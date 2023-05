Bafin legt Merkblatt zu kapitalbildenden Lebensversicherungen vor

9.5.2023 – Einen angemessenen Kundennutzen sicherstellen und Interessenkonflikte beim Vertrieb von kapitalbildende Lebensversicherungen vermeiden – diese Ziele verfolgt die Aufsichtsbehörde mit ihrem überarbeiteten Merkblatt. Zwar bleiben weiterhin viele Fragen offen, besonders zu Sanktionsmöglichkeiten der Behörde, jedoch werden bereits drei Unternehmen nach den im Papier skizzierten Maßgaben geprüft. Sechs weitere sollen noch in diesem Jahr folgen.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) hat am Montagnachmittag ihr überarbeitetes „Merkblatt 01/2023 zu wohlverhaltens-aufsichtlichen Aspekten bei kapitalbildenden Lebensversicherungs-Produkten“ veröffentlicht.

Mit dem Papier wolle man sicherstellen, dass die Produkte einen angemessenen Kundennutzen bieten, wird in einer Pressemitteilung berichtet. Außerdem sollen Interessenskonflikte beim Vertrieb vermieden werden.

„Mogelpackung“ und „Markteingriff“

Ein Entwurf des Merkblatts war zuvor zur Konsultation gestellt worden (1.11.2022). Verschiedene Verbände hatten in der Folge massiv Kritik geübt (20.1.2023, 18.1.2023, 2.11.2023). Die Kommentare reichten von „Mogelpackung“ bis hin zu „schwerwiegender Markteingriff“. Der Entwurf gehe an der Beratungspraxis vorbei, hieß es.

Für Irritationen hatte zudem gesorgt, dass zeitgleich die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) ein Arbeitspapier vorlegt hatte (2.11.2022).

Dieses sieht einen dreistufigen Prüfprozess vor, „welcher nicht identisch mit dem […] Ansatz der Bafin ist“, hatte unter anderem Martin Klein, geschäftsführender Vorstand des Votum Verbands Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e.V., festgestellt.

Demgegenüber ging dem Bund der Versicherten e.V. (BdV) der Entwurf nicht weit genug (Medienspiegel 9.2.2023). So forderten die Verbraucherschützern, auch Koppelprodukte wie Berufsunfähigkeits-Versicherungen zu berücksichtigen. Zudem verlangten sie, konkrete Schwellenwerte zu nennen, damit sich das Ganze nicht als Papiertiger entpuppe.

Neben der Prüfung einzelner Unternehmen ist es wichtig, unsere Erwartungen gegenüber der Branche zu kommunizieren. Dr. Frank Grund, Bafin-Exekutivdirektor

Kundennutzen im Fokus

Frank Grund (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

„Das Merkblatt ist ein wichtiger Baustein für unsere Aufsicht über die Anbieter von kapitalbildenden Lebensversicherungs-Produkten“, lässt sich nun Exekutivdirektor Dr. Frank Grund in der Pressemeldung zitiert. „Denn neben der Prüfung einzelner Unternehmen ist es wichtig, unsere Erwartungen gegenüber der Branche zu kommunizieren.“

Die Lebensversicherer sollen den Kundennutzen ihrer Produkte gewährleisten. „Die Produkte müssen die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden erfüllen, die der Versicherer zuvor als Zielmarkt bestimmt hat. Legt der Versicherer für diesen Zielmarkt Renditeziele fest, so haben die Produkte diese Ziele mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erreichen. Dies müssen die Versicherer prüfen“, heißt es.

Bei der Festlegung von Renditezielen sollten die Anbieter unterscheiden zwischen einem nominalen Anlageerfolg (positive Rendite nach Kosten) und einem realen Erfolg (positive Rendite nach Kosten und Inflation).

Drei Anbieter bereits auf dem Prüfstand

Die Bafin werde vor allem die Versicherer näher prüfen, bei denen die Effektivkosten der Produkte im Branchenvergleich sehr hoch ausfallen. Ebenso Unternehmen, deren Aufwendungen für Versicherungsvermittler über dem Schnitt liegen. Bei Bedarf würden weitere Kriterien wie hohe Stornoquoten oder Rückvergütungen durch Fondsgesellschaften herangezogen.

Bei drei Unternehmen hat die Aufsicht nach eigenen Angaben bereits mit einer Prüfung begonnen. Für dieses Jahr wurden sechs weitere Unternehmen bestimmt, die ebenfalls näher durchleuchtet werden.

Kleine Korrekturen

Wenngleich das nun veröffentlichte Merkblatt noch viele Fragen offen lässt – trotz einiger Korrekturen. So schreibt die Bafin im Rahmen einer beispielhaften Szenarioanalyse zur Ermittlung von Renditezielen nicht mehr, dass ein Wert von zwei Prozent für die Inflationserwartung als geeignet anzusehen ist – diese Festlegung hatte für Verwunderung gesorgt.

Vielmehr heißt es nun: „Bei langfristigen Verträgen kommt dafür beispielsweise das mittelfristige Inflationsziel der Europäischen Zentralbank in Betracht.“

Bei einer ersten Durchsicht fällt zudem auf, dass die Bafin nun hin und wieder auf biometrische Komponenten eingeht und auch Nettoprodukte – ganz kurz – thematisiert. Die ausklammernden Ausführungen zu klassischen Produkten gegen Einmalbetrag wurden gestrichen.

Zur Kostenbelastung bei Storno ist der Zeitpunkt, wann eine positive Rendite gegeben sein muss, ein klein wenig konkreter formuliert. „Bei vorzeitiger Beendigung gegen Ende der Ansparphase sollte stets ein angemessener Kundennutzen erreicht sein“, schreiben die Autoren.

Einmischung in die Tarifgestaltung

Unverändert findet sich ein Passus wieder, der in Konsequenz unterschiedliche Tarife für unterschiedliche Vertriebswege bedeuten könnte.

„Die LVU [Lebensversicherungs-Unternehmen, Anm. d. Red.] haben im Hinblick auf die Vorgaben zur Vermeidung von Interessenkonflikten zwischen Kunden untereinander darauf zu achten, dass es nicht zu einer unangemessenen Spreizung der Aufwendungen/ ‚Quersubventionierungen‘ kommt und diese gegebenenfalls angemessen zu adressieren“, heißt es im Text.

Keine Infos zu Sanktionen

Fragezeichen hinterlassen weiterhin die Maßgaben zu Kickbacks am Versicherungs-Unternehmen vorbei direkt zum Vertriebspartner. „LVU haben sich in ihrer Eigenschaft als Produkthersteller zu vergewissern, ob und in welchem Umfang Rückvergütungen von Fondsgesellschaften an Vertriebspartner gezahlt werden“, wird festgelegt.

Auf welcher Rechtsgrundlage kann der Versicherer verlangen, dass der Vermittler seine Rückvergütungen offenlegt? Und ist es überhaupt zulässig, dass Versicherer bei Fonds, die in verschiedenen Tranchen mit unterschiedlich hohen Kosten angeboten werden, nicht die günstigste Tranche kaufen?

Vor allem aber bleibt die Frage offen: Wie will die Bafin ihre Vorgaben durchsetzen? Der Entwurf gibt keine Antworten darauf, was bei Verstößen gegen die „wohlverhaltens-aufsichtlichen“ Anforderungen tatsächlich passieren soll – also tatsächlich nur ein Papiertiger?