 2019 als Steuerfachgehilfe tätig. Seine wöchentliche Arbeitszeit beträgt 15 Stunden. Sein Bruttoarbeitslohn ist umgerechnet auf eine Vollzeitstelle und verglichen mit den Einkünften in seinem früheren Beruf um mehr als 20 Prozent geringer.

Im Rahmen eines Nachprüfungsverfahrens verwies ihn sein BU-Versicherer gleichwohl auf seine neue Berufstätigkeit. Er stellte daher seine Leistungen ein.

Eine Frage der Vergleichsbetrachtung

Zu Unrecht, urteilte sowohl das in der Vorinstanz mit dem Fall befasste Berliner Landgericht als auch das vom Versicherer in Berufung angerufene Kammergericht der Stadt. Die Richter beider Instanzen hielten die Klage auf Weiterzahlung der Berufsunfähigkeitsrente für gerechtfertigt.

Dabei schloss sich das Berufungsgericht der Meinung der Vorinstanz an, dass im Rahmen einer Vergleichsbetrachtung des Einkommens des Betroffenen als Vertriebsmitarbeiter mit dem als Steuerfachgehilfe allein die Einkünfte aus der früheren Tätigkeit von Belang seien.

BU-Versicherer ist leistungspflichtig

Der Versicherer hatte vorgebracht, es sei zu berücksichtigen, dass die Erwerbsbiografie des Klägers vor seiner Querschnittslähmung wechselhaft gewesen sei. Denn dieser habe zeitweise Arbeitslosen- beziehungsweise Elterngeld bezogen.

Dem wollten sich die Richter nicht anschließen. Entscheidend sei, dass die Einkünfte des Versicherten als Steuerfachgehilfe bei einer Vergleichsbetrachtung mit seinem früheren Beruf um mehr als 20 Prozent geringer seien. Unabhängig davon sei eine Teilzeittätigkeit in der sozialen Wertschätzung mit einer Vollzeittätigkeit in der Regel nicht gleichwertig.

„Der Versicherungsschutz einer Berufsunfähigkeitsversicherung darf nicht dadurch ausgehöhlt werden, dass der Vertragszweck aufgehoben wird. Der Versicherer ist deswegen leistungspflichtig, wenn der Versicherungsnehmer zunächst arbeitslos und später in der Weise berufsunfähig wird, dass er seine bisherige Tätigkeit zwar noch ausführen kann, aber aus gesundheitlichen Gründen nur noch in einem Umfang von unter 50% der bisherigen Arbeitszeit“, heißt es dazu in der Urteilsbegründung.

Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.