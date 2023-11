Alte Leipziger und Ergo erhöhen Überschussbeteiligung

27.11.2023 – Die Ergo Vorsorge erhöht die laufende Verzinsung 2024 von 2,20 auf 2,60 Prozent. Die gesamte Verzinsung beträgt bis zu 4,1 Prozent. Bei der Victoria Leben und der Ergo Leben steigt die laufende Verzinsung von 1,85 auf 2,25 Prozent. Die gesamte Verzinsung liegt bei 2,50 Prozent. Die Alte Leipziger erhöht die laufende Verzinsung für konventionelle Policen von 2,05 auf 2,25 Prozent. Kunden mit Produkten der „modernen“ Klassik werden mit 2,30 (2023: 2,10) Prozent besser bedient. Die gesamte Verzinsung beträgt 2,45 (2,30) für die Klassik beziehungsweise 2,55 (2,40) Prozent für die moderne Klassik. Dies teilten beide Akteure am Montag mit.

Am Montag haben sich mit der Ergo Group AG und der Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. weitere Marktteilnehmer aus der Deckung gewagt und dargelegt, welche Verzinsung des Deckungskapitals sie den Kunden ihrer Lebensversicherungs-Gesellschaften im kommenden Jahr gutschreiben.

Ergo erhöht Überschussbeteiligung

Die Ergo gab per Pressemeldung bekannt, dass die drei Lebensversicherer der Gruppe allesamt die Überschussbeteiligung erhöhen. Laut Michael Fauser, Vorstandschef der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG, setzen die „anhaltende Verbesserung des allgemeinen Zinsniveaus und die Erhöhung der Leitzinsen seit Frühjahr dieses Jahres […] einen stabilen Rahmen für die Erhöhung der Überschussbeteiligung der Ergo Vorsorge Lebensversicherung für das Jahr 2024“.

Bei der Ergo Lebensversicherung AG und der Victoria Lebensversicherung AG wird die „Gesamt-Überschussbeteiligung“ den Angaben zufolge jeweils um 0,4 Prozentpunkte auf insgesamt 2,5 Prozent angehoben.

Die Ergo Vorsorge, über die das Neugeschäft der Gruppe läuft, erhöht für 2024 die „Gesamt-Überschussbeteiligung“ „um bis zu 0,6 Prozentpunkte auf bis zu 4,1 Prozent. Dadurch steigen auch die Partizipationsquoten bei unseren Indexprodukten deutlich“.

Auf Nachfrage teilte die Ergo mit, dass in den bis zu 4,1 Prozent eine Schlussüberschuss-Beteiligung in Höhe von bis zu 1,5 Prozent enthalten sei (inklusive unter anderem einer Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven).

Laufende Verzinsung wird um jeweils 0,4 Prozentpunkte angehoben

Die laufende Verzinsung wurde bei allen drei Lebensversicherern um 0,4 Prozentpunkte angehoben – bei der Ergo Vorsorge auf 2,60 Prozent und bei Ergo Leben sowie Victoria Leben auf 2,25 Prozent.

„Die Wertigkeit der Schlussüberschuss- und Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven liegt im Vergleich zum letzten Jahr unverändert bei 0,25 Prozent“, so die Düsseldorfer auf Nachfrage weiter.

Die laufende Verzinsung war bei allen drei Ergo-Lebensversicherern nach zuvor zwei Absenkungen (11.12.2020, 13.12.2021) für das laufende Jahr konstant gehalten worden bei 2,20 (Ergo Vorsorge) beziehungsweise 1,85 Prozent (Ergo und Victoria) (15.12.2022).

Alte Leipziger erhöht laufende Verzinsung

Auch die Alte Leipziger hat am Montag ihre Überschussdeklaration für 2024 veröffentlicht. Sie bietet ihren Klienten mit den „modernen“ Rentenversicherungen „AL_RENTEFlex“ (2.2.2017) und „AL_RENTEKlassikPur“ im kommenden Jahr eine laufende Verzinsung von 2,30 (2023: 2,10) Prozent.

Bei Klassik-Kunden liegt die laufende Verzinsung bei 2,25 (2,05) Prozent. Diese Tarife werden nur noch im Kollektivgeschäft (betriebliche Altersversorgung (bAV)) angeboten. Angesichts des gestiegenen Zinsniveaus am Kapitalmarkt hebe man die Überschussbeteiligung an, wird zum Hintergrund mitgeteilt.

Schlussüberschussbeteiligung bei 0,20 Prozent

Hinzu kommt eine Schlussüberschuss-Beteiligung in Höhe von unverändert 0,20 Prozent in der Klassik und erneut 0,25 Prozent in der neuen Klassik. Die gesamte Verzinsung beträgt somit 2,45 (2,30) Prozent in der Klassik und (2,55) Prozent in der neuen Klassik. Zur Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven, die zuletzt bei 0,05 Prozent lag, machte der Anbieter aktuell keine Angaben.

Für Bestandspolicen wurden Rechnungszinsen von bis zu vier Prozent garantiert (18.12.2017). Soweit diese über der aktuellen Deklaration liegen, erhalten die Kunden den höheren Wert gutgeschrieben.

