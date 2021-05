Berufsunfähigkeits-Schutz wird um bis zu zehn Prozent teurer

27.5.2021 – Lebensversicherer dürfen vom nächsten Jahr maximal noch einen Zins von 0,25 Prozent pro Jahr einkalkulieren. Das wirkt sich unter anderem auf die Beiträge der Berufsunfähigkeits- und der Risikolebens-Versicherung aus. Je nach Unternehmen werden die Anpassungen aber unterschiedlich ausfallen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des VersicherungsJournals.

Der Höchstrechnungszins (HRZ) für Lebensversicherungen, Pensionskassen und Pensionsfonds sinkt zum 1. Januar 2022 von 0,9 auf 0,25 Prozent. Die entsprechende Fünfte Verordnung zur Änderung von Verordnungen nach dem Versicherungsaufsichts-Gesetz (PDF, 28 KB) hat das Bundesministerium der Finanzen im April beschlossen (VersicherungsJournal 28.4.2021).

Die Änderung hat weit reichende Folgen für die Kalkulation der Lebensversicherer. Wie die im Neugeschäft aktiven Anbieter damit umgehen und wie sich die Produkte konkret ändern werden, hat die VersicherungsJournal-Redaktion 57 Gesellschaften erfragt.

Davon beteiligten sich 31 Unternehmen aktiv an der Umfrage:

Acht Unternehmen begnügten sich mit einem allgemeinen Kurzstatement. Vier Lebensversicherer antworteten gar nicht auf die Anfrage und 15 Versicherer wollten sich lieber nicht in die Karten schauen lassen.

Mehrbeitrag in der Berufsunfähigkeits-Versicherung bis zu zehn Prozent

Nach Angaben der Anbieter drohen in der Berufsunfähigkeits-Versicherung (BU) Beitragserhöhungen von bis zu zehn Prozent. Fast 80 Prozent der befragten Lebensversicherer, die schon eine Einschätzung zur HRZ-Senkung geben wollte, gehen davon aus, dass die Beiträge in der BU steigen.

Betroffen ist laut LVM vor allem der Bruttobeitrag. Somit verändert sich auch die Spanne zwischen diesem Höchstbeitrag und dem nach Abzug der Überschussbeteiligung verbleibende Nettobeitrag

Während die Stuttgarter eine Spanne von fünf bis zehn Prozent für möglich hält, glauben Hansemerkur und Ergo an eine Erhöhung von durchschnittlich sechs Prozent. Laut Hansemerkur könnten aber Bedingungsänderungen und Anpassungen bei der Berufseinordnung die Erhöhung durch den HRZ dominieren.

Vor allem Bruttobeitrag betroffen

Die Erhöhungen fallen je nach Lebensversicherer nicht nur uneinheitlich hoch aus. Sie treten auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Kraft. So kalkuliert die Zurich schon jetzt mit einem HRZ von 0,25 Prozent. Bei der Neukalkulation Anfang 2021 hat der Versicherer die rein kalkulatorisch resultierende Verteuerung der Produkte nicht an den Kunden weitergegeben und die Prämien im Mittel konstant gehalten.

Die Credit Life kann auf eine HRZ-Reduzierung verzichten. Dafür erweitert sie das Leistungspaket. „Ein Vorher/Nachher-Vergleich der Preise ist daher nicht aussagekräftig“, behauptet das Unternehmen. Auch bei der Debeka, die bereits mit einem HRZ von 0,0 Prozent in der BU kalkuliert, wird die Beitragserhöhung nur eine „untergeordnete“ Rolle spielen.

Die Ergo verweist auf die Erfahrungen der Vergangenheit. „Viele Marktteilnehmer nehmen die Rechnungszinsabsenkung zum Anlass sich preislich neu zu positionieren.“

Auch in der Risiko-Lebensversicherung wird die HRZ-Senkung die Prämien verteuern. Hier ist nach einhelliger Meinung der befragten Lebensversicherungen die Auswirkung aber deutlich geringer. So schätzt etwa die Stuttgarter die durch die Neukalkulation notwendige Anpassung auf rund zwei Prozent.

0,9-Prozent dominiert noch

Noch kalkulieren die Versicherer überwiegend mit einem Höchstrechnungszins von 0,9 Prozent. Rund 40 Prozent nutzen den 0,9-prozentigen Satz noch teilweise für die Kalkulation, beispielsweise von Rentenversicherungen, Fondspolicen oder Mindestrenten. Auch wer noch Riester-Produkte anbietet, wendet diesen Prozentsatz bei der Kalkulation an.

Zudem gilt das für sehr viele Versicherer, die biometrische Absicherungen, wie Berufsunfähigkeits- oder Risiko-Lebensversicherung offerieren. Insgesamt nutzen daher über 60 Prozent der befragten Lebensversicherer bei einem ihrer Produkte noch den HRZ von 0,9 Prozent. Die meisten Unternehmen – nämlich rund 60 Prozent – werden erst zum 1.1.2022 ihre Produkte endgültig neu kalkulieren.