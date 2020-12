Aktuare: Höchstrechnungszins und Garantien stärker senken

3.12.2020 – Die DAV empfiehlt, den Höchstrechnungszins für Neuverträge in der Lebensversicherung zum 1. Januar 2022 auf 0,25 (0,9) Prozent zu senken. Zudem fordern die Aktuare den Gesetzgeber auf, den vollständigen Beitragserhalt bei der Riester-Rente sowie der Beitragszusage mit Mindestleistung in der betrieblichen Altersversorgung zu reformieren.

Die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) hat sich dafür ausgesprochen, den Höchstrechnungszins in der Lebensversicherung zum 1. Januar 2022 für Neuverträge von 0,9 auf 0,25 Prozent abzusenken. Zudem fordert die Vereinigung die Abkehr von der 100-Prozent-Beitragsgarantie. Argumentiert wird mit dem 2020 erneut gesunkenen Zinsniveau und der hohen Unsicherheit der weiteren Kapitalmarktentwicklung.

Den Vorschlag für eine Absenkung des Höchstrechnungszinses hält der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) im Hinblick auf die nochmals gesunkenen Zinsen für nachvollziehbar.

„Der Gesetzgeber sollte nun schnell eine Riester-Reform auf den Weg bringen. Insbesondere muss die bisher verlangte Beitragsgarantie gelockert werden, um weiterhin eine sicherheits- und chancenorientierte Anlage der Kundengelder zu ermöglichen“, forderte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Schnelles Handeln bei Reformen gefordert

Die DAV hat in ihrer Empfehlung die politischen Entscheidungsträger aufgefordert, „unbedingt“ bereits im Laufe des ersten Quartals 2021 über die Reformen zu entscheiden, damit diese geordnet zum Jahreswechsel 2021/2022 umgesetzt werden können.

„Denn diese tiefgreifenden Veränderungen erfordern eine Neukalkulation der gesamten Produktpalette. In der Vergangenheit haben die Unternehmen allein für die Umstellung des Höchstrechnungszinses je nach Größe und Produktbreite 1.000 bis 5.000 Personentage investieren müssen“, wird DAV-Vorsitzender Dr. Guido Bader in einer Verbandsmeldung zitiert.

Zuletzt hatten die Versicherungs-Mathematiker dem zuständigen Bundesministerium für Finanzen (BMF) für 2020 eine Absenkung des Höchstrechnungszinses auf 0,5 Prozent empfohlen. Die Bundesregierung hatte jedoch im Spätsommer diesbezüglich noch keine Entscheidung getroffen. Damit war den Lebensversicherern die technische Umsetzung aus zeitlichen Gründen auch nicht mehr möglich (VersicherungsJournal 17.8.2020).

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) hat kürzlich die Lebensversicherer ebenfalls davor gewarnt, den Verbrauchern neue Verträge mit zu hohen Garantien anzubieten. Produkte, die noch eine Garantie von 0,9 Prozent bieten, seien problematisch (21.10.2020).

Kundengelder in chancenreichere Anlageformen investieren

Produkte mit einer 100-Prozent-Beitragsgarantie verengten die Spielräume für eine Kapitalanlage im Sinne der Versicherten, so Bader. Die vom DAV vorgeschlagenen Reformen trügen seiner Ansicht nach dem Sicherheitsbedürfnis der Deutschen Rechnung und ermöglichten zugleich den Versicherern, die Kundengelder in chancenreichere Anlageformen wie Immobilien, Infrastrukturprojekte oder Aktien zu investieren.

Guido Bader (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Diese Chancenkomponente wird nach DAV-Analysen für die Versicherten künftig immer wichtiger. Denn seit Beginn der Corona-Pandemie sind die bereits zuvor äußerst niedrigen Kapitalmarktzinsen noch einmal um 20 bis 50 Basispunkte gesunken.

Die Aktuare rechnen wegen der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung und der billionenschweren Ankaufprogramme der Zentralbanken im Zuge der Covid-19-Pandemie weiterhin mit niedrigen Zinsen für Rentenpapiere.

Wirkung auf die Kapitalanlageergebnisse

Obwohl die Versicherer ihre Kapitalanlagen in den vergangenen Jahren auf das anhaltende Niedrigzinsumfeld angepasst hätten, spiegelten sich die jüngsten Kapitalmarkt-Verwerfungen in den Kapitalanlage-Ergebnissen der Unternehmen wider, so Bader. Er verweist zudem auf Ankündigungen der Europäischen Zentralbank, Spielraum für weitere Zinssenkungen zu haben.

Die DAV-Empfehlung zum Höchstrechnungszins soll die künftig realistisch am Kapitalmarkt erzielbaren Renditen der Lebensversicherer für neu abgeschlossene Verträge berücksichtigen. Berechnet wird dies mit Hilfe eine repräsentativen Neuanlageportfolios eines Lebensversicherers mit konservativer Kapitalanlagestrategie.

Dieses besteht im Wesentlichen aus Staatsanleihen, staatlich garantierten Anleihen, besicherten Anleihen und Unternehmensanleihen sowie einem geringen Anteil aus Substanzwerten wie Aktien und Immobilien und wird verschiedenen Zinsentwicklungen unterworfen.

Die Berechnungen werden vorsichtig – mit einer Glättung über die vergangenen fünf Jahre und einem 40-prozentigen Abschlag als Sicherheitspuffer – vorgenommen. Über die Höhe des Höchstrechnungszins entscheidet das Bundesfinanzministerium.