Die Alte Leipziger teilte weiter mit, dass in Erwartung eines etwas besseren Risikoverlaufs auch die Überschussbeteiligung bei der Grundfähigkeits- (GF-) Versicherung angehoben werde. „Dementsprechend sänken die Zahlbeiträge sowohl für neue als auch bestehende Verträge. In der Berufsunfähigkeits- (BU-) und Risiko-Lebensversicherungen blieben die Zahlbeiträge bei unveränderter Überschussbeteiligung wie in den Vorjahren stabil.

Alte Leipziger: letzte Absenkung für 2022

Zuletzt hatte die Alte Leipziger die laufende Verzinsung für 2022 vor dem Hintergrund der expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und der damit einhergehenden fortdauernden Niedrigzinsphase in der Eurozone „moderat“ gesenkt. Die Abschläge betrugen 0,25 Prozentpunkte in der Klassik und 0,25 Prozentpunkte in der neuen Klassik (29.11.2021).

Für 2016 – also im Jahr vor der Einführung der „modernen“ Klassik-Tarife – hatte die laufende Verzinsung letztmals über der Marke von drei Prozent gelegen (24.11.2015). 2011 und davor stand eine vier vor dem Komma.

Zwischen Platz sechs und Rang 38 nach Beiträgen

Die Alte Leipziger reihte sich im vergangenen Jahr laut dem Map-Report Nummer 931 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2022“ mit annähernd drei Milliarden Euro verdienten Bruttoprämien an sechster Stelle im Ranking nach Beitragseinnahmen ein. Der Marktanteil beträgt 3,25 Prozent.

Die Ergo Leben belegt mit knapp 1,7 Milliarden Euro (Anteil: 1,85 Prozent) Position 13, die Ergo Vorsorge mit fast 1,2 Milliarden Euro Platz 20 (Marktanteil: 1,30 Prozent). Die Victoria findet sich mit etwa 504 Millionen Euro (Marktanteil: 0,55 Prozent) an 38. Stelle wieder.

Die SCR-Quote der Ergo Vorsorge (ohne Volatilitätsanpassung und ohne Übergangsmaßnahmen) beträgt 605,5 Prozent. Das bedeutet in der Rangliste im Map-Report 929 – „Solvabilität im Vergleich 2013 bis 2022“ den fünften Platz.

Für die Alte Leipziger weisen die Analysten eine Quote von 357,1 Prozent aus (Position 26), für die Victoria von 299,2 (Rang 39) und für die Ergo Leben von 226,4 Prozent (Platz 51). Im Schnitt sind es 317,4 Prozent (24.5.2023).

Im Urteil der Analysten

Von verschiedenen Analysehäusern wird die Ergo Vorsorge überdurchschnittlich bewertet. So erhielt die Gesellschaft im aktuellen Bilanzrating des Map-Reports ein „mmm“ für „sehr gute Leistungen“ (8.11.2023). In der aktuellen Auflage des „M&M Rating LV-Unternehmen“ schaffte der Anbieter mit vier Sternen ebenfalls eine „sehr gute“ Bewertung (18.10.2023).

Die DFSI Ratings GmbH bescheinigte der Gesellschaft jüngst eine „sehr gute“ Unternehmensqualität (20.10.2023). Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) vergab im diesjährigen „LV-Rating Unternehmensqualität“ sogar die Höchstnote „exzellent“ (16.11.2023). Die Ergo Leben schnitt in letztgenannter Untersuchung mit „sehr gut“ ab.

Die Alte Leipziger bekam im aktuellen Bilanzrating des Map-Reports ein „mm“ für „gute Leistungen“. Die DFSI bescheinigte der Gesellschaft jüngst ebenfalls eine „gute“ Unternehmensqualität (20.10.2023).

In der aktuellen Auflage des „M&M Rating LV-Unternehmen“ reichte es mit vier Sternen für eine „sehr gute“ Bewertung. Im diesjährigen „LV-Rating Unternehmensqualität“ des IVFP sprang mit „sehr gut“ ebenfalls die zweitbeste Notenstufe heraus.

Weitere Deklarationen

In den vergangenen Tagen haben bereits einige weitere Akteure ihre Überschussdeklarationen für 2024 veröffentlicht. Die laufende Verzinsung am stärksten erhöht hat nach jetzigem Stand die Proxalto Lebensversicherung AG (plus 1,1 Prozentpunkte auf 2,35 Prozent). Die höchste laufende Verzinsung bietet die Entis Lebensversicherung AG (plus 0,25 Prozentpunkte auf 3,25 Prozent) (20.11.2023).

Bei der Ideal Lebensversicherung a.G. sind es unverändert 3,00 Prozent (27.11.2023), bei der Nürnberger Lebensversicherung AG nach einer Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte 2,75 Prozent des Deckungskapitals (24.11.2023) und bei der Axa Lebensversicherung AG unverändert 2,60 Prozent (23.11.2023).

Die VPV machte keine konkreten Angaben zur laufenden Verzinsung. Sie gab bekannt, dass sie die gesamte Verzinsung von 2,4 auf 3,0 Prozent erhöht. Auf Nachfrage teilte das Unternehmen immerhin mit, dass die Anhebung „im Wesentlichen auf die Erhöhung der laufenden Verzinsung“ entfalle.