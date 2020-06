BU-Versicherer reagieren auf Preis-Leistungs-Wettbewerb

16.6.2020 – Drei Lebensversicherer haben ihren Versicherungsschutz für Berufsunfähigkeit überarbeitet. Die Basler hat die Höchstrenten für Schüler auf 1.500 Euro und für Studenten sowie Existenzgründer auf 2.000 Euro erhöht. Teilweise wurden die Prämien gesenkt. Die R+V und der Volkswohl Bund haben die Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit erweitert. Letzterer hat zudem den Beitrag für 350 Berufe und für Wechsler in eine weniger risikoträchtige Tätigkeit gesenkt.

Die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. räumt in ihrer überarbeiteten Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung das Recht auf eine Berufswechselprüfung ein. Damit sparen Versicherte, wenn ihre neue Tätigkeit eine günstigere Einstufung zulassen würde. Der Anspruch ist ohne Mehrkosten und erneute Gesundheitsprüfung.

Die Leistung bei Arbeitsunfähigkeit (AU), welche per Baustein versichert werden kann, wurde auf maximal 36 Monate verdoppelt. Die AU-Zahlung entspricht der BU-Rente und wird gewährt, wenn der Versicherte drei Monate krankgeschrieben ist und zugleich eine Prognose für weitere drei Krankheitsmonate erhält.

Volkswohl Bund reduziert für 350 Berufe den Beitrag

Zudem wurde die Berufsgruppe „A0“ eingeführt, die für viele akademische Berufe den Beitrag reduziert. Nach Unternehmensangaben wurden bei der Überarbeitung rund 350 Berufe preislich bessergestellt.

Außerdem werden Nichtraucher günstiger eingruppiert. Ein Informatiker mit Studium, der mindestens 80 Prozent im Büro arbeitet (30 Jahre, Endalter 67, Nichtraucher) zahlt für 1.000 Euro BU-Rente monatlich netto 34,19 Euro.

Neu ist außerdem eine Teilzeitregel. Sie stellt Menschen, die vorübergehend ihre Arbeitszeit reduziert haben, so, als wenn sie Vollzeit tätig wären. Wer bei Kurzarbeit, Elternzeit et cetera weniger arbeitet und die vereinbarte BU-Rente senken will, um Beiträge zu sparen, kann die Rente später ohne erneute Gesundheitsprüfung erhöhen.

Bei der Überarbeitung wurden zudem die Gesundheitsfragen neu strukturiert und bei vielen Gesundheitsfragen der Abfragezeitraum verkürzt.

R+V mit AU-Option

Die R+V Lebensversicherung AG ergänzt ihre „R+V-BerufsunfähigkeitsPolice“ um eine Arbeitsunfähigkeits-Option. Diese leistet bei einer Krankschreibung wegen vollständiger Arbeitsunfähigkeit für einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens sechs Monaten für maximal 36 Monate.

Die Zahl der Berufsgruppen wurde auf zwölf erweitert. Ab 50 Prozent Berufsunfähigkeit im zuletzt ausgeübten Beruf wird die volle Berufsunfähigkeitsrente gezahlt. Zu den Anlässen, die eine Nachversicherung ohne neue Gesundheitsprüfung ermöglichen, gehört nun die Finanzierung einer fremdgenutzten Immobilie, sofern ein Darlehen von mindestens 50.000 Euro aufgenommen wird.

Zudem wurde eine neue Beratungsstrecke entwickelt. Die neue Software führt Kunden und Berater durch den kompletten Antragsprozess. Am Ende erhält der Interessent sofort eine Entscheidung mit automatischer individueller Beitragsberechnung.

Basler erweitert Schutz für Schüler, Studenten und Gründer

Die Basler Lebensversicherungs-AG hat die maximalen BU-Rentenhöhen für Schüler auf 1.500 Euro und für Studenten sowie Existenzgründer auf 2.000 Euro erhöht. Berufstätige mit einem Anteil der Bürotätigkeit von 70 Prozent (bisher 75 Prozent) werden in eine preislich günstigere Berufsklasse eingestuft.

Die Nachversicherung ohne Anlass ist einmalig in den ersten fünf Jahren und zu Beginn des elften Jahres möglich. Bei schweren Erkrankungen wie Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, Koma sowie eingeschränkter Lungen-, Nieren- und Leberfunktion wird als Soforthilfe bis zu 15 Monate die vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente gezahlt.

Mit dem integrierten Arbeitsunfähigkeits-Schutz erhalten die Kunden bis zu sechs Monatsrenten Überbrückungshilfe für den nahtlosen Übergang vom Krankentagegeld beziehungsweise Krankengeld zur Berufsunfähigkeitsrente.