BSV-Schutz: Gerichte entscheiden sehr unterschiedlich

18.2.2021 – Neue Gerichtsentscheidungen fallen für und gegen Kunden aus, die eine Betriebsschließungs-Versicherung eingedeckt haben und auf Leistungen aufgrund der Corona-Lockdowns pochen. Das Thema wird weiter viele Wellen schlagen, da in der Regel sowohl Kunden als auch Assekuranzen in die nächste Instanz gehen.

Auf Leistungen aus der Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) wegen der Corona-Pandemie haben inzwischen viele Versicherungsnehmer geklagt (VersicherungsJournal Archiv).

Die Urteile sind uneinheitlich ausgefallen. Das gilt auch für zwei Fälle, die von den Landgerichten in Düsseldorf und Hannover entschieden wurden.

Streit um Nennung von Coronavirus

Das Landgericht Düsseldorf (9 O 292/20) hat einem Restaurantbesitzer eine Leistung aus der BSV verweigert. Beklagt ist hier die Alte Leipziger Versicherung AG, wie das Unternehmen auf Anfrage bestätigt.

Gestritten wird um 24.000 Euro. Laut Alter Leipziger waren pro Monat aber nur 2.000 Euro abgesichert. Als Kulanzangebot hatte der Versicherer 300 Euro angeboten.

Nach Meinung des LG Düsseldorf sind die strittigen Bedingungen der Alten Leipziger so gefasst, dass eine Entschädigung aufgrund von Covid-19 nicht erfolgen muss.

So heißt es in der entscheidenden Passage: „Meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserreger sind die im Folgenden aufgeführten – nach dem IfSG in der Fassung vom 20. Juli 2000 meldepflichtigen – namentlich genannten Krankheiten und Krankheitserreger: …“. Der Coronavirus ist hier nicht genannt.

Sicht des Kunden berücksichtigen

Demgegenüber kam wohl das LG Hannover zum Schluss, dass ein Verweis auf das IfSG für den durchschnittlichen Versicherungskunden so zu verstehen ist, dass alle Krankheiten nach diesem Gesetz versichert sind.

Für das Landgericht ist es unerheblich, dass das Coronavirus bei Vertragsabschluss 2019 nicht bekannt war. Es sprach dem klagenden Gastwirt aus Hameln 8.100 Euro Entschädigung aus der Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) aufgrund des Corona-Lockdown im Jahre 2020 zu. Darüber hat zuerst der NDR informiert.

Nach Medienberichten will aber die Württembergische Versicherung AG in Berufung gehen, weil sie sich grundsätzlich nicht in der Leistungspflicht sieht.

Unterschiedliche Bedingungen beim gleichen Versicherer

Die Alte Leipziger bestätigt, dass es „die“ Bedingungen für BSV gar nicht gebe. „Sie unterscheiden sich unter anderem nach der Tarifgeneration“, erläutert der Versicherer.

Daher bedeutet das aus Sicht des klagenden Restaurants negative Urteil nicht unbedingt, dass andere Betroffene gegen die Alte Leipziger verlieren müssen. Zudem zeigen die beiden Urteile, dass Gerichte bei weitgehend ähnlichen Bedingungen zu unterschiedlichen rechtlichen Bewertungen kommen.

Rechtsanwalt Wilhelm: Gerichte interpretieren Bedingungen oft falsch

Nach Bewertung der Anwaltskanzlei Wilhelm Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB würden viele Gerichte den „eigentlichen Hintergrund“ des Bedingungshinweises auf „das Infektionsschutzgesetz in der Fassung vom 20.7.2000“ verkennen. So sei das IfSG an jenem Tag erstmalig vom Gesetzgeber beschlossen worden und am 1. Januar 2001 in Kraft getreten.

„Der Versicherungsnehmer kann also mit guten Gründen annehmen, die Nennung sei dynamisch zu verstehen als Bezug auf das seit dem Jahr 2000 geltende, jeweils aktuelle IfSG“, erläutert Christoph Manke, Pressesprecher der Anwaltskanzlei Wilhelm.

Daher sei auch der Ausschluss von „nicht namentlich im IfSG in der Fassung vom 20. Juli 2000 genannten Krankheiten und Erregern“ mindestens zweideutig und könne durchaus auch zugunsten des Versicherungsnehmers ausgelegt werden.

In den allermeisten BSV-Versicherungs-Bedingungen fehle sogar dieser Ausschluss. „Dadurch ist für den Versicherungsnehmer noch weniger klar, dass sein Versicherungsschutz angeblich eingeschränkt ist“, so Manke.

Die identischen Versicherungs-Bedingungen können momentan an einem Landgericht halten und am nächsten Landgericht für unwirksam erklärt werden. Rechtsanwalt Dr. Mark Wilhelm

Streit könnte sich noch Jahre hinziehen

Mark Wilhelm (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Nach Meinung der Anwaltskanzlei seien die oft verwendeten Listen intransparent. Dies hätten bereits die Landgerichte München I, Hamburg und Darmstadt bestätigt.

„Die bisherigen Entscheidungen der Landgerichte sind erwartungsgemäß sehr heterogen. Die identischen Versicherungs-Bedingungen können momentan an einem Landgericht halten und am nächsten Landgericht für unwirksam erklärt werden“, sagt Anwalt Dr. Mark Wilhelm.

Viele Versicherer haben sich auch mit den Kunden verglichen. Wer weiterhin streiten will und sich das auch leisten kann, weil er beispielsweise eine Versicherungsvertrags-Rechtsschutzpolice abgeschlossen hat, muss wohl auf eine endgültige Entscheidung des Bundesgerichtshofs warten.

Somit könnte sich der Streit – viele Verfahren gehen nun an die Oberlandesgerichte – noch über Jahre hinziehen.

Ständiger Reputationsschaden durch die Betriebsschließungs-Versicherung

Thomas Haukje (Bild: BDVM)

Immerhin sollen vor der Corona-Pandemie rund 40.000 BSV-Policen bestanden haben, schätzt Professor Thomas Hartung vom Institut für Controlling, Finanz- & Risikomanagement (CFR) der Universität der Bundeswehr München.

Die Branche wird somit auch noch jahrelang mit einem Imageverlust kämpfen. So entwickelt sich die Prozesslawine zu einem Lehrstück über die Eindeutigkeit von Versicherungsleistungen. Damit wird nach Einschätzung des Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM) die öffentliche Wahrnehmung bestärkt, dass Versicherung immer dann nicht hilft, wenn sie dringend gebraucht wird.

„Da bekleckern sich meines Erachtens die Versicherer in einer solchen schwierigen historischen Situation nicht mit Ruhm“, kritisiert der BDVM-Präsident Thomas Haukje, der hauptberuflich Geschäftsführer der Nordwest Assekuranzmakler GmbH & Co. KG ist.