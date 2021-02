Auto-Desinfektion auf Kosten des Kfz-Versicherers?

16.2.2021

Ein Unfallverursacher beziehungsweise dessen Haftpflichtversicherer ist trotz der Covid-19-Pandemie nicht dazu verpflichtet, die Kosten einer Desinfektion des generischen Autos zu übernehmen. Das hat das Landgericht Stuttgart mit Urteil vom 27. November 2020 entschieden (19 O 145/20).

Der Kläger war mit seinem Personenkraftwagen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Zwischen den Beteiligten bestand Einigkeit, dass der Unfallgegner den Schaden allein verursacht hatte. Streit gab es jedoch wegen von der Werkstatt in Rechnung gestellter Desinfektionskosten in Höhe von etwas mehr als 46 Euro. Denn die wollte der Versicherer des Unfallverursachers nicht übernehmen.

Desinfektion nicht erforderlich

Zu Recht, urteilte das mit dem Fall befasste Stuttgarter Landgericht. Es sei zwar grundsätzlich Sache des Schädigers, das sogenannte Werkstattrisiko zu tragen. Eine Desinfektion des reparierten Fahrzeugs hielten die Richter jedoch trotz der Corona-Pandemie auch unter medizinischen Gesichtspunkten für nicht erforderlich.

Das habe auch dem Mann klar sein müssen. Er habe daher nicht darauf vertrauen dürfen, dass der Versicherer des Schädigers diese Kosten übernehmen werde.

Anderer Meinung war im September letzten Jahres das Amtsgericht Heinsberg. Das hielt eine Desinfektion eines reparierten Autos wegen des Berührens Dritter vor dessen Auslieferung für zwingend erforderlich. (VersicherungsJournal 29.9.2020